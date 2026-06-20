Wochenrückblick: STRC-Crash verunsichert die Krypto-Märkte

Strategys variabel verzinste Vorzugsaktie STRC schloss diese Woche bei 89 USD und damit 11% unter ihrem Nennwert von 100 USD. Das Papier funktioniert ähnlich wie eine Anleihe: Anleger überlassen Strategy Kapital und erhalten dafür eine monatliche Dividende, deren Satz das Unternehmen laufend nachjustiert, um den Kurs nahe 100 USD zu halten. Derzeit befindet sich die Rate bei 11.50% pro Jahr. Der Erlös fliesst, wie beim gesamten Vorzugsaktien-Programm, in den Kauf von Bitcoin. Dieses Modell trug, solange die Stammaktie MSTR über dem Wert der Bitcoin-Reserven notierte, denn dann liess sich günstig frisches Eigenkapital aufnehmen. Mit dem Kurszerfall von Bitcoin auf rund 63’000 USD, fast 29% unter dem Jahresanfang, rückt MSTR an diesen Substanzwert (NAV) heran, womit die Kapitalaufnahme deutlich schwerer wird. Über alle Vorzugsserien hinweg muss Strategy im kommenden Jahr rund 1.7 Mrd. USD an Dividenden bedienen, während das Softwaregeschäft nur rund 477 Mio. USD Umsatz liefert. Der dafür reservierte Liquiditätspool schrumpfte von 2.25 Mrd. USD zu Jahresbeginn auf rund 900 Mio. USD und deckt noch etwa sieben Monate. Entsprechend verkaufte Strategy Ende Mai erstmals seit Dezember 2022 Bitcoin zur Bedienung von Dividenten. Nun muss das Treasury-Unternehmen auf eine baldige Erholung der grössten Kryptowährung hoffen, um ihre Bilanz zu entlasten.