Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Die Schweiz schuf mit dem DLT-Gesetz von 2021 früh rechtliche Grundlagen für tokenisierte Wertpapiere, also Wertpapiere auf einer Blockchain. Daraus entstehe aber zu langsam ein Markt, findet Lidia Kurt, Chefin von Seturion, einer Abwicklungsplattform der Boerse Stuttgart Group. Die Technik sei nicht mehr das Hindernis, vielmehr müssten Emittenten, Banken, Investoren, Handelsplätze und Abwicklung zusammenspielen. Zudem könne jeder Ausbauschritt einer Bank wegen interner Abläufe und regulatorischer Prüfungen Monate dauern. Weil man Investitionen oft an den heute kleinen Volumen messe, entstehe ein Huhn-Ei-Problem. Ohne breiteres Angebot bleibe das Volumen gering, ohne Volumen stehe der Ausbau infrage. Von der Finanzmarktaufsicht FINMA wünscht sich Kurt ein stärker prinzipienbasiertes Vorgehen mit klaren Leitplanken. Neue Risiken seien zwar angemessen zu prüfen. Nutze eine Bank aber geprüfte Infrastruktur für einen weiteren Zweck, dürfe sie schneller vorankommen. Verweise die Schweiz vor allem auf ihren frühen Vorsprung, während andere schneller umsetzen, könne sie ins Mittelfeld zurückfallen.
Seturion-CEO Lidia Kurt erklärt, warum tokenisierte Wertpapiere in der Schweiz trotz DLT-Gesetz von 2021 noch nicht breit genutzt werden.
Bitcoin-ETF nach Schweizer Recht: Fonds statt Schuldverschreibung
Der Zürcher Vermögensverwalter BIT Asset Management hat an der Schweizer Börse SIX den ersten Spot-Bitcoin-ETF nach Schweizer Recht kotiert. Der Fonds namens BBIT startet mit 350 echten Bitcoin, die offline bei der AMINA Bank lagern. Anleger kaufen ihn über ihr gewöhnliches Wertschriftendepot, eine eigene Wallet brauchen sie dafür nicht. Neu ist vor allem die Rechtsform. Die meisten Bitcoin-Produkte in Europa sind ETPs und damit Schuldverschreibungen, deren Käufer das Ausfallrisiko des Herausgebers tragen. BBIT ist hingegen ein Anlagefonds nach dem Kollektivanlagengesetz. Die Bitcoin bilden deshalb ein Sondervermögen, das in keiner Bilanz von Herausgeber oder Verwahrer auftaucht. Solange alles gut läuft, können sich beide Formen wirtschaftlich ähneln, der Unterschied zeigt sich erst im Ernstfall. Die Finanzmarktaufsicht FINMA befreite den Fonds ausserdem von der üblichen Pflicht, auf mehrere Anlagen zu streuen. Pro Jahr kostet der Fonds 0.19%. Öffentlich vertreiben darf BIT den Fonds allerdings vorerst nur in der Schweiz.
BIT Asset Management kotiert BBIT an der SIX, den ersten Spot-Bitcoin-ETF Schweizer Rechts, als Sondervermögen nach KAG statt als ETP.
Nationalbank prüft gemeinsame Plattform für Geld und Wertpapiere
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) prüft mit acht Partnern eine gemeinsame Blockchain-Plattform für Geld und Wertpapiere. Beteiligt sind UBS, Postfinance, drei Kantonalbanken, die Krypto-Bank Sygnum, die Börsenbetreiberin SIX und die Abwicklungsplattform Seturion. Auf dieser Plattform könnten drei Arten von Werten nahtlos zusammenspielen. Gemeint sind Zentralbankgeld, also die Guthaben der Banken bei der SNB, das Geld der Kunden bei ihrer Bank und Wertpapiere. Die Partner untersuchen dabei sowohl Geschäfte über Landesgrenzen hinweg als auch im Inland. Zudem sollen sie technische Varianten bewerten und klären, wer eine solche Plattform steuern und betreiben würde. Einen Entscheid zur Einführung gibt es allerdings ausdrücklich nicht. Ebenso wenig bedeute das Projekt, dass die SNB Zentralbankgeld als Token auf einer Blockchain für Banken ausgeben werde. Denn die SNB hält die heutige Infrastruktur des Finanzplatzes für hocheffizient, und daran müsste sich jedes neue System messen. Auch Termine, ein Budget oder einen Zeitplan nennt die SNB nicht.
Die SNB lanciert mit acht Partnern ein exploratives Projekt für einen Swiss Financial Ledger, ein Entscheid zur Einführung fehlt.
XRP Ledger: Mehr Volumen auf immer weniger Konten
Auf dem XRP Ledger, der Blockchain hinter XRP, tragen immer weniger Konten den Handel. Das geht aus Daten von Evernorth hervor, einer von Ripple gestützten, an der Nasdaq kotierten Firma mit grossen XRP-Beständen. Demnach stieg das Orderbuch-Volumen der eingebauten Börse im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 26%. Das gesamte Wachstum stammte jedoch von den zehn jeweils aktivsten Konten mit 65% des Volumens. Vor einem Jahr waren es 33%. Die übrigen Konten handelten weniger als im Vorquartal. Gleichzeitig hat sich die Zahl handelnder Konten innert eines Jahres etwa halbiert, während die Aufträge durchschnittlich grösser wurden. Evernorth deutet das als Zeichen für professionelle Händler, die dieselben Werte wiederholt kaufen und verkaufen. Allerdings schränkt das Unternehmen selbst ein: Hohes Volumen bedeute nicht zwingend, dass sich grosse XRP-Beträge ohne Kursbewegung handeln lassen. Dabei will Evernorth genau in diesem Netzwerk Rendite erzielen. Eine unabhängige Prüfung der Daten ist nicht bekannt.
Im dritten Quartal 2026 entfiel das gesamte Wachstum im Handelsvolumen des XRP Ledgers auf zehn Konten mit einem Anteil von 65%.
Trumps Memecoin-Dinner verliert an Zugkraft
Ausserdem: Donald Trump hat am Sonntag, 22. November, zum zweiten Mal die grössten Halter seines TRUMP-Tokens zu einem Dinner empfangen. TRUMP ist ein Memecoin, also ein Token ohne Geschäft dahinter, dessen Wert allein von Aufmerksamkeit und Nachfrage abhängt. Für einen Platz genügten diesmal Token im Wert von 518 USD. Im Mai 2025 brauchte es laut Washington Post noch mindestens 55’000 USD. Einen festen Preis gibt es allerdings nicht, denn die Schwelle hängt davon ab, wie viel die übrigen Halter hielten. Die Konten auf der öffentlichen Rangliste hielten zusammen 8.6 Mio. USD, nach 148 Mio. USD im Mai 2025. Kritik entzündet sich an den Gebühren: Trump kassierte 2025 laut Finanzoffenlegung mindestens 636 Mio. USD. Knapp eine Million Käufer verloren gemäss Nansen bis Ende Juni zusammen 3.81 Mrd. USD. Für acht US-Senatoren wirkt der Anlass wie ein „Pay-to-play-Schema“, das Weisse Haus sieht darin hingegen keine Regierungsangelegenheit.
Donald Trump empfing die grössten TRUMP-Halter zum zweiten Memecoin-Dinner, für Rang 179 genügten Token im Wert von 518 USD.