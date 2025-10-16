Paxos druckt versehentlich 300 Billionen PYUSD

Ein schwerer Fehler in der Stablecoin-Infrastruktur des Anbieters Paxos sorgt für Aufsehen. Der Emittent soll fälschlicherweise 300 Billionen US-Dollar an PayPal USD (PYUSD) ausgegeben haben - bevor die überschüssigen Token wieder gelöscht wurden.

Laut On-Chain-Daten wurde das PYUSD-Angebot kurzzeitig auf über 300 Bio. USD angehoben. Innerhalb etwa 20 Minuten erkannte Paxos den Fehler und vernichtete alle überschüssigen Token wieder, wie der Analysedienst Arkham berichtete. Der Vorfall löste Diskussionen über technische Sicherheitsmassnahmen und Vertrauen in regulierte Stablecoins aus.

Fehler führt zu enormer Verfälschung des PYUSD-Angebots

Bei einer internen Transaktion erschuf Paxos offenbar 300 Billionen PYUSD auf der Ethereum-Blockchain. Das gesamte zusätzliche Angebot wurde in einem sogenannten Burn-Vorgang wieder gelöscht - ein Mechanismus, bei dem Token aus dem Umlauf entfernt werden.

Paxos betonte in einer Stellungnahme, dass kein externer Zugriff stattgefunden habe und Kundengelder zu keinem Zeitpunkt betroffen waren. Die zugrundeliegende Ursache sei behoben worden.

At 3:12 PM EST, Paxos mistakenly minted excess PYUSD as part of an internal transfer. Paxos immediately identified the error and burned the excess PYUSD. This was an internal technical error. There is no security breach. Customer funds are safe. We have addressed the root… — Paxos (@Paxos) October 15, 2025

Auswirkungen halten sich in Grenzen

Der Vorfall unterstreicht die Sensibilität hinter Stablecoins, selbst wenn sie als „reguliert“ gelten. Ein simplifiziertes Mint/Burn-Verfahren kann in kurzer Zeit zu extremen Verfälschungen führen - was Vertrauen und technisches Design gleichermassen herausfordert.

Auch wenn nichts im Umlauf blieb, werden künftig strengere Prüfmechanismen, Multi-Signaturen oder zusätzliche Kontrollen bei Mint- und Burn-Vorgängen diskutiert. Der Vorfall dürfte politischen Entscheidungsträgern und Regulatoren als Argument dienen, Aufsicht und Standards für Stablecoin-Emittenten weiter zu verschärfen.

On-Chain-Analysen von Etherscan zeigen, dass der Vorfall auf eine einzelne Transaktion der offiziellen Paxos Treasury-Adresse zurückging. Die Wallet erzeugte zunächst mehrere grosse Mint-Vorgänge in Höhe von jeweils rund 60 Billionen PYUSD, bevor sie alle Token an dieselbe Adresse zurücksandte und vernichtete. Laut Blockchain-Daten wurde der gesamte Vorgang innerhalb von weniger als 25 Minuten abgeschlossen. Paxos bestätigte später, dass es sich um einen internen Testprozess handelte, der versehentlich auf der Mainnet-Chain stattgefunden hatte, statt wie üblich auf einer Testumgebung. Der Stablecoin PYUSD bleibt weiterhin vollständig durch US-Dollar und Staatsanleihen gedeckt, mit einem aktuellen zirkulierenden Angebot von rund 230 Millionen Token. PayPal äusserte sich nicht zu dem Vorfall.