Nationalbank prüft gemeinsame Plattform für Geld und Wertpapiere

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) prüft mit acht Partnern eine gemeinsame Blockchain-Plattform für Geld und Wertpapiere. Beteiligt sind UBS, Postfinance, drei Kantonalbanken, die Krypto-Bank Sygnum, die Börsenbetreiberin SIX und die Abwicklungsplattform Seturion. Auf dieser Plattform könnten drei Arten von Werten nahtlos zusammenspielen. Gemeint sind Zentralbankgeld, also die Guthaben der Banken bei der SNB, das Geld der Kunden bei ihrer Bank und Wertpapiere. Die Partner untersuchen dabei sowohl Geschäfte über Landesgrenzen hinweg als auch im Inland. Zudem sollen sie technische Varianten bewerten und klären, wer eine solche Plattform steuern und betreiben würde. Einen Entscheid zur Einführung gibt es allerdings ausdrücklich nicht. Ebenso wenig bedeute das Projekt, dass die SNB Zentralbankgeld als Token auf einer Blockchain für Banken ausgeben werde. Denn die SNB hält die heutige Infrastruktur des Finanzplatzes für hocheffizient, und daran müsste sich jedes neue System messen. Auch Termine, ein Budget oder einen Zeitplan nennt die SNB nicht.