Wochenrückblick Kalenderwoche 50 – 2025

Wall Street finanziert Ripple mit Absicherung gegen XRP-Kursverluste

Das Blockchain-Unternehmen Ripple schloss eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen USD bei einer Bewertung von 40 Milliarden USD ab. Die Investoren sicherten sich jedoch ungewöhnliche Schutzmechanismen: garantierte Jahresrenditen von 10 Prozent mit Rückkaufrechten oder 25 Prozent bei vorzeitiger Rückzahlung sollte in den nächsten Jahren kein Börsengang stattfinden. Hintergrund ist die extreme Abhängigkeit des Unternehmenswerts vom XRP-Kurs, der zwischen Juli und November um 40 Prozent einbrach. Beteiligt sind Citadel Securities, Fortress Investment Group, Marshall Wace, Brevan Howard, Galaxy Digital und Pantera Capital. Trotz der SEC-Einstufung von XRP als Commodity fordern institutionelle Investoren damit weiterhin Absicherungen, die eher Fremdkapitalcharakter haben.