Wochenrückblick Kalenderwoche 48 – 2025

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Naver, Südkoreas führender Internet-Konzern, wird die Krypto-Börse Upbit durch den Erwerb der Mutterfirma Dunamu Inc. für 10.3 Milliarden USD in einem reinen Aktientausch übernehmen. Die strategische Bedeutung für den IT-Giganten liegt in Upbits marktbeherrschender Stellung mit über 80 Prozent Marktanteil in Südkorea, einem der global führenden Krypto-Handelsplätze mit rund 18 Millionen aktiven Nutzern – mehr als einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Nach Abschluss wird Dunamu eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Naver Financial, wobei Naver 46.5 Prozent der Stimmrechte behält. Laut dem Internetgiganten wird die Transaktion dazu beitragen, zukünftige Wachstumsinitiativen auf Basis digitaler Vermögenswerte zu sichern. Dies soll Naver Financial von einem Zahlungsanbieter zu einem Geldemittenten transformieren und Pläne für einen Won-basierte Stablecoin beschleunigen.
Der südkoreanische Internetgigant Naver möchte den Betreiber der führenden Krypto-Börse des Landes, Upbit, für 10.3 Mrd. USD übernehmen.
Texas: Erste Transaktion für strategische Bitcoin-Reserve
Der US-Bundesstaat Texas hat 5 Millionen USD in den iShares Bitcoin Trust ETF investiert und wird damit der erste amerikanische Bundesstaat, der tatsächliches Kapital in Bitcoin alloziert. Die Investition folgt dem im Sommer 2025 verabschiedeten Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act und soll Bitcoin als strategisches Asset vergleichbar mit Goldreserven positionieren – als Schutz gegen Inflation und wirtschaftliche Instabilität. Die ETF-Position dient als temporäre Lösung, bis permanente Custody-Infrastruktur mit qualifizierten Anbietern operational ist, die On-Chain-Verifizierbarkeit, Multi-Signatur-Sicherheitsmodelle und regelmässige Audit-Protokolle erfüllen müssen. Beobachter erwarten einen Signaleffekt auf andere Bundesstaaten und stärkeres institutionelles Vertrauen in digitale Assets als legitime Staatsreserven. Insgesamt wurden 10 Millionen USD für das Reserveprogramm bewilligt, wovon 5 Millionen in dieser Phase bereitgestellt wurden.
Texas investiert 5 Mio. USD in einen Bitcoin-ETF als ersten Schritt zur staatlichen Krypto-Reserve und startet operative Umsetzung.
Binance mit harschen Vorwürfen konfrontiert
Über 300 Opfer und Angehörige des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 haben vor einem US-Bundesgericht Klage gegen Binance, Mitgründer Changpeng Zhao und weitere Führungskräfte eingereicht. Die Kläger werfen der Börse vor, durch unzureichende Anti-Terror-Kontrollen und schwache Identitätsprüfungen Terrorfinanzierung ermöglicht zu haben – insgesamt über 1 Milliarde USD für Hamas, Hisbollah, Islamischer Dschihad und Irans IRGC, davon rund 50 Millionen USD allein nach dem Angriff. Rechtliche Grundlage ist der Justice Against Sponsors of Terrorism Act, der zivilrechtliche Haftung bei Terrorismusunterstützung ermöglicht. Die Kläger behaupten, Binance habe durch „Omnibus-Wallets“ und mangelnde Identitätsprüfungen anonyme Geldtransfers ohne Erkennung oder Meldung zugelassen. Binance hatte 2023 bereits US-Strafvorwürfe wegen Geldwäsche und Sanktionsverstössen mit 4.3 Milliarden USD Strafe beigelegt – CZ verbüsste vier Monate Haft. Nun behaupten die Kläger, dass sich trotz damaliger Zusagen die internen Compliance-Strukturen nicht grundlegend geändert hätten.
Binance sieht sich wegen angeblicher Terrorfinanzierung durch Hamas vor US-Gericht: Opfer klagen unter dem Anti-Terror-Gesetz JASTA.
Layer-1-Blockchain Monad startet mit EVM-Äquivalenz
Das Layer-1-Blockchain-Projekt Monad ging diese Woche mit seinem Mainnet und MON-Token live. Die technische Innovation liegt in vollständiger EVM-Bytecode-Kompatibilität kombiniert mit Pipelining und paralleler Transaktionsverarbeitung statt sequentieller Abwicklung, was Tausende Transaktionen pro Sekunde bei rund einer Sekunde Blockzeit ermöglichen soll. Im Gegensatz zu „EVM-kompatiblen“ Alternativen, die Code-Anpassungen erfordern, können Ethereum-Smart-Contracts ohne Modifikationen auf Monad laufen – eine direkte Konkurrenz zu Hochdurchsatz-Netzwerken wie Solana und Avalanche. Die Architektur ist für moderate Hardware ausgelegt, um Dezentralisierung zu bewahren und Single-Slot-Finality anzustreben. Zum Start verzeichnete das Netzwerk jedoch unter 100 Millionen USD Total Value Locked und vergleichsweise tiefes DEX-Volumen. Der Markt signalisiert, dass der Bereich der Layer-1-Blockchains allmählich übersättigt ist.
Monad startet als neue EVM-Layer-1 mit hohem Durchsatz und schneller Finalität und tritt damit in Konkurrenz zu Solana & Co.
Domain Crypto.Swiss als strategisches Marken-Asset verfügbar
Ausserdem: In einem Markt, in dem Vertrauen den Ausschlag gibt, wirken Premium-Domains als sofortige Glaubwürdigkeitsanker. Verkäufe wie ETH.com für 2 Millionen USD oder Voice.com für 30 Millionen USD zeigen den hohen Wert solcher digitalen Assets. Crypto.com wurde mit bis zu 10 Millionen USD bewertet. In diesem Umfeld kann sich Crypto.Swiss ähnlich positionieren. Der Name ist kurz, prägnant, markttauglich und profitiert von der starken Signalwirkung der exklusiven .swiss-Domain, die nur verifizierten Schweizer Organisationen zur Verfügung steht.