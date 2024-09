Zürcher Kantonalbank (ZKB) bietet Krypto-Handel und -Verwahrung an

Bereits drei Schweizer Kantonalbanken bieten Dienstleistungen für Kryptowährungen an. Mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) betritt jetzt die grösste Staatsbank den Bereich. ZKB-Kunden erhalten ab sofort Zugang zum Handel und der Verwahrung von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).

Gerüchte über ein Krypto-Angebot der Zürcher Kantonalbank zirkulieren seit geraumer Zeit. Bereits diesen Juni berichtete CVJ.CH über Hinweise aus Insiderkreisen sowie ersten Anzeichen eines Angebots in der Mobilapp. Jetzt wird die Produktlancierung offiziell. Ab heute können Kunden über die Zürcher Kantonalbank Bitcoin und Ethereum rund um die Uhr direkt im ZKB eBanking oder ZKB Mobile Banking handeln, heisst es in einer Medienmitteilung. Als Universalbank biete die ZKB ihrer Kundschaft alle relevanten Finanzdienstleistungen an, wozu auch der Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen gehören.

ZKB übernimmt Verwahrung

Mit den Chancen und Risiken dieser Technologie beschäftigt sich die Zürcher Kantonalbank schon seit Längerem. 2021 sei die Bank beispielsweise an der Emission der weltweit ersten digitalen Anleihe an der SIX Digital Exchange beteiligt gewesen. 2023 wickelte sie als Joint Lead Managerin im Rahmen eines Pilotprojekts der Schweizerischen Nationalbank die Ausgabe digitaler Anleihen mit digitalem Zentralbankgeld ab (Projekt Helvetia III). Das neue Krypto-Angebot biete eine hohe Sicherheit und erlaub die Integration von weiteren Währungen und Anwendungen.

"Bei den Kryptowährungen übernimmt die Zürcher Kantonalbank die kritische Funktion der sicheren Verwahrung der Private Keys. Kundinnen und Kunden sowie Drittbanken benötigen somit kein eigenes Wallet und müssen sich deshalb nicht um die Verwahrung ihrer eigenen Private Keys kümmern. Beides übernimmt die Zürcher Kantonalbank." - Alexandra Scriba, Leiterin Institutional Clients & Multinationals bei der Zürcher Kantonalbank

Die Business-to-Business-Lösung der Zürcher Kantonalbank eröffne zudem Schweizer Banken die Möglichkeit, ihren Kunden den Handel und die sichere Verwahrung von Kryptowährungen anzubieten. Mit der Thurgauer Kantonalbank nutze eine erste Partnerbank diese den Drittbanken zugängliche Dienstleistung bereits. Der Handel der Aufträge erfolgt über die Crypto Finance AG, ein Tochterunternehmen der Deutschen Börse Gruppe.

Einzelheiten des Krypto-Angebots

Für den Handel mit Kryptowährungen sind nur Kunden mit Domizil Schweiz zugelassen, wie der Website der ZKB zu entnehmen ist. US-Personen seien vom Angebot ausgeschlossen. Wie bei anderen Kantonalbanken erfolgt der Kauf von Kryptowährungen immer in US-Dollar (USD). Wird eine Transaktion in CHF oder einer anderen Währung aufgegeben, erfolge eine Umrechnung in USD. Derzeit sei es ausserdem nicht möglich, Kryptowährungen an die Bank zu transferieren oder von der Bank ausliefern zu lassen. Die Gebühren des Krypto-Angebots der ZKB gestalten sich wie folgt: