Pandoras ERC-404: ein semi-fungibler Token-Standard

ERC-404 ist ein experimenteller, inoffizieller Token-Standard auf der Ethereum-Blockchain. Durch die Kombination der Eigenschaften von ERC-20 (fungible Token) und ERC-721 (nicht-fungible Token) sollen digitale Vermögenswerte verbessert werden. Die Kombination der Eigenschaften führt zu einem semi-fungiblen Token.

Dieser Standard ermöglicht Fraktionierung und Liquidität für NFTs. ERC-404 befindet sich jedoch noch in der Entwicklung und hat den offiziellen Ethereum Improvement Proposal (EIP)-Prozess noch nicht durchlaufen. Trotz seines experimentellen Charakters verwenden Entwickler ERC-404 bereits in Projekten, die die neuen Anwendungsfälle für 404 NFTs auf Ethereum demonstrieren. Pandora war das erste Projekt, das mit dieser Technologie experimentierte.

Der ERC-404-Standard, der von den Personen mit den Pseudonymen "ctrl" und "Acme" entwickelt wurde, führt einen neuen Ansatz für NFTs ein. Dabei werden ERC-721-Tokens aus kleineren ERC-20-Tokens erstellt, im Gegensatz zu den traditionellen NFT-Fraktionierungsmethoden. Der neue Standard beschreibt eine Art von semi-fungiblen Token (SFT), die eine einzigartige Form von digitalen Vermögenswerten darstellen. Sie kombinieren die Eigenschaften von fungiblen und nicht-fungiblen Token (NFTs). ERC-404 stellt einen Fortschritt bei den Standards für digitale Token dar und bietet ein Gleichgewicht zwischen Fungibilität und Einzigartigkeit.

Während dieses Konzept die derzeitigen Normen in Frage stellt, wurde es wegen seiner potenziellen Auswirkungen auf Lending Pools und Protokolle, die dafür nicht konfiguriert sind, kritisiert. Trotz seines experimentellen Charakters und der fehlenden formellen Genehmigung durch das Ethereum Improvement Proposal-Verfahren hat ERC-404 eine Diskussion über seine möglichen Auswirkungen auf die Tokenisierung von Vermögenswerten und die Bereitstellung von Liquidität auf dezentralen Plattformen ausgelöst.

Das grösste Projekt, das derzeit den ERC-404-Standard verwendet, ist Pandora. Das Projekt wurde Anfang Februar 2024 gestartet. Pandora hatte ursprünglich mit einer anderen Gruppe von Entwicklern begonnen, die das Projekt mit einem sogenannten "Rug Pull" (dt. = Betrug) ausbeuteten. Trotz dieses Rückschlags sah eine Gruppe von Personen das Potenzial des Konzepts und beschloss die Weiterentwicklung, was zum ERC-404-Token-Standard führte.

