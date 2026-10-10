Wochenrückblick: Wird Künstliche Intelligenz öffentliche Bitcoin-Adressen knacken?

EZB verteidigt Zentralbankgeld als Anker der Tokenisierung

Isabel Schnabel aus dem Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in London drei Modelle für Zentralbankgeld auf der Blockchain vorgestellt. Im ersten gibt die Zentralbank die Reserven der Banken direkt als Token aus. Das zweite lässt das bestehende Zahlungssystem unverändert und verbindet es über eine Schnittstelle mit der Blockchain. Im dritten gibt ein privater Intermediär Token aus, die voll durch Reserven bei der Zentralbank gedeckt sind. Für den Inhaber bleiben diese Token allerdings eine private Forderung. Das Ziel ist stets dasselbe: Zentralbankgeld soll auch auf tokenisierten Märkten der Anker der Abwicklung bleiben. Praktisch ist die EZB schon weiter. Seit kurzem verbindet sie Blockchain-Plattformen mit ihrem Zahlungssystem. Banken können Geschäfte mit tokenisierten Wertpapieren dadurch direkt in Zentralbankgeld abwickeln. Zum Start machten 13 Finanzinstitute mit, darunter Deutsche Bank und Santander. Zudem will die EZB einen kleinen Teil ihrer Eigenmittel selbst in solche Papiere investieren. Einen Betrag nannte sie jedoch nicht.