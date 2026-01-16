Ralph und Gas Town: KI-Entwickler entdecken Krypto-Finanzierung

Zwei prominente Entwickler von KI-Coding-Tools finanzieren ihre Arbeit über Community-Token auf Solana statt über Venture Capital. Geoffrey Huntley und Steve Yegge akzeptieren Einnahmen aus den Token RALPH und GAS, die ohne ihr Zutun auf der Plattform Bags.fm lanciert wurden.

Huntley verzeichnete laut eigenen Angaben innerhalb von sieben Tagen 300'000 USD auf seinem Bankkonto. Die beiden Entwickler arbeiten an Tools für Claude Code, Anthropics offizielles KI-Entwicklungswerkzeug. Huntley schuf die "Ralph Wiggum Technique", eine Methode für autonome KI-Agent-Loops. Yegge entwickelte Gas Town, einen Orchestrator für 20 bis 30 parallele KI-Coding-Agenten. Beide Tools sind Open Source und richten sich an Entwickler, die KI-gestützte Workflows automatisieren wollen.

Zwei Tools, unterschiedliche Ansätze

Ralph ist eine Bash-Loop-Methodik, die Claude Code wiederholt ausführt, bis eine Aufgabe erledigt ist. Huntley entwickelte den Ansatz im Juli 2025 und benannte ihn nach Ralph Wiggum, einer Figur aus der Zeichentrickserie "The Simpsons". Die Technik basiert auf naiver Persistenz: Der KI-Agent wird immer wieder mit seinem eigenen Output konfrontiert, bis er eine korrekte Lösung findet. Boris Cherny, Head of Claude Code bei Anthropic, formalisierte die Methode Ende 2025 als offizielles ralph-wiggum-Plugin.

Gas Town verfolgt einen komplexeren Ansatz. Das am 1. Januar 2026 veröffentlichte Tool ist ein Multi-Agent-Orchestrator, der auf dem Go-Framework Beads basiert. Es koordiniert spezialisierte Agenten mit Namen wie Mayor, Refinery und Convoy in einer tmux-Umgebung. Dabei führt der "Mayor" als Hauptagent die Kommunikation mit dem Nutzer, während bis zu 30 weitere Agenten parallel arbeiten. Yegge, der zuvor bei Amazon, Google und Sourcegraph tätig war, entwickelte das Tool nach drei gescheiterten Vorgängerversionen innerhalb eines Jahres.

Die Unterschiede zwischen beiden Tools sind beträchtlich. Ralph fokussiert auf einfache, chaotische Iteration durch wiederholte Ausführung. Gas Town hingegen zielt auf strukturierte Parallelverarbeitung komplexer Projekte ab. Während Ralph als Bash-Script läuft und von der Community vielfach geforkt wurde, ist Gas Town ein eigenständiger Workspace-Manager mit eigener Architektur.

Community-Token statt ICO

Beide Token wurden unabhängig voneinander auf Bags.fm lanciert, ohne dass Huntley oder Yegge die Smart Contracts selbst deployt hätten. Bags.fm ist eine Solana-basierte Plattform für Token-Launches, die Entwicklern 1 Prozent aller Handelsvolumina als Lizenzgebühr zukommen lässt. Die Plattform verzeichnete laut eigenen Angaben innerhalb von 30 Tagen über 1 Milliarde USD Handelsvolumen.

RALPH wurde Anfang Januar 2026 lanciert, nachdem die Ralph Wiggum Technique Ende 2025 viral ging. VentureBeat bezeichnete Ralph Wiggum als "the biggest name in AI right now". Der Token wurde von der Community als "Meme-Coin" zur Feier der Entwicklungsmethodik erstellt. Huntley hat keine Kontrolle über den Smart Contract.

GAS folgte kurz nach der Veröffentlichung von Gas Town am 1. Januar 2026. Yegge erfuhr erst durch einen LinkedIn-Kommentar, dass er 49'000 USD in ausstehenden BAGS-Gebühren hatte. Ein Nutzer wies ihn darauf hin, dass Huntley bereits 56'000 USD ausgezahlt habe. Auch hier liegt die Kontrolle bei der Community, nicht beim Entwickler.

Entwickler nehmen Stellung

Huntley äusserte sich ausführlich zu seiner anfänglichen Ablehnung und späteren Akzeptanz des Token-Modells. In einem Blogpost mit dem Titel "two AI researchers are now funded by Solana" schrieb er, er habe das Konzept zunächst öffentlich abgelehnt. Die Nachrichten von Unbekannten hätten nach "Scam" geklungen, und er habe die NFT-Tage vor fünf Jahren noch in Erinnerung gehabt. Seine Haltung änderte sich nach einem Gespräch, das ihm zeigte, dass Krypto-Investoren "nach echten Menschen suchen, die gute Dinge in der Welt tun". Die Idee, solche Menschen durch Krypto-Finanzierung zu beschleunigen, sei ein genuines Anliegen. Huntley, der sich als "old-school hippie hacker" bezeichnet und glaubt, dass Wissen frei sein sollte, sieht darin eine Möglichkeit für "wirklich unabhängige Forschung, die offen und frei publiziert wird".

Laut Bags.fm-Mechanismus werden 99 Prozent der Gebühren an Huntley weitergeleitet. Er nutze diese Einnahmen, um selbst RALPH zu kaufen - als Dankeschön an Early Adopters und zur Verbesserung der Pool-Liquidität. RALPH sei der einzige Token, den er unterstütze. Huntley beschreibt sich selbst als "walking, talking, financial instrument, an underlying" - ein handelbares Asset, auf das spekuliert wird.

Yegge äusserte sich ebenfalls positiv, wenn auch vorsichtiger. In seinem Medium-Artikel "BAGS and the Creator Economy" dankte er der "$GAS community on X" für die Unterstützung und bezeichnete deren Geschmack als "impeccable". Allerdings stellte er klar: "I'm not endorsing buying crypto, though I am very happy that people are doing it." Das Geld wolle er für Gas-Town-Token ausgeben. In einem späteren Post entschuldigte sich Yegge bei der "BAGS crowd" dafür, seine ausstehenden Gebühren nicht früher abgeholt zu haben.

Modell als Alternative zu Venture Capital

Das Finanzierungsmodell über Community-Token unterscheidet sich fundamental von traditionellem Venture Capital. Entwickler geben kein Equity ab und behalten die vollständige Kontrolle über ihre Projekte. Die Community wird durch Token-Besitz direkt am Erfolg beteiligt und hat Anreize, das Projekt zu fördern. Huntley erwähnte explizit, dass mehrere Venture Capitalists ihn für Meetings kontaktierten, er aber einen "Konflikt" sehe.

Bags.fm ermöglicht dieses Modell durch automatische Gebührenverteilung. Entwickler erhalten 1 Prozent des Handelsvolumens kontinuierlich - vom Bonding-Curve-Wachstum bis zum Sekundärmarkt. Die Top-100-Token-Halter erhalten zudem alle 24 Stunden automatisch Dividenden, sofern mindestens 10 SOL an nicht abgeholten Einnahmen vorliegen. Dadurch entsteht eine direkte Beziehung zwischen Entwickler-Erfolg und Token-Wert.

Für Open-Source-Entwicklung könnte dies einen Präzedenzfall schaffen. Huntley, der seit Jahren über die finanzielle Nicht-Nachhaltigkeit von Open Source schreibt, sieht hier möglicherweise eine Lösung. Statt auf Spenden, Sponsoring oder VC-Finanzierung angewiesen zu sein, könnten Entwickler durch spekulative Token-Märkte finanziert werden. Die Spekulanten wetten dabei auf den zukünftigen Erfolg des Projekts. Huntley selbst warnt explizit: Dies sei keine Finanzberatung, und Kryptowährung sei volatil. Die Marktkapitalisierung von Memecoins ist typischerweise klein und kann innerhalb von Stunden kollabieren. Viele der über 6 Millionen auf Pump.fun lancierten Token sind heute wertlos. Wer RALPH oder GAS kauft, spekuliert.

Neue Einnahmequelle, aber kein Ersatz des VC-Modells

Was das Modell dennoch interessant macht: Es ermöglicht Entwicklern Einnahmen ohne die Verpflichtungen traditioneller Finanzierung. Huntley muss keinem VC Rechenschaft ablegen, keine Meilensteine erfüllen, kein Equity abgeben. Er kann weiterhin Open Source entwickeln und erhält dafür Geld von Spekulanten, die auf seinen Erfolg wetten.

Für Open-Source-Entwicklung könnte dies eine Nische füllen. Statt auf Spenden, Sponsoring oder VC angewiesen zu sein, können bekannte Entwickler von spekulativen Märkten profitieren. Die Spekulanten hoffen auf Wertsteigerung durch wachsende Bekanntheit. Der Entwickler erhält Kapital ohne Gegenleistung. Beide Seiten gehen ein Risiko ein.

Ob sich dieses Modell über einzelne prominente Fälle hinaus etabliert, bleibt fraglich. Huntley und Yegge hatten bereits grosse Followings, bevor die Token existierten. Für unbekannte Entwickler dürfte das Modell kaum funktionieren. Und selbst für etablierte Namen gilt: 300'000 USD in einer Woche sind beeindruckend - aber Memecoins sind keine nachhaltige Finanzierungsquelle. Sie sind ein Windfall, kein Geschäftsmodell.