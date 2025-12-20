Wochenrückblick Kalenderwoche 51 – 2025

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Die Bitcoin-Mining-Branche vollzieht einen radikalen Strategiewechsel hin zu KI-Rechenzentren, getrieben durch einen 35-prozentigen Einbruch des Hashpreises von 55 auf 35 USD pro Petahash seit September. Der kanadische Miner Bitfarms kündigte den vollständigen Ausstieg aus dem Bitcoin-Mining bis 2027 an und sicherte sich GPU-Lieferverträge im Wert von 128 Millionen USD. KI-Infrastruktur generiert bis zu 25-fach höhere Umsätze pro Kilowattstunde als Bitcoin-Mining: Das Blockchain-Unternehmen HIVE schätzt, dass 10 Megawatt Nvidia-H100-GPUs denselben Ertrag wie 100 Megawatt Mining-Kapazität erwirtschaften. Core Scientific schloss Verträge mit dem Cloud-Anbieter CoreWeave im Gesamtwert von über 6.7 Milliarden USD ab, während Riot Platforms zwei Drittel seiner 112 Megawatt Neukapazität in Texas für KI-Anwendungen reservierte. Die Transformation erfolgt aus strategischer Notwendigkeit, da profitables Mining bei aktuellen Netzwerk-Schwierigkeiten Bitcoin-Kurse über 90’000 USD voraussetzt.
Coinbase startet Aktienhandel und Prognosemärkte
Die US-Krypto-Börse Coinbase erweitert ihr Angebot um provisionsfreien Aktienhandel und regulierte Prognosemärkte in Partnerschaft mit Kalshi. CEO Brian Armstrong präsentierte die Vision einer „Everything Exchange“, auf der Nutzer sämtliche Anlageklassen handeln können. Die Prognosemärkte funktionieren als CFTC-regulierte Derivate mit binären Optionen zwischen 0.01 und 0.99 USD, wobei korrekte Vorhersagen einen Dollar auszahlen und die Preisbildung kollektive Wahrscheinlichkeitseinschätzungen widerspiegelt. Analysten prognostizieren ein Wachstum des Gesamtmarkts auf eine Billion USD Jahresvolumen bis Dekade-Ende. Der Konkurrent Robinhood erwirtschaftet bereits über 100 Millionen USD annualisierte Umsätze mit Prognosemärkten bei mehr als einer Million aktiver Nutzer. Die Expansion positioniert Coinbase in direkter Konkurrenz zu etablierten Fintech-Anbietern und signalisiert die zunehmende Konvergenz zwischen Krypto-Börsen und traditionellen Finanzdienstleistern.
Handelsfirma Jump Trading mit 4 Milliarden USD Schadensersatz konfrontiert
Der Insolvenzverwalter von Terraform Labs fordert 4 Milliarden USD Schadensersatz von Jump Trading wegen angeblicher Marktmanipulation und Insidergeschäften rund um den Terra-Kollaps. Die Klage wirft der Handelsfirma vor, ein geheimes Abkommen mit Do Kwon über stark rabattierte LUNA-Token verschleiert zu haben: Jump erhielt im Juli 2021 rund 61.4 Millionen Token zum Preis von 0.40 USD bei einem Marktpreis von etwa 90 USD – ein Discount von 99 Prozent. Aus diesen Positionen realisierte das Unternehmen Gewinne von 1.28 Milliarden USD. Während einer UST-Krise im Mai 2021 intervenierte Jump mit dem Kauf von Token im Wert von 20 Millionen USD, präsentierte dies jedoch fälschlicherweise als algorithmische Stabilisierung. Der endgültige Terra-Zusammenbruch im Mai 2022 vernichtete über 40 Milliarden USD an Wert, wobei UST von einem Dollar auf 0.02 USD abstürzte. Jump Trading bezeichnete die Klage als „verzweifelten Versuch“, Verantwortung von Terraform Labs abzuwälzen.
SEC beendet Aave-Ermittlungen nach vier Jahren ohne Sanktionen
Die US-Börsenaufsicht SEC schloss ihre vierjährigen Ermittlungen gegen das DeFi-Protokoll Aave ab, ohne Durchsetzungsmassnahmen zu empfehlen. Die Behörde untersuchte seit 2021, ob der AAVE-Governance-Token als nicht registriertes Wertpapier einzustufen sei. Aave verwaltet über 40 Milliarden USD Total Value Locked und kontrolliert etwa 60 Prozent des DeFi-Kreditmarktanteils über 14 Blockchains hinweg. Gründer Stani Kulechov beschrieb den Prozess als ressourcenintensiv, zeigte sich aber erleichtert über den Abschluss. Der Entscheid schafft einen wichtigen Präzedenzfall für Protokolle mit vergleichbaren Governance-Strukturen, wobei die SEC betonte, dass die Nicht-Durchsetzung keine Exkulpation darstelle. Die Schliessung reiht sich ein in eine Serie jüngster Verfahrenseinstellungen gegen Uniswap Labs und Consensys und reflektiert den Strategiewechsel unter SEC-Chair Paul Atkins hin zu strukturierter Regulierung statt aggressiver Durchsetzung.
PayPal beantragt Banklizenz für direktes Kreditgeschäft
Ausserdem: Der Fintech-Konzern PayPal strebt eine Utah-Charter als Industrial Loan Company (ILC) an und reichte Anträge bei der FDIC und den Utah-Finanzbehörden ein. Die Lizenz würde dem Unternehmen ermöglichen, Kreditgeschäfte zu internalisieren, die bisher über Partnerbanken abgewickelt werden, sowie FDIC-versicherte Sparkonten mit Verzinsung anzubieten. Seit 2013 vergab PayPal über 30 Milliarden USD in 1.4 Millionen Krediten an 420’000 Geschäftskonten mit aussergewöhnlichen Net Promoter Scores zwischen 76 und 85 Punkten. Die ILC-Struktur erlaubt Nicht-Banken die Bereitstellung von Bankdienstleistungen ohne vollständige Unterstellung unter den Bank Holding Company Act. Unter der Trump-Administration beantragten über 18 Fintech-Unternehmen Banklizenzen, darunter erhielten Krypto-Firmen wie Circle, Ripple, BitGo und Paxos bedingte Vorabgenehmigungen für nationale Trust-Banken vom Office of the Comptroller of the Currency.
