Cuomo leitet ICE-OKX-Venture für tokenisierte NYSE-Aktien

Der NYSE-Eigentümer ICE und die Krypto-Börse OKX haben ein 50/50-Joint-Venture angekündigt, das OKX-Kunden tokenisierte NYSE-Aktien und ICE-Futures rund um die Uhr zugänglich machen soll. Co-Chair des ICE-OKX-Joint-Venture ist Ex-Gouverneur Andrew Cuomo.

ICE (Intercontinental Exchange) ist der Fortune-500-Börsenbetreiber hinter der New York Stock Exchange, mehreren Futures-Börsen und Hypothekentechnologie-Plattformen, mit einem Börsenwert von rund 79.9 Mrd. USD. OKX zählt ebenfalls zu den grössten Krypto-Handelsplattformen weltweit, operiert in über 200 Ländern und erzielte 2024 einen Umsatz von 1.9 Mrd. USD. Bereits im März 2026 hatte ICE eine Minderheitsbeteiligung an OKX für rund 200 Mio. USD bei einer Bewertung von 25 Mrd. USD erworben und damit einen Sitz im Verwaltungsrat erhalten. Das Venture mit dem vorläufigen Namen OKXICE wurde am 22. Juni 2026 vorgestellt; der Rollout ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Zweiter Co-Chair neben Cuomo ist Trabue Bland, Senior Vice President of Futures Exchanges bei ICE. Das Venture soll zudem als US-registrierter Broker-Dealer und Futures Commission Merchant operieren, vorbehaltlich der Genehmigungen von SEC und CFTC.

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Broker-Dealer, FCM und NYSE-Aktien rund um die Uhr

Das geplante Venture zielt darauf ab, OKX-Kunden im In- und Ausland Zugang zu ICE-Futures und tokenisierten NYSE-Aktien zu verschaffen. Im Zentrum steht eine durchgehend handelbare Infrastruktur für blockchain-basierte Finanzprodukte, die sieben Tage die Woche laufen soll. Operieren will OKXICE dabei als regulierter Broker-Dealer unter Aufsicht der SEC und als Futures Commission Merchant unter Aufsicht der CFTC. Beide Zulassungen stehen allerdings noch aus, weshalb der Start vom Tempo der Behörden abhängt. Adressiert wird damit die kommunizierte Basis von 120 Mio. Nutzern, denen das Venture einen regulierten Pfad in US-Wertpapiere und Futures eröffnen würde.

Dass Cuomo die Co-Leitung übernimmt, ist kein zufälliger Griff. Als Gouverneur von New York gründete er 2011 das Department of Financial Services durch Zusammenlegung der Banking- und Insurance-Abteilungen. Die Behörde beaufsichtigt heute über 3'000 Finanzinstitutionen mit fast 10 Bio. USD Bilanzsumme. Seine Administration mandatierte 2013 ferner die Ausarbeitung von Krypto-Regeln, woraus 2015 die BitLicense hervorging, die erste staatliche Krypto-Lizenz der USA. Cuomo kennt den Regulierungsapparat, den OKXICE durchlaufen muss, somit von innen. Gleichzeitig positioniert er das Vorhaben ausdrücklich nicht als Krypto-Projekt, sondern als Anwendung von Blockchain auf andere Vermögenswerte. Dennoch war Cuomo 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung, die er bestreitet, als Gouverneur zurückgetreten und unterlag 2025 bei der New Yorker Bürgermeisterwahl gegen Zohran Mamdani.

ICEs zweiter Anlauf nach Bakkt

Dieses strukturelle Modell hat ICE schon einmal versucht. Im August 2018 gründete der Börsenbetreiber gemeinsam mit Microsoft, Starbucks und der Boston Consulting Group das Krypto-Unternehmen Bakkt, das in seiner ersten Finanzierungsrunde 182.5 Mio. USD einsammelte. Im September 2019 lancierte Bakkt über ICE Futures U.S. physisch abgerechnete Bitcoin-Futures, den ersten institutionellen Krypto-Futures-Kontrakt dieser Art in den USA. Der Start verlief jedoch schleppend: Am ersten Handelstag wechselten lediglich 71 Bitcoin den Besitzer, damals rund 700'000 USD wert. Bis 2022 summierten sich die kumulierten GAAP-Verluste auf über 1 Mrd. USD; die SPAC-Kotierung an der NYSE im Oktober 2021 änderte daran wenig.

Bei OKXICE bringt ICE dieselbe regulierte Marktinfrastruktur ein, diesmal jedoch mit einem fertigen Kundenstamm statt eines rein institutionellen Fokus. Während Bakkt seine Nutzerbasis erst aufbauen musste, liefert OKX eine deklarierte Reichweite von 120 Mio. Personen mit. Hinzu kommt ein deutlich günstigeres regulatorisches Umfeld als 2018. Unter der Trump-Administration hat sich die Haltung der SEC gegenüber Krypto gewandelt, der GENIUS Act schuf erstmals einen Rahmen für Stablecoins, und der breitere CLARITY Act befindet sich in Verhandlungen im Kongress. Ebenso bewegen sich die etablierten Akteure: NYSE und DTCC kündigten im Januar 2026 eine gemeinsame Blockchain-Handelsplattform für den 24/7-Aktien- und ETF-Handel an. Kraken erhielt zudem Zugang zur Zahlungsinfrastruktur der Fed, und NASDAQ schloss eine Blockchain-Partnerschaft. Der Branchentrend bestätigt somit die Richtung, in die OKXICE zielt.

OKX nach 504 Millionen Dollar Strafe

Für OKX schliesst das Venture eine Lücke, die der jüngsten US-Vergangenheit der Börse entstammt. Im Jahr 2025 bekannte sich die Plattform zunächst schuldig, gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstossen zu haben. Sie zahlte daher über 504 Mio. USD Strafe, weil sie Transaktionen US-amerikanischer Kunden ohne Lizenz abgewickelt hatte. Geführt wurde die Untersuchung vom FBI und Staatsanwälten des Southern District of New York. Nach der Einigung startete OKX im April 2025 den US-Betrieb neu und verlegte den Hauptsitz nach San Jose in Kalifornien. Später legte das Unternehmen bis Juni 2026 insgesamt 43 aufeinanderfolgende monatliche Proof-of-Reserves-Berichte vor, unabhängig verifiziert durch den Prüfdienstleister Hacken.

Cuomo beriet OKX bereits ab 2023 als bezahlter Adviser, also während die DOJ-Untersuchung noch lief, und rückt nun an die Spitze des Ventures. Der regulatorische Rückenwind tut ein Übriges, nachdem die Trump-Administration Klagen der SEC gegen Coinbase und weitere Börsen zurückgezogen hat. Für OKX bedeutet die Joint-Venture-Struktur somit genau jenen regulierten Zugang zum US-Markt, der 2025 noch fehlte. Als Teil des Deals lizenziert die Plattform zudem ihre Spot-Krypto-Preise an ICE, das damit US-regulierte Krypto-Futures-Produkte auflegen kann. OKX bedient seine US-Kundschaft folglich über einen regulierten Partner, ohne das Ausführungsrisiko selbst zu tragen.

Tokenisierte Aktien als Milliarden-Markt mit Vorsprung-Problem

OKXICE steigt in einen Markt ein, der zwar wächst, aber bereits klare Anführer hat. Der on-chain gehandelte Bestand tokenisierter Aktien erreichte im Juni 2026 ein Gesamtvolumen von 1.56 Mrd. USD. Marktführer ist Ondo Finance mit 405 tokenisierten Titeln und 931.6 Mio. USD, was einem Anteil von rund 58 Prozent entspricht. Dahinter folgt xStocks von Backed Finance mit 169 Titeln und 514.4 Mio. USD, gut 32 Prozent. Ondo Finance überschritt überdies in weniger als acht Monaten nach dem Launch im September 2025 die Marke von 1 Mrd. USD Total Value Locked (TVL). Gleichzeitig generierten tokenisierte Aktien im ersten Quartal 2026 rund 15.1 Mrd. USD Spot-Handelsvolumen. Insgesamt wuchs der RWA-Markt ohne Stablecoins auf etwa 29 Mrd. USD, gegenüber 7.9 Mrd. USD Ende 2024.

Gegen diese Konkurrenz tritt OKXICE ohne jeden Vorlauf an. Weder Ondo noch xStocks verfügen jedoch über NYSE-Datenzugang und ICE-Infrastruktur, was sich für das Venture als zentrales Differenzierungsmerkmal erweisen könnte. Der Engpass liegt allerdings nicht auf der Nachfrageseite, sondern bei den Behörden. Solange die Broker-Dealer-Zulassung der SEC und die FCM-Zulassung der CFTC ausstehen, bleibt der Starttermin offen. Letztlich entscheidet die regulatorische Genehmigung darüber, ob OKXICE den Vorsprung der etablierten Anbieter aufholen kann.