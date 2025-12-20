Wochenrückblick Kalenderwoche 51 – 2025

Handelsfirma Jump Trading mit 4 Milliarden USD Schadensersatz konfrontiert

Der Insolvenzverwalter von Terraform Labs fordert 4 Milliarden USD Schadensersatz von Jump Trading wegen angeblicher Marktmanipulation und Insidergeschäften rund um den Terra-Kollaps. Die Klage wirft der Handelsfirma vor, ein geheimes Abkommen mit Do Kwon über stark rabattierte LUNA-Token verschleiert zu haben: Jump erhielt im Juli 2021 rund 61.4 Millionen Token zum Preis von 0.40 USD bei einem Marktpreis von etwa 90 USD – ein Discount von 99 Prozent. Aus diesen Positionen realisierte das Unternehmen Gewinne von 1.28 Milliarden USD. Während einer UST-Krise im Mai 2021 intervenierte Jump mit dem Kauf von Token im Wert von 20 Millionen USD, präsentierte dies jedoch fälschlicherweise als algorithmische Stabilisierung. Der endgültige Terra-Zusammenbruch im Mai 2022 vernichtete über 40 Milliarden USD an Wert, wobei UST von einem Dollar auf 0.02 USD abstürzte. Jump Trading bezeichnete die Klage als „verzweifelten Versuch“, Verantwortung von Terraform Labs abzuwälzen.