MegaETH startet Mainnet mit 100’000 TPS-Versprechen und 66 Millionen Dollar TVL

MegaETH hat am 9. Februar 2026 ihr Mainnet gestartet. Die neue Ethereum Layer-2-Blockchain beansprucht einen Durchsatz von über 100'000 Transaktionen pro Sekunde. Nach einer Woche liegt das Total Value Locked (TVL) bei 66 Millionen US-Dollar. Base, die führende L2, hält dagegen knapp 4 Milliarden Dollar.

Das Projekt hatte im Vorfeld erhebliches Investoreninteresse geweckt. Eine Seed-Runde über 20 Millionen Dollar führte Dragonfly Capital an. Der Token-Sale im Oktober 2025 zog rund 1.4 Milliarden Dollar an Geboten an, war damit 20-fach überzeichnet. Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin und Joe Lubin unterstützen das Vorhaben. Trotzdem steht MegaETH vor dem gleichen Problem wie Dutzende andere L2-Projekte - einem Markt, der mit Blockspace-Angeboten gesättigt ist.

So funktioniert MegaETH: Spezialisierte Nodes statt Einheitsarchitektur

MegaETH vermarktet sich als "Real-Time Blockchain" mit einer Block-Zeit von 10 Millisekunden. Ethereum selbst verarbeitet weniger als 30 Transaktionen pro Sekunde. MegaETH will diesen Durchsatz entsprechend um den Faktor 3'000 übertreffen. Der technische Ansatz weicht daher grundlegend von anderen L2-Lösungen ab.

Statt uniformer Full Nodes setzt MegaETH auf spezialisierte Knotentypen. Der Sequencer ordnet und führt Transaktionen aus, benötigt dafür allerdings 100 Prozessorkerne und bis zu 4 TB RAM. Replica Nodes validieren Blöcke über kryptografische Proofs ohne Neuausführung. Sie kommen mit 4 bis 8 Kernen sowie 16 GB RAM aus. Full Nodes re-exekutieren sämtliche Transaktionen und erfordern 16 Kerne mit 64 GB RAM. Ein separater Prover validiert schliesslich asynchron ausserhalb der normalen Reihenfolge.

Das eigene Research Paper des Projekts benennt die technischen Grenzen offen. State Root Updates kosten demnach fast zehnmal so viel wie die eigentliche Transaktionsausführung. Für 100'000 ERC-20-Transfers pro Sekunde wären rund 152 Megabit pro Sekunde an Bandbreite nötig - allein für die State-Synchronisation. Erschwerend kommt hinzu, dass der Median-Parallelismus in Ethereum-Blöcken unter 2 liegt. Das begrenzt die theoretisch möglichen Geschwindigkeitsgewinne durch parallele Ausführung stark.

66 Millionen Dollar TVL in der ersten Woche

Das DeFi-TVL startete am Launch-Tag bei 40.3 Millionen Dollar und wuchs innerhalb einer Woche um 65 Prozent auf 66 Millionen Dollar. Die Stablecoin-Marktkapitalisierung auf der Chain beträgt dabei 99 Millionen Dollar. Grösstes Protokoll ist die dezentrale Börse Kumbaya mit rund 51 Millionen Dollar TVL. MegaETH platzierte sich somit unter den Top-20-L2s.

Der Kontext relativiert diese Zahlen dennoch erheblich. Aktuell listet L2beat 73 Layer-2-Blockchains, 82 weitere befinden sich in der Pipeline. Das L2-Ökosystem als Ganzes verwaltet insgesamt rund 41 Milliarden Dollar. MegaETH hält davon etwa 0.14 Prozent.

Der MEGA-Token bleibt vorerst gesperrt. Das Token Generation Event (TGE) ist nämlich an drei mögliche Bedingungen geknüpft. Zunächst: 500 Millionen Dollar Marktkapitalisierung des Stablecoins MegaUSD. Dann: mindestens zehn Apps mit je 100'000 Transaktionen über 25'000 Wallets. Oder: mindestens drei dApps mit 50'000 Dollar täglichen Gebühren über einen Monat. Bisher hat MegaETH keine dieser Schwellen erreicht.

Das L2-Überangebot und die Frage nach echter Nachfrage

Tägliche L2-Transaktionen stiegen von 1 Million im Jahr 2023 auf 11 Millionen im Jahr 2026. Inzwischen laufen 89 Prozent aller Ethereum-Transaktionen über Layer-2-Netzwerke. Das gesamte TVL wuchs von unter 4 Milliarden Dollar Anfang 2023 auf aktuell 41 Milliarden USD. Die Verteilung ist jedoch extrem ungleich. Arbitrum und Base dominieren den Markt, während die meisten neuen L2s nach dem Incentive-Zyklus kollabieren.

Ein bekanntes Muster wiederholt sich immer wieder. Ein Punkteprogramm startet, ein Token folgt, anschliessend fällt die Nutzung auf null. Airdrop-Farming hat sich so als strukturelles Problem der L2-Landschaft etabliert. Echte Blockspace-Nachfrage konzentriert sich derzeit auf Solana und Base, nicht die dutzenden Konkurrenten.

Selbst Vitalik Buterin hat seine Position verschoben. Er argumentiert, Ethereum L1 skaliere bereits direkt und werde 2026 günstige Gebühren bieten. Die ursprüngliche "Rollup-zentrische Vision" müsse sich folglich ändern. Künftig sollten L2s Mehrwert durch Features wie Privacy, sehr niedrige Latenz oder appspezifische Architektur liefern. Skalierung allein reicht deshalb als Existenzberechtigung nicht mehr aus.

MegaETH zwischen technischer Ambition und Marktrealität

MegaETH betritt einen überfüllten Markt mit einem technisch anspruchsvollen Ansatz. Die Hardware-Anforderungen an den Sequencer sind aussergewöhnlich hoch. Konkret stehen 100 Kerne und bis zu 4 TB RAM im Widerspruch zum Dezentralisierungsgedanken, den Ethereum-Puristen einfordern. Gleichzeitig adressiert das Projekt mit 10-Millisekunden-Blöcken einen realen Bedarf. Denn Hochfrequenzhandel, Gaming und Echtzeit-Anwendungen benötigen Latenzwerte, die weder Ethereum L1 noch die meisten bestehenden L2s liefern können.

Hinzu kommt eine bemerkenswerte Investorenbasis. Buterin und Lubin als Ethereum-Mitgründer signalisieren, dass sie niedrige Latenz als legitime L2-Nische betrachten. Die 20-fache Überzeichnung des Token-Sales bestätigt das. Institutionelles Kapital setzt trotz L2-Sättigung auf neue Ansätze. Ob sich daraus nachhaltige Nutzung ergibt, hängt von den drei TGE-Bedingungen ab. Sie fungieren als eingebauter Stresstest. Erreicht MegaETH keine echte Adoption, bleibt der Token gesperrt.

Der L2-Markt steht vor einer Konsolidierungsphase. MegaETH muss sich mit 66 Millionen Dollar TVL gegen 73 bestehende und 82 geplante Konkurrenten behaupten. Die technische Differenzierung durch Echtzeit-Performance ist vorhanden. Ob sie ausreicht, entscheidet sich nicht an der theoretischen Kapazität von 100'000 TPS. Entscheidend ist, ob Entwickler und Nutzer diese Kapazität tatsächlich nachfragen.