Was bedeutet die Wahl von Javier Milei als Präsident Argentiniens für Bitcoin?

In Lateinamerika stechen zwei Persönlichkeiten durch ihre Vorliebe für Bitcoin hervor: El Salvadors Präsident Nayib Bukele und Argentiniens libertärer Wirtschaftswissenschaftler Javier Milei. Obwohl beide eine Vorliebe für Bitcoin gezeigt haben, sind ihre Ansätze und Beweggründe eine interessante Studie der Gegensätze.

Einige sehen in Argentinien den Beginn eines gefährlichen Gesellschaftsexperiments, da der neugewählte Präsident Javier Milei das Land in einen libertären Musterstaat verwandeln könnte. Der selbsternannte Anarcho-Kapitalist ist ein bekennender Libertärer und verachtet den Staat. Der Wirtschaftswissenschaftler vertritt eine klassisch libertäre ökonomische Haltung und zeigt entsprechende Bewunderung für den Wirtschaftstheoretiker Ludwig von Mises. Ähnlich wie andere Vertreter der libertären Ideologie wünscht sich Javier Milei die Abschaffung der Zentralbank und die Rückkehr zu privatem Geld, entweder über das physische oder digitale Gold; Bitcoin. Wird der neue Präsident Argentiniens die Kryptowährung zur Dollarisierung des Landes nutzen?

Der Politiker mit radikalen Ansichten strebt nach einer kompletten Umgestaltung des Staates. Sein erklärtes Ziel ist die Zerstörung des bürgerlichen Staates. Er plant dies durch das Angreifen dessen zu erreichen, was er als grösstes Übel identifiziert hat: die Zentralbank. Schliesslich wird die zweitgrösste Volkswirtschaft Lateinamerikas seit bald einem Jahrzehnt von wirtschaftlicher Unbeständigkeit und an Hyperinflation grenzende Währungsentwertung geplagt.

“With legal tender, they scam you with the inflationary tax… #Bitcoin is the natural reaction against central bank scammers; to make money private again.” - Javier Milei, President of Argentina 🇦🇷🇦🇷pic.twitter.com/Rs2yXFo4e7

— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) November 19, 2023