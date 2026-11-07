Wochenrückblick: US-Wahlen nehmen der Krypto-Branche den Rückenwind

Krypto-Ermittler deckt Angriff auf französische Bank auf

Ausserdem: Die französische Bank Crédit Mutuel Arkéa bestätigte diese Woche einen Cyberangriff, bei dem Geld vom eigenen Konto in Kryptowährungen floss. Öffentlich machte den Fall zwei Tage zuvor der unabhängige Ermittler ZachXBT, der die Spuren auf öffentlichen Blockchains nachzeichnete. ZachXBT schätzt den Schaden auf über 133 Mio. USD und hält mehr für möglich, die Bank bestätigt nur die Grössenordnung. Nach seiner Rekonstruktion liefen die Gelder über Tauschdienste und teils in die Kryptowährung Monero, die Adressen und Beträge verbirgt. Über 30 Mio. USD liessen sich laut dem Ermittler früh nicht mehr einfach einfrieren, weil die Meldung an die Behörden zu spät kam. Kundenvermögen seien nicht betroffen, erklärt die Bank, zudem gefährde der Betrag ihre finanzielle Stärke nicht. Ein Teil der Gelder ist laut Bank blockiert, der endgültige Verlust deshalb noch offen. Einen Täter haben weder die Bank noch der Ermittler benannt, auch die Methode bleibt ungeklärt.