Sui-Preissprung: der „Solana-Killer“ holt auf

Während die Märkte in Aufruhr waren, erzielte eine aufstrebende dezentralisierte Abwicklungsschicht einen wöchentlichen Preisanstieg von 89%. Sui ist eine Smart-Contract Blockchain-Plattform, die sich auf die schnelle Verarbeitung von Transaktionen spezialisiert und mit Blockchains wie Solana konkurriert.

Sui ermöglicht es Nutzern sich mit geläufigen Applikationen wie Gmail oder Face ID anzumelden. Dies macht Seed-Phrasen überflüssig und Transaktionen werden durch QR-Codes vereinfacht. Interessanterweise arbeiteten die Entwickler hinter Sui früher bei Meta (ehemals Facebook) an der Entwicklung ihrer Krypto-Wallet Novi, die im September 2022 eingestellt wurde.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Was geschah letzte Woche, dass sich der Sui-Preis fast verdoppelte?

6. August : Suis Mainnet wurde erfolgreich zu Mysticeti aktualisiert, nachdem es im Mai getestet wurde. Damit ist es in der Theorie schneller als Solana (65'000 TPS vs. 297'000 TPS bei Sui).

: Suis Mainnet wurde erfolgreich zu Mysticeti aktualisiert, nachdem es im Mai getestet wurde. Damit ist es in der Theorie schneller als Solana (65'000 TPS vs. 297'000 TPS bei Sui). 7. August: Grayscale führte seinen SUI Trust für berechtigte individuelle und institutionelle akkreditierte Investoren ein.

Gleichzeit erlebten Märkte einen Verkaufsdruck, der die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes über Nacht um 17% senkte. Im Vergleich zu anderen Vermögenswerten blieb Sui weitgehend unberührt und erwies sich als einer der grössten Nutzniesser (Abbildung 1). In der Vergangenheit stellte sich oft die Frage: "Wird Solana Ethereum überholen?" Doch jetzt taucht eine neue Herausforderung auf: Könnte Sui Solana überholen, bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 68.6 Milliarden Dollar? Das ist die neue 68 Milliarden Dollar-Frage.

Die Antwort liegt in den Fundamentaldaten

Da vergangene Entwicklungen keine zukünftigen Preisbewegungen garantieren, lohnt es sich, sich neben einigen Marktindikatoren auf die fundamentale Entwicklung einer Kryptowährung zu konzentrieren. Auf diese Weise können Investoren den realen Wert jenseits eines übertriebenen Hypes oder Volatilität einschätzen.

Suis Katalysatoren:

Das Mysticeti-Upgrade reduziert die Latenz auf 390 Millisekunden und senkt die Hardwareanforderungen für Sui-Validatoren.

reduziert die Latenz auf 390 Millisekunden und senkt die Hardwareanforderungen für Sui-Validatoren. Architektur : Suis hoher Durchsatz beruht in erster Linie auf der parallelen Transaktionsausführung im Gegensatz zum linearen Standard.

: Suis hoher Durchsatz beruht in erster Linie auf der parallelen Transaktionsausführung im Gegensatz zum linearen Standard. Niedrige Gebühren: Suis Gas-Preismechanismus sorgt für niedrige, vorhersehbare Transaktionsgebühren, selbst bei hoher Netzwerkauslastung, und motiviert Validatoren, ihre Transaktionsverarbeitungsoperationen zu optimieren und Denial-of-Service-Angriffe zu verhindern.

Solanas Katalysatoren:

Solana ETF bald in Brasilien : Die brasilianische Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigte am 7. August das erste Solana-Exchange-Traded-Fund (ETF) des Landes, das jedoch noch von der Börse B3 genehmigt werden muss.

: Die brasilianische Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigte am 7. August das erste Solana-Exchange-Traded-Fund (ETF) des Landes, das jedoch noch von der Börse B3 genehmigt werden muss. Netzwerksicherheit wird proaktive r: Am 9. August adressierten Solana-Entwickler, Validatoren und Client-Teams eine kritische Sicherheitslücke.

r: Am 9. August adressierten Solana-Entwickler, Validatoren und Client-Teams eine kritische Sicherheitslücke. Erfolgreiches DeFi-Ökosystem: Solanas dezentrale Anwendungen (dApps) haben Fortschritte bei der Adoption und Gebühreneinnahme gemacht und das Pionier-Ökosystem Ethereum übertroffen. Das Handelsvolumen von Solanas dezentralen Börsen (DEXes) machte es zum bevorzugten Netzwerk für On-Chain-Handelsaktivitäten. Zum Beispiel erreichte das DEX-Volumen am 18. März 2024 einen Höhepunkt von über 7 Milliarden Dollar.

Solana und Sui im Vergleich: Jito-Tips stärken Solanas Position

Um Netzwerküberlastungen zu begegnen und Validatoren zu motivieren, ist Jito ein wichtiger Baustein für Solana. Der Validator ermöglicht es Stakern, Belohnungen zu steigern und gleichzeitig Netzwerküberlastungen zu reduzieren. Die über Jito gezahlten Tips beweisen Solanas finanzielle Möglichkeiten. Dank Solanas florierendem Ökosystem erreichten die Jito-Validator-Tips am 27. Juli mit 17'290 SOL (ca. 3.19 Millionen Dollar) einen historischen Höchststand. Zum Vergleich: Zur gleichen Zeit wurden 68'000 Tokens auf Solana geprägt (engl. = minted).

Mit nur hundert Validatoren, die Transaktionen auf dem Sui-Netzwerk verifizieren, wäre Solana mit 1'500 Validatoren im Vorteil, was es dezentraler macht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Sui Mainnet erst ein Jahr alt ist. Möglicherweise ist es zu früh, um ein Urteil zu fällen. Das Solana-Netzwerk ist seit März 2020 live. Trotzdem folgt hier ein Überblick über einige On-Chain-Metriken, die die Grundlagen beider Hochleistungsblockchains messen.

Kann Sui wirklich mit Solana konkurrieren?

Total Value Locked (TVL) ist ein Mass für den Gesamtwert der in einem Smart Contract oder DeFi-Plattform gesperrten Vermögenswerte. Das TVL kann als gesamt verwaltetes Vermögen betrachtet werden. In dieser Hinsicht hat Sui kürzlich einen massiven Anstieg verzeichnet. In Dollar ausgedrückt ist Sui’s TVL innerhalb einer Woche von 498.65 Millionen Dollar auf 902.2 Millionen Dollar gestiegen!

Das ist ein Anstieg von 81% in nur 8 Tagen. In SUI ausgedrückt wuchs das TVL jedoch nur um 2.4%. Der Anstieg des TVL wurde durch SUI's grösstes Geldmarktprotokoll, das Navi-Protokoll, angetrieben. In weniger als 5 Tagen erreichte es einen Höchstwert von 100 Millionen Dollar. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, hat Sui noch einen langen Weg vor sich, um zu Solana aufzuschliessen, das derzeit ein TVL von 10.39 Milliarden Dollar aufweist. Somit übertrifft Solanas enormes TVL Sui um das 11.5-fache. Um zu Solana aufzuschliessen oder es letztendlich zu übertreffen, muss Sui seine Nische finden, ähnlich wie Solana es getan hat. Solanas TVL-Wachstum ist ein Beweis für seine Fähigkeit, die Aufmerksamkeit von Nutzern zu erlangen und seine wachsende Bedeutung im Bereich als schnelles, günstiges und skalierbares Abwicklungsnetzwerk zu unterstreichen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Es fehlt an stetiger Aktivität

Sui verzeichnete einen beeindruckenden Sprung von aktiven Adressen Ende Mai dieses Jahres. Am 23. Mai erreichten die Blockchain einen Höchststand von 2.2 Millionen täglichen Nutzern und übertraf damit Solanas 1.4 Millionen. Ein Blick auf Abbildung 5 macht aber eines deutlich. Suis Dynamik wird weitgehend durch Aktivitätsspitzen getrieben, wie im August 2023, November 2023 und Mai 2024 zu sehen ist. Der jüngste Anstieg, der mit der Testnet-Einführung von Mysticeti verbunden war, hat zu einer treueren Nutzerschaft geführt. Dies ist daran zu erkennen, dass der anschliessende Rückgang deutlich langsamer verlief.

Solana hingegen verzeichnet ein viel nachhaltigeres Wachstum bei den aktiven Adressen. Um grössere Akzeptanz zu erreichen, muss Sui eine Konsistenz finden, um weiteres Wachstum zu gewährleisten. Dieser Trend ist auch bei den täglichen Transaktionen von Sui und Solana zu beobachten. Abbildung 6 zeichnet ein ähnliches Bild, dass Sui seine Aktivitäten über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten muss, um eine gesunde Nutzerbasis aufzubauen. Diese würde schlussendlich dazu beitragen, das Netzwerk Mainstream zu machen.

Entwickleraktivität auf Sui und Solana

Die Entwickleraktivität zur Implementierung neuer Funktionen ist entscheidend. In dieser Hinsicht ist Sui gut positioniert. Sie haben ein engagiertes Team bei Mysten Labs, das sich voll und ganz der Schaffung grundlegender Infrastrukturen für Web3 widmet. Zudem besteht es aus hochqualifizierten, ehemaligen Meta-Führungskräften. Die eigene Programmiersprache Sui Move konzentriert sich auf die Steigerung des Transaktionsdurchsatzes durch parallele Transaktionen.

Wie in den folgenden Abbildungen zu sehen ist, hat Sui in den letzten Monaten ein aktives Entwickler-Ökosystem beibehalten, das mit der Grösse von Solana vergleichbar ist. Es ist wichtig zu beachten, dass Sui’s Code-Commits immer noch leicht hinter denen von Solana zurückbleiben. Die Bindung der Sui-Entwickler ist jedoch entscheidend für die Fähigkeit des Netzwerks, neue Funktionen für seine Nutzerbasis zu implementieren. Andererseits hat Solana seit Oktober 2021 fast die Hälfte seiner Entwicklerzahl verloren, da Entwickler möglicherweise nach alternativen Möglichkeiten suchen.

Suis Transaktionsgebühren fordern Solana heraus

Trotz der offenen Fragen bezüglich des Adoptionsniveaus von Sui übertrifft Sui Solana in einem Bereich: den Kosten. Beide, Solana und Sui, bieten kostengünstige, leistungsstarke Lösungen an. Jedoch zeigen die folgenden Daten, dass die durchschnittlichen Transaktionsgebühren von Sui erheblich niedriger bleiben und konstant unter der 0.02-Dollar-Marke liegen. Die einzige Zeit, in der die Transaktionsgebühren von Sui konstant höher waren als die von Solana, war im Mai 2023, als das Sui-Netzwerk gerade gestartet war!

Es kann argumentiert werden, dass dies auf die relativ geringere Aktivität von Sui im Vergleich zu Solana zurückzuführen ist. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass selbst während des Anstiegs der Transaktionen bei Sui im Mai die durchschnittliche Transaktionsgebühr nicht anstieg, sondern sank! Das Gegenteil ist bei Solana der Fall. Während des Höhepunkts des Solana-basierten Memecoin-Wahns im März dieses Jahres stieg die Anzahl der aktiven Adressen auf fast 2.5 Millionen, und die Transaktionsgebühren erreichten ihren Höhepunkt bei etwa 0.18 Dollar, was mehr als das Neunfache der Transaktionskosten bei Sui ausmacht.

Das heisst jedoch nicht, dass Sui nicht signifikant geringere Adoption aufweist. Daher sind die Grenzen seiner Kosteneffizienz und Stauanfälligkeit noch nicht vollständig getestet. Um die Leistungsfähigkeit von Sui vollständig zu verstehen, ist es notwendig, seine Wartungs- und Durchsatzleistung während einer Phase erhöhter Aktivität zu bewerten, die im Vergleich zu Solana für das Netzwerk noch nicht eingetreten ist.

Was bedeutet das alles für Investoren?

Dennoch ist Sui mit einer treuen Entwicklerbasis und den Schlüsseleigenschaften niedriger Kosten und hoher Geschwindigkeit gut positioniert, um sich Solanas Marktanteil als noch schlankerer Abwicklungslayer zu sichern. Sui könnte als interessante Investition für Anleger gelten, die ein höheres Risiko eingehen möchten. Im Vergleich zu Solana weist Sui eine Beta von 1.23 auf und könnte als potenzielle Satelliteninvestition zur Ergänzung eines Krypto-Portfolios dienen. Für Investoren, die an einer regulierten Investitionsmöglichkeit in Solana interessiert sind, stehen folgende ETPs auf dem europäischen Markt zur Verfügung. Abbildung 10 zeigt Daten vom 13. August 2024. Der durchschnittliche tägliche Spread YTD (bps) bezieht sich auf den besten täglichen durchschnittlichen Bid/Ask-Spread dieses Jahres an europäischen Börsen.

Vor dem Hintergrund des Wachstums von Sui in diesem Jahr hat 21Shares eine Lösung für europäische Investoren bereitgestellt, die in Sui über ein reguliertes Investitionsvehikel investieren möchten: ASUI. Abbildung 11 gibt einen Überblick über das Produkt. Der durchschnittliche tägliche Spread der letzten 20 Tage (bps) bezieht sich auf den besten täglichen durchschnittlichen Bid/Ask-Spread der letzten 20 Tage an europäischen Börsen. ASUI ist das einzige Sui-ETP auf dem europäischen Markt.