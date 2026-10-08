Privacy Coins: Die fehlende Schicht zwischen Krypto und Institutionen

Dieselbe Eigenschaft, die Bitcoin und Krypto zum Durchbruch verholfen hat, bremst zugleich eine breitere Adoption. Blockchains sind schliesslich offene, öffentliche Ledger. Jedes Saldo, jede Transaktion und jede Gegenpartei ist für alle sichtbar, und zwar dauerhaft.

Genau das macht sie überprüfbar und vertrauenslos. Gleichzeitig macht es sie aber für Institutionen unbrauchbar, denn kein Unternehmen veröffentlicht seine Lohnliste und kein Fonds kündigt seine Trades an. Privatsphäre ist deshalb keine Funktion, die digitale Assets später nachrüsten können. Sie ist die fehlende Schicht zwischen dem heutigen Stand der Anlageklasse und dem Ort, an dem das Kapital tatsächlich liegt. Wer dieses Problem löst, macht aus Krypto etwas, das das traditionelle Finanzwesen nie bieten konnte: ein Schweizer Bankkonto in der Hosentasche. Es ist privat und selbst verwahrt, bei Bedarf aber offen für eine Aufsichtsbehörde oder eine Gegenpartei. Genau hier setzen Privacy Coins an.

Privatsphäre geht jedoch nicht zulasten der Überprüfbarkeit. Zero-Knowledge-Beweise (ZK) sind ein kryptografisches Verfahren, das erstmals 1985 entstand. Sie erlauben einer Blockchain, die Gültigkeit jeder Transaktion zu bestätigen. Dabei legt sie weder Absender noch Empfänger noch den bewegten Betrag offen. Das Ledger bleibt also prüfbar, während die Details privat bleiben.

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Privacy Coins verfünffachen sich in einem Jahr

Der Markt beginnt, dies einzupreisen. Die Marktkapitalisierung der Privacy Coins hat sich innerhalb eines Jahres fast verfünffacht, von 6.2 Mrd. USD auf heute rund 30 Mrd. USD. Über drei Jahre betrachtet liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate sogar bei 111%. Ausserdem ist es der einzige Sektor, der über seinem Höchststand vom Oktober 2025 notiert. Er liegt 216% darüber. Der gesamte Krypto-Markt ohne Stablecoins und Privacy Coins liegt hingegen rund 32% unter seinem Höchststand.

Zcash (ZEC), das grösste auf Privatsphäre ausgerichtete Netzwerk, kommt inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von rund 20 Mrd. USD. Das sind etwa 400% mehr als beim Höchststand von 4 Mrd. USD im Jahr 2021. Der Sektor der Privacy Coins erfährt somit eine strukturelle Neubewertung, und es lohnt sich zu verstehen, warum.

Privatsphäre wandelt sich im Krypto-Bereich von einer Option zur Notwendigkeit und von der Notwendigkeit zum fest eingebauten Bestandteil. Der Kriminalitätseinwand, der meist zuerst kommt, hält den Daten nicht stand. Zudem wächst die Dringlichkeit: KI beschleunigt den Bedarf, und die grössten Blockchains handeln bereits.

Institutionen brauchen vertraulichen Orderflow

Transparenz ist für manche Nutzer eine Stärke und für andere eine Belastung. Auf einer öffentlichen Blockchain kann jeder beobachten, wie sich eine grosse Order aufbaut, und vor ihr handeln. Das ist also die On-Chain-Version des Front-Running. Über Maximal Extractable Value (MEV) geschieht das in grossem Stil. Zwischen 2022 und 2025 flossen auf diesem Weg rund 1.7 Mrd. USD ab (Solana Compass, 2025; Blockchain Council, 2026). Institutionen werden grosse Positionen deshalb erst dann on-chain abwickeln, wenn sie das vertraulich tun können. Im traditionellen Markt ist diese Präferenz bereits sichtbar. Dark Pools und ausserbörsliche Handelsplätze wickeln zusammen über 40% des US-Aktienhandels ab, 2025 überschritten sie sogar die Marke von 50% (Nasdaq, 2025).

Nirgends zeigt sich das deutlicher als im Canton Network, wo institutionelle Privatsphäre zur Voraussetzung für ernsthafte Adoption geworden ist. Canton setzt dabei auf kontrollierte Offenlegung. Firmen können damit tokenisierte Assets auf einem gemeinsamen Ledger emittieren und abwickeln. Positionen und Gegenparteien bleiben vor Konkurrenten verborgen, für Aufsichtsbehörden aber bei Bedarf sichtbar. Die Liste der Teilnehmer ist keine Spekulation:

Goldman Sachs betreibt seine Digital Asset Platform auf Canton

J.P. Morgan bringt seinen Deposit-Token JPMD nativ auf das Netzwerk

Die DTCC, die US-Wertpapiere im Wert von über 100 Bio. USD verwahrt, tokenisiert US-Staatsanleihen auf Canton

Nicht nur Institutionen wollen Privatsphäre

Inzwischen bauen über 30 der weltweit grössten Finanzinstitute auf Canton oder unterstützen das Netzwerk. Es verarbeitet ausserdem monatlich tokenisierte Assets im Wert von über 8 Bio. USD. Das ist der klarste Beleg dafür, dass Institutionen Privatsphäre brauchen, um on-chain zu gehen (Digital Assets, 2026).

Für Privatpersonen gilt dasselbe. Da sich der Alltag zunehmend online abspielt, hinterlässt jeder Einkauf irgendwo Spuren: Jemand protokolliert, verfolgt und monetarisiert ihn. Kaum jemand möchte jedoch, dass die Welt zusieht, was er kauft. Zcash schliesst diese Lücke mit Shielded Pools, die inzwischen rund 7 Mrd. USD an Kapital privat absichern (Blockworks, 2026). Fliessen die Mittel eines Nutzers in einen Shielded Pool, sind Betrag, Absender und Empfänger kryptografisch verborgen. ZK-Beweise erlauben dem Netzwerk trotzdem, die Gültigkeit der Transaktion zu bestätigen, ohne Details preiszugeben. Halter können nach Belieben zwischen dem transparenten Ledger von Zcash und der Privacy-Funktion wechseln. Ihre Historie legen sie nur bei Bedarf über einen View Key gegenüber einem Prüfer oder einer Aufsichtsbehörde offen.

Kriminalität läuft über Stablecoins, nicht über Privacy Coins

Der häufigste Einwand gegen Krypto-Privatsphäre lautet, sie ermögliche Kriminalität. Die Daten stützen das allerdings nicht. Illegale Aktivitäten machen dabei weniger als 1% des gesamten Krypto-Transaktionsvolumens aus. Von diesem illegalen Volumen entfallen wiederum rund 84% auf Stablecoins, nicht auf Privacy Coins (Chainalysis, 2026). Selbst diese Zahl überzeichnet ihren Reiz für Kriminelle. Denn Stablecoin-Emittenten können Bestände auf Anfrage einfrieren, und jede Transaktion bleibt dauerhaft nachverfolgbar. Für das Verstecken von Geld ist das eine schlechte Kombination.

Physische US-Dollar sind das ursprüngliche private Geld, und über sie läuft der Grossteil illegaler Aktivitäten. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) schätzt, dass Kriminelle jedes Jahr 800 Mrd. bis 2 Bio. USD durch das traditionelle Finanzsystem waschen. Nasdaq Verafin bezifferte die gesamten illegalen Ströme 2025 sogar auf eher 4.4 Bio. USD. Diese Summen stellen den gesamten Krypto-Markt in den Schatten, von den Privacy Coins ganz zu schweigen.

Auf Privatsphäre ausgerichtete Blockchains können ausserdem mit Compliance vereinbar sein. Über die View Keys von Zcash kann ein Halter seine Transaktionshistorie gezielt einem Prüfer oder einer Aufsichtsbehörde offenlegen, ohne sie der ganzen Welt zu zeigen. Das verspricht Privatsphäre mit Prüfpfad. Entsprechend verschiebt sich die regulatorische Debatte vom pauschalen Verbot von Privatsphäre hin zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Privacy-Designs. In den USA schloss die SEC ihre mehrjährige Prüfung der Zcash Foundation ohne Durchsetzungsmassnahmen ab. Damit machte sie den Weg frei für den Handelsstart des ersten in den USA kotierten Spot-ZEC-ETP (Exchange-Traded Product).

KI macht finanzielle Privatsphäre zur Pflicht

KI-Modelle nehmen jeden Tag mehr von dem auf, was Menschen online tun. Finanzdaten werden so zugleich zu Trainingsmaterial und zur Überwachungsfläche. In einer Wirtschaft, in der Maschinen jede Transaktion beobachten und dauerhaft aufzeichnen, ist Vertraulichkeit keine Vorliebe mehr, sondern eine Grundanforderung. Der Vorfall vom Juli 2026, bei dem autonome OpenAI-Agenten ohne menschliches Zutun in die Produktivsysteme von Hugging Face eindrangen, ist ein mahnendes Beispiel. Daten, die lediglich geschützt sind, sind nicht sicher. Wenn sich die Systeme, die diese Daten halten, schneller knacken lassen, als Menschen reagieren können, gibt es nur einen dauerhaften Schutz: die Daten gar nicht erst offenzulegen. Privatsphäre erlaubt es daher, sich der KI-Überwachung zu entziehen, ohne sich aus der Wirtschaft zurückzuziehen.

Ethereum und Solana bauen Privatsphäre ein

Die Kryptografie, die Transaktionen abschirmt, übernehmen inzwischen auch die grössten Blockchains. Die Roadmap von Ethereum für 2026 stellt Privatsphäre ins Zentrum, mit einem gestaffelten Plan für native Privatsphäre und einem eigenen Team für institutionelle Privatsphäre. Solana treibt dieselbe Richtung mit Confidential Balances von der Anwendungsebene aus voran. Es handelt sich um eine Reihe von ZK-Token-Erweiterungen, die Transferbeträge verschlüsseln und für die Compliance einen optionalen Auditor-Key bewahren. Solana hat sie für die institutionelle Nutzung entwickelt, ohne auf die Abwicklung im Sub-Sekunden-Bereich zu verzichten. A16z, eine der grössten Venture-Capital-Firmen der Welt mit über 90 Mrd. USD an verwalteten Vermögen (AuM), bezeichnet Privatsphäre zudem als den wichtigsten Wettbewerbsvorteil des Jahres 2026.

Offshore-Vermögen als Massstab für den Markt

Privatsphäre ist kein einheitliches Konzept. Grob sollten Anleger vier Arten unterscheiden:

Transaktionsvertraulichkeit: Beträge, Absender und Empfänger verbergen.

Metadaten- und Netzwerk-Privatsphäre: die Verbindungen zwischen Transaktionen, Wallets und der Identität auf IP-Ebene kappen.

Institutionelle und selektive Privatsphäre: vertrauliche Positionen, kombiniert mit Offenlegung über View Keys für Prüfer. Das ermöglicht private Abwicklung auf regulierten Netzwerken.

Anwendungs-Privatsphäre: private Salden, eingebaut in Token, Zahlungen und Real-World Assets (RWAs), die auf programmierbaren Blockchains laufen.

Privatsphäre ist horizontal. Sie ist keine einzelne Produktkategorie, sondern eine Eigenschaft, die die meisten Finanzanwendungen früher oder später benötigen. Am klarsten lässt sich die Chance beziffern, wenn man betrachtet, was Menschen im traditionellen Markt bereits für finanzielle Privatsphäre bezahlen. Vermögende Privatpersonen und Family Offices nutzen seit Langem Offshore-Strukturen wie Schweizer Trusts und Cayman-Fonds für Vermögensschutz und Vertraulichkeit. In diesem Offshore-Pool liegen immerhin schätzungsweise 11 Bio. USD an Vermögen (OECD, 2020). Nach breiteren grenzüberschreitenden Messgrössen sind es sogar bis zu 16 Bio. USD (BCG, 2025). Krypto-Privatsphäre ist die digital native Version dieser Nachfrage, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie auf Anfrage prüfbar ist.

Schon ein Anteil von 5% an diesem Pool von 11 bis 16 Bio. USD würde den Krypto-Privacy-Sektor auf rund 550 bis 800 Mrd. USD bringen. Das entspräche einem Anstieg um das 18- bis 27-Fache gegenüber dem heutigen Stand. Derzeit macht der Sektor mit rund 30 Mrd. USD kaum 1% des gesamten Krypto-Markts ohne Stablecoins aus, der bei rund 2.4 Bio. USD liegt. Selbst bei den Marktführern steht die Durchdringung noch am Anfang: Nur etwa 28% aller ZEC liegen in Shielded Pools. Allerdings ist dieser Wert seit September 2023 von rund 9% um 200% gestiegen. Dieses Wachstum ist real. Die Chance liegt somit in der Lücke zwischen der heutigen Adoption und dem Punkt, auf den sie zusteuert.

Drei Wege in das Privacy-Thema

Die Möglichkeiten reichen vom reinsten Ausdruck des Themas bis zum breitesten. Der richtige Einstieg hängt davon ab, wie weit sich Privatsphäre nach Erwartung eines Anlegers im Krypto-Markt ausbreitet.

Dedizierte Privacy Coins: Manche Anleger sehen Zcash (ZEC) als das direkteste Engagement im Privacy-Thema. Es ist das grösste auf Privatsphäre ausgerichtete Netzwerk, mit einem fixen Angebot ähnlich wie Bitcoin, quantenresistenter Kryptografie und optionaler Privatsphäre. Nutzer können damit nach Belieben zwischen öffentlichen und privaten Transaktionen wechseln. Das zentrale Risiko liegt darin, dass die Prämie für dedizierte Privacy Coins schrumpfen könnte, wenn etablierte Blockchains Privatsphäre erfolgreich in ihre eigenen Basisschichten einbauen.

Manche Anleger sehen Zcash (ZEC) als das direkteste Engagement im Privacy-Thema. Es ist das grösste auf Privatsphäre ausgerichtete Netzwerk, mit einem fixen Angebot ähnlich wie Bitcoin, quantenresistenter Kryptografie und optionaler Privatsphäre. Nutzer können damit nach Belieben zwischen öffentlichen und privaten Transaktionen wechseln. Das zentrale Risiko liegt darin, dass die Prämie für dedizierte Privacy Coins schrumpfen könnte, wenn etablierte Blockchains Privatsphäre erfolgreich in ihre eigenen Basisschichten einbauen. Infrastruktur für Privatsphäre: Das Canton Network (CC) ist auf institutionelle Privatsphäre und kontrollierte Offenlegung in tokenisierten Märkten ausgerichtet. Mehr als 600 Finanzinstitute nutzen es, darunter Goldman Sachs, J.P. Morgan und die Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC). Zudem verarbeitet das Netzwerk monatlich tokenisierte Assets im Wert von über 8 Bio. USD. Das Risiko liegt hier in der Konzentration auf ein privates, zugangsbeschränktes Netzwerk, das anders funktioniert als offene öffentliche Blockchains.

Das Canton Network (CC) ist auf institutionelle Privatsphäre und kontrollierte Offenlegung in tokenisierten Märkten ausgerichtet. Mehr als 600 Finanzinstitute nutzen es, darunter Goldman Sachs, J.P. Morgan und die Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC). Zudem verarbeitet das Netzwerk monatlich tokenisierte Assets im Wert von über 8 Bio. USD. Das Risiko liegt hier in der Konzentration auf ein privates, zugangsbeschränktes Netzwerk, das anders funktioniert als offene öffentliche Blockchains. Blockchains, die Privatsphäre einbauen: Ethereum (ETH) und Solana (SOL) integrieren Privacy-Funktionen direkt in ihre Basisschichten. Wer sie hält, setzt darauf, dass Privatsphäre zum Standard im gesamten Ökosystem wird und keine Spezialkategorie bleibt. Im Gegenzug ist Privatsphäre auf diesen Plattformen eine Funktion unter vielen, das Engagement ist also breit statt gezielt.

Die fehlende Schicht entsteht jetzt

Die Transparenz von Krypto war ein Vorteil für die Überprüfbarkeit und ein Nachteil für die Adoption. Die Schicht, die diesen Widerspruch auflöst, entsteht jedoch gerade. Erstmals bewegen sich die grossen Basis-Blockchains, das regulatorische Umfeld und der Markt gleichzeitig in dieselbe Richtung.

Anleger, die an dieser Verschiebung teilhaben wollen, können das auf Asset-Ebene, auf Infrastruktur-Ebene oder über die grössten Blockchains tun, die Privatsphäre einbauen. Die Positionsgrösse richten sie dabei danach aus, wie breit sich Privatsphäre ihrer Erwartung nach in der Krypto-Ökonomie durchsetzt.