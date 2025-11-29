Wochenrückblick Kalenderwoche 48 – 2025

Binance mit harschen Vorwürfen konfrontiert

Über 300 Opfer und Angehörige des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 haben vor einem US-Bundesgericht Klage gegen Binance, Mitgründer Changpeng Zhao und weitere Führungskräfte eingereicht. Die Kläger werfen der Börse vor, durch unzureichende Anti-Terror-Kontrollen und schwache Identitätsprüfungen Terrorfinanzierung ermöglicht zu haben – insgesamt über 1 Milliarde USD für Hamas, Hisbollah, Islamischer Dschihad und Irans IRGC, davon rund 50 Millionen USD allein nach dem Angriff. Rechtliche Grundlage ist der Justice Against Sponsors of Terrorism Act, der zivilrechtliche Haftung bei Terrorismusunterstützung ermöglicht. Die Kläger behaupten, Binance habe durch „Omnibus-Wallets“ und mangelnde Identitätsprüfungen anonyme Geldtransfers ohne Erkennung oder Meldung zugelassen. Binance hatte 2023 bereits US-Strafvorwürfe wegen Geldwäsche und Sanktionsverstössen mit 4.3 Milliarden USD Strafe beigelegt – CZ verbüsste vier Monate Haft. Nun behaupten die Kläger, dass sich trotz damaliger Zusagen die internen Compliance-Strukturen nicht grundlegend geändert hätten.