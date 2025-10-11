Close Menu
    Wochenrückblick Kalenderwoche 41 – 2025

    Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.

    Selektierte Artikel der Woche:

    Vom Allzeithoch zum Flash Crash. Nach massiven ETF-Zuflüssen führten Trumps China-Drohungen am Freitag zu abrupten Kursverlusten. Der Ausverkauf verdeutlicht die enge Verflechtung von Krypto und Makro, während das Rekordniveau der Zuflüsse das anhaltende Vertrauen institutioneller Anleger in die Anlageklasse unterstreicht.

    24/7 ist das neue Normal: CME Group folgt der Blockchain-Logik

    Ein 24/7-Handel war im Kryptomarkt schon immer Realität – nun zieht die grösste Derivatebörse der Welt nach. Mit der geplanten Einführung eines durchgehenden Handels für Krypto-Derivate reagiert die CME Group auf das wachsende Interesse institutioneller Anleger und die Dynamik digitaler Märkte. Die Richtung ist klar: In einigen Jahren dürfte der Grossteil der Vermögenswerte tokenisiert, rund um die Uhr handelbar und auf der Blockchain abgebildet sein.

    Von Kursgewinnen zu Renditen: Grayscale erweitert Krypto-ETPs um Staking

    Mit der Lancierung der ersten Spot-Krypto-ETPs mit integriertem Staking eröffnet Grayscale ein neues Kapitel im US-Markt. Anleger erhalten damit erstmals regulierten Zugang zu Renditen aus Proof-of-Stake-Netzwerken, ohne eigene Coins verwahren oder staken zu müssen. Die Kombination aus direkter Preisexponierung und laufenden Erträgen macht Krypto-ETPs zu einem vollwertigen Ertragsinstrument und markiert einen weiteren Schritt in der Verschmelzung von digitalen Assets und traditionellen Kapitalmärkten.

    Wall-Street-Gigant ICE setzt auf blockchain-gestützte Prognosemärkte

    Die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange plant einen milliardenschweren Einstieg in den Kryptomarkt. Mit einer Investition von bis zu zwei Milliarden US-Dollar in die Prognoseplattform Polymarket positioniert sich die Intercontinental Exchange (ICE) an der Schnittstelle zwischen Finanzdaten, Tokenisierung und Marktanalyse. Sollte die Transaktion zustande kommen, wäre das ein Meilenstein für die institutionelle Etablierung blockchain-basierter Prediction Markets.

    Tokenisierte Einlagen: Banken bauen an der Zukunft des Geldes

    Ausserdem: Die Tokenisierung erreicht das Herz des globalen Finanzsystems. BNY Mellon, die älteste Bank der USA, testet erstmals die Abwicklung von Zahlungen über Blockchain-basierte Einlagen. Damit reagiert das Institut auf den rasanten Wandel im Zahlungsverkehr und den wachsenden Wettbewerb durch Stablecoins und digitale Banklösungen. Sollte das Modell funktionieren, könnte es den Übergang zu einem globalen Echtzeit-Zahlungssystem einleiten, in dem traditionelle Bankeinlagen direkt auf der Blockchain repräsentiert sind.

