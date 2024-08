Bitcoin-Miner kämpfen mit finanziellen Engpässen und drohender Zentralisierung

Seit der Halbierung der Blockbelohnungen in diesem Jahr (Halving) stehen Bitcoin-Miner vor finanziellen Herausforderungen. Der subsequente Rückgang des Hash-Preises wirft Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Mining-Vorgängen und potenzieller Sicherheitsrisiken durch Zentralisierung auf.

Mehrere Faktoren haben zu diesem schwierigen Umfeld beigetragen, wie z.B. ein instabiler Anfang dieses Monats oder geringere Blockbelohnungen nach dem Halving Anfang des Jahres. Das Halving ist im Quellcode von Bitcoin programmiert. Es schreibt vor, dass nach 210'000 geschürften Blöcken, also etwa vier Jahren, die Blockbelohnungen für Miner halbiert werden. In diesem Jahr wurde die Mining-Belohnung von 6.25 BTC auf 3.125 BTC pro Block reduziert. Die einzige andere Einnahmequelle für Bitcoin-Miner, die Transaktionsgebühren, werden entsprechend bedeutender.

Rekordtiefe Einnahmen für Bitcoin-Miner

Die Rentabilität von Minern kann auch in Form des Hash-Preises ausgedrückt werden. Der Hash-Preis stellt die Belohnung pro Hash-Rate dar und wird anhand des aktuellen Bitcoin-Wechselkurses, der Blockbelohnung plus Gebühren und der Hash-Rate des Netzwerks berechnet. Der Hash-Preis befindet sich derzeit auf einem historischen Tiefstand. Nach dem Halving im April 2024 stiegen die Transaktionsgebühren zwar sprunghaft an. Die Auswirkungen waren jedoch nur von kurzer Dauer, und seitdem sind die Gebühren tendenziell wieder rückläufig. Der Anstieg ist auf die Einführung des Runes-Protokolls zurückzuführen, das mit dem Halving zusammenfiel und die Aktivität auf der Bitcoin-Blockchain erhöhen sollte.

Da nur diejenigen Miner belohnt werden, die Bitcoin-Transaktionen erfolgreich berechnen, ist der Wettbewerb unter den Minern intensiv. Um ihre Chancen auf die Blockprämie zu erhöhen, investieren Miner in spezialisiertere Hardware, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dies ist jedoch kapitalintensiv und verdrängt kleinere Wettbewerber und erschwert den Markteintritt. Diese Entwicklung führt zu einer Zentralisierung der Rechenleistung und damit zu einem weniger dezentralen Netzwerk. Damit wird eines der Hauptargumente für Bitcoin als unabhängige Währung geschwächt.

Branchenreaktion und Konsolidierung

Als Reaktion auf sinkende Einnahmen überdenken die Hauptakteure der Bitcoin-Mining-Branche ihre Strategien. Dies zeigt sich im Verhalten der Miner. Viele von ihnen verkauften einen Teil ihrer Bitcoin-Bestände vor dem Halving, wobei sich der Verkauf danach beschleunigte. Miner suchen auch nach anderen Geschäftsfeldern wie der künstlichen Intelligenz (KI). Berichten zufolge steigen grosse Miner wie das in Texas ansässige Unternehmen Applied Digital mithilfe ihrer bestehenden Infrastruktur in die künstliche Intelligenz ein. Obwohl die Mining-Hardware selbst nicht direkt für den KI-Rechenbetrieb verwendet werden kann, verfügen Miner über eine professionelle Ausstattung. Diese ist für den Einsatz in grossem Massstab erforderlich, wie z.B. Kühlsysteme, Sicherheit und Zugang zu billiger Energie.

Derweil gibt es starke interne Rivalität und Wettbewerb um die Kontrolle über die Hash-Rate. Riot Platforms, das drittgrösste börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen, hat seinen Anteil am Rivalen Bitfarm um weitere 1 Million Aktien erhöht und damit seinen Gesamtanteil auf fast 19% gesteigert. Zuvor hatte Riot vorgeschlagen, Bitfarm für 950 Millionen US-Dollar zu übernehmen, was jedoch abgelehnt wurde. Dies spiegelt einen Trend zur Konsolidierung und wettbewerbsorientierten Neuausrichtung in der Mining-Branche wider.

Die Zentralisierung von Mining-Pools ist ebenfalls ein wachsendes Problem, da nur vier Pools über 75% der Hash-Rate des Bitcoin-Netzwerks kontrollieren. Der Beitritt zu einem Mining-Pool schwächt das Netzwerk zwar nicht grundsätzlich, aber die Pool-Betreiber können auf sensible Daten wie IP-Adressen zugreifen. Dies birgt Sicherheitsrisiken, insbesondere in Ländern mit starker Überwachung wie China. Dort hat Antpool, der zweitgrösste Bitcoin-Mining-Pool, seinen Sitz. Chinas Dominanz in diesem Sektor ist auf die niedrigen Stromkosten und die Kontrolle über einen erheblichen Teil der Chipherstellung zurückzuführen. Bemerkenswert sind die 80-90% des weltweiten Chipangebots, die Bitmain, ein bedeutender Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs), kontrolliert.

Langfristige Tragfähigkeit

Die Reduzierung der Blockbelohnung wirft die Frage auf, wie ein nachhaltiger und langfristiger Betrieb des Netzwerks erreicht werden kann. Die zunehmende Akzeptanz und der Nutzen des Bitcoin-Netzwerks bringen angemessene Transaktionen hervor. Diese können einen Gebührenmarkt stützen, der die Blockbelohnungen ersetzt. Die Belohnungen werden um 2140 nämlich auf Null sinken. Bis dahin muss das Bitcoin-Netzwerk so bedeutend sein, dass die Einnahmen der Miner und die Netzwerksicherheit ausschliesslich auf Gebühren basieren.

Ausserdem ist das Netzwerk einem zunehmenden Zentralisierungsrisiko ausgesetzt. Einzelne Unternehmen kontrollieren die Chip-Produktion, Mining-Pools konsolidieren sich und börsennotierte Mining-Unternehmen befinden sich im Übernahmemodus, ohne dass neue Wettbewerber in Sicht sind. Diese Entwicklungen könnten sich auf die Sicherheit und Dezentralisierung von Bitcoin auswirken. Weitere Mining-Unternehmen wenden sich alternativen Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz zu, was auf schwindenden Glauben und sinkende Einnahmen hindeutet. Diese finanziellen Schwierigkeiten und Dezentralisierungsbedrohungen, mit denen das Bitcoin-Ökosystem derzeit konfrontiert ist, stellen erhebliche Herausforderungen dar, die Lösungen für eine nachhaltige langfristige Akzeptanz erfordern.