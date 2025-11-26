Texas investiert 5 Mio. in strategische Bitcoin-Reserve

Texas hat einen bedeutenden Schritt gewagt: Der US-Bundesstaat erwarb 5 Mio. USD in einen Bitcoin-ETF als Vorstufe für eine geplante staatliche Krypto-Reserve. Damit rückt Texas nahe daran, der erste US-Staat zu werden, der Bitcoin offiziell als Teil seiner Staatsreserven hält.

Im Rahmen der Vorbereitung auf eine offizielle Staatsreserve kaufte Texas Anteile des iShares Bitcoin Trust (IBIT) im Wert von 5 Mio. USD. Die Massnahme dient vorläufig als Platzhalter, bis die endgültige Struktur der Reserve etabliert ist. Bereits früher in diesem Jahr wurden 10 Mio. USD für die Reserve bereitgestellt.

Übergangslösung via ETF

Im Sommer 2025 verabschiedete Texas den Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act und schuf damit den rechtlichen Rahmen für eine staatliche Krypto-Reserve. Damit möchte der Bundesstaat Bitcoin als strategisches Asset ähnlich Gold in der Staatskasse etablieren, als Absicherung gegen Inflation oder wirtschaftliche Instabilität. Unterstützer sehen darin einen zukunftsweisenden Schritt, der Texas als Vorreiter im Bereich digitaler Assets positionieren könnte.

Der Erwerb über einen ETF wie IBIT gilt als pragmatischer Einstieg.: Er erlaubt dem Staat, in Bitcoin zu investieren, ohne sofort eigene Verwahrungs- und Sicherheitsinfrastruktur aufbauen zu müssen. Laut Behörden läuft der Prozess zur Auswahl eines Verwahrers noch; bis dahin dient der ETF-Anteil als „Platzhalter“.

Administrative Umsetzung und nächste Schritte

Laut offiziellen Berichten wird der Kauf über den iShares Bitcoin Trust (IBIT) zunächst als temporäre Parklösung genutzt, bis der staatliche Verwahrungsmechanismus final eingerichtet ist. Die Verantwortlichen in Texas befinden sich bereits in der Evaluationsphase mit qualifizierten Custody-Anbietern, die den gesetzlichen Vorgaben der Texas Strategic Bitcoin Reserve entsprechen - darunter Anforderungen zu On-Chain-Nachweisbarkeit, Multi-Signature-Sicherheitsmodellen und regelmässigen Audit-Protokollen.

Parallel wird der organisatorische Rahmen für die Reserve vorbereitet: Dazu gehören die jährliche Berichtspflicht an das State Comptroller Office, die Bewertung der Bitcoin-Bestände nach marktorientierten Bewertungsstandards sowie die Integration in die bestehenden Treasury-Strukturen des Bundesstaats. Ziel ist eine schrittweise Erhöhung des Reservevolumens über die ursprünglich bereitgestellten 10 Mio. USD hinaus, sobald Verwahrung, Compliance und Liquiditätsmanagement vollständig implementiert sind.

Die Bewegung von Texas könnte Signalwirkung für andere US-Bundesstaaten haben, ähnlich wie frühere Gesetzesinitiativen in New Hampshire oder Arizona - allerdings mit dem Unterschied, dass Texas als erster Staat tatsächliche Mittel investiert. Sollte die Reserve konsolidiert und das Framework etabliert werden, könnte dies den Weg für eine breite staatliche Akzeptanz von Kryptowährungen ebnen und das Vertrauen institutioneller Anleger und öffentlicher Investoren in digitale Assets stärken.