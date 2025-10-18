Wochenrückblick Kalenderwoche 42 – 2025

Keine Fortschritte für Altcoin-ETFs

Im September 2025 führte die SEC neue generische Listing-Standards für Spot-Krypto-ETFs ein. Damit sollen Zulassungsverfahren deutlich beschleunigt werden – von bislang bis zu 240 Tagen auf rund 75 Tage. Die Reform gilt als Meilenstein für die Akzeptanz von Altcoin-ETFs und als Signal, dass die Integration digitaler Vermögenswerte in regulierte Strukturen an Dynamik gewinnt. Doch genau in dem Moment, als erste Anträge für Solana-, XRP- oder Cardano-ETFs unter den neuen Rahmen fallen sollten, legte ein US-Government-Shutdown die Arbeit der SEC lahm. Viele Hoffnungen auf schnelle Genehmigungen gerieten ins Stocken. Laut offiziellen Mitteilungen bleiben während der Haushaltsblockade zwar Einreichungen über EDGAR möglich, aktive Prüfungen, Kommentare oder Beschleunigungen entfallen jedoch. Auch die übliche Kommunikation mit Emittenten ist weitgehend ausgesetzt.