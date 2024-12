NFT-Markt im Aufschwung: Memecoins und Blue Chip-Sammlungen führen

Der NFT-Markt erlebt einen deutlichen Aufschwung mit einem Gesamtumsatz von über 800 Millionen US-Dollar aus mehr als 5 Millionen Transaktionen im letzten Monat. Dieser Boom wurde durch eine Memecoin-Ankündigung der beliebten NFT-Sammlung Pudgy Penguins ausgelöst.

Auf dem Markt sind auffällige Verkäufe von Sammlungen zu beobachten, die offen als wertlos bezeichnet werden. Die berühmten EtherRocks NFTs aus dem Jahr 2017, eine Sammlung von 100 Steinen in verschiedenen Farben, wurden zuletzt im Dezember für über 1 Million US-Dollar verkauft. Die Top-NFT-Verkäufe der letzten Woche stammten hauptsächlich von Cryptopunks und Pudgy Penguins. Einige Azuki-Verkäufe, das NFT-Projekt zur Erstellung einer Manga-Serie auf der Grundlage des geistigen Eigentums des Inhabers, wurden für bis zu 372'866 US-Dollar abgeschlossen. Auch bei NFT-Kunstverkäufen wie Autoglyphs oder Fidenza von Tyler Hobbs war wieder mehr los.

Last Sales 160 ETH ($624k) on 12-14-2024 235 ETH ($943k) on 12-07-2024 228 ETH ($833k) on 03-05-2024

Der NFT-Markt hat wieder das Niveau erreicht, das zuletzt vor etwa einem Jahr zu beobachten war, als es zu einem kurzen Wiederaufleben des Marktes kam. Der NFT-Index von CryptoSlam bietet einen umfassenden Überblick über die Marktbedingungen und die Stimmung. Er stellt eine Kombination aus Marktkapitalisierung, einzigartigen Händlern und Volumen dar. Nachdem sich der NFT-Markt Ende 2022 abgekühlt hatte, fiel es dem Markt schwer, wieder an Fahrt zu gewinnen. Viele Projekte hatten kühne Versprechungen gemacht, deren Umsetzung länger dauerte als erwartet, und verfügten nicht über ein nachhaltiges Geschäftsmodell, um wiederkehrende Einnahmen zu generieren. So ist beispielsweise Yuga Labs Metaverse, das Otherside, gerade erst im Sommer 2024 in die grössere Beta-Testphase eingetreten.

Obwohl der Markt Anzeichen einer Erholung zeigt, sind die Preise noch weit von ihren Höchstständen entfernt. Auch das Volumen liegt mit rund 200 Millionen US-Dollar auf dem Niveau des Vorjahres. Dies ist jedoch immer noch nur ein Drittel des Niveaus, das bei früheren Höchstständen zu beobachten war. Bei Blue-Chip-NFT-Projekten wie Bored Apes, Azuki oder Doodles von Yuga Labs ist eine verstärkte Aktivität zu verzeichnen, aber die Veröffentlichung oder Prägung (engl. = Mint) neuer Projekte ist sehr selten. Neue Prägungen sind um mehr als 99% gegenüber früheren Höchstständen gesunken.

Die verstärkte Aktivität spielt OpenSea in die Hände, das für Dezember 2024 ein "neues OpenSea" angekündigt hat. Der NFT-Marktplatz sieht sich einer starken Konkurrenz durch Blur gegenüber, das den Löwenanteil aller NFT-Geschäfte sichert und dem Raum einen schlechten Ruf für die Ermöglichung von Wash Trading eingebracht hat. Anfang letzter Woche sickerte die Nachricht durch, dass Opensea eine Stiftung auf den Cayman Islands registriert hat. Spekulanten glauben, dies sei eine Vorbereitung für einen Airdrop, was in den USA ein regulatorisches Problem darstellt, insbesondere unter der derzeitigen SEC.

You know what this means… pic.twitter.com/1IV1diEE9b

There's a new OpenSea Foundation registered in the Cayman Islands.

Der mit Spannung erwartete PENGU-Coin, der offizielle Memecoin des Pudgy Penguin NFT-Projekts, ging am 17. Dezember 2024 live. Der Memecoin war direkt auf den wichtigsten Handelsplätzen wie Binance, Bybit, OKX, Bitget und anderen verfügbar. PENGU startete mit einer Marktkapitalisierung von rund 3.5 Milliarden US-Dollar und war in den ersten Stunden des Anspruchs einem gewissen Verkaufsdruck ausgesetzt, wodurch die Marktkapitalisierung auf 2 Milliarden US-Dollar sank. Bei dieser Bewertung erhielten die Inhaber von Pudgy Penguin schätzungsweise 60'000 USD pro Pudgy NFT, für die sekundäre Lil' Pudgy-Kollektion waren es etwa 7'000 USD. Nicht nur die Inhaber von Penguin NFT wurden belohnt, sondern auch viele andere Gemeinschaften. Zu den Kriterien gehörten beispielsweise langfristige ETH-Inhaber, Nutzer von dApps oder anderen Blockchains. Insgesamt waren 7 Millionen Wallets für den Airdrop berechtigt.

Der berühmte NFT-Händler "Franklin is bored" hatte eine starke Korrektur des Mindestpreises im Verhältnis zum Airdrop-Betrag vorhergesagt. Der neue Mindestpreis für beanspruchte Pinguine wird bei etwa 130'000 USD - 60.000 USD = 70'000 USD liegen, was nur 17 bis 18 ETH entspricht. Dies steht im Einklang mit der Marktentwicklung, da der Mindestpreis für die Sammlung um etwa 45% eingebrochen ist. Es wurde aber bereits angedeutet, dass für das nächste Jahr ein weiterer, möglicherweise grösserer Airdrop für die Abstract Chain – die ebenfalls der Muttergesellschaft Pudgy Penguin Igloo Inc. gehört – in Arbeit ist.

Inmitten dieser positiven und volatilen Aktivität wurde eine weitere Wells Notice gegen das prominente NFT-Projekt CyberKongz herausgegeben. Eine Wells Notice ist eine formelle Mitteilung der SEC, dass sie nach einer Untersuchung möglicher Verstösse gegen das Wertpapierrecht eine Durchsetzungsmassnahme einleiten will. Eine ähnliche Wells Notice wurde im August 2024 gegen OpenSea herausgegeben, ohne dass bisher weitere Informationen öffentlich verfügbar sind.

CyberKongz has received a Wells Notice from the SEC.

We are extremely disappointed at the approach the SEC has taken towards us, but we are going to stand up and fight for a brighter future that holds more clarity for NFT projects.

We have been suffering in silence for the last… pic.twitter.com/lc6hyzUPb0

— CyberKongz (@CyberKongz) December 16, 2024