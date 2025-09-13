Wochenrückblick Kalenderwoche 37 – 2025

Bei der US-Börsenaufsicht SEC stapeln sich über 90 Anträge für Krypto-ETFs. Sie sollen Kryptowährungen wie Solana, XRP und andere einem breiteren Publikum zugänglich machen – teils mit Staking-Optionen. Doch diese Woche verschob die Behörde ihre Entscheidung zu drei Fonds erneut, diesmal bis Mitte November. Offiziell brauche man mehr Zeit. Hinter den Kulissen dürfte die SEC jedoch an einheitlichen Listingstandards arbeiten, um künftige Einzelentscheide zu vermeiden. Ein solcher Prozess würde die gleichzeitige Zulassung mehrerer Produkte ermöglichen und den Marktstart beschleunigen. Analysten erwarten deshalb eine Genehmigungswelle innerhalb des nächsten Monats. Viel länger kann die SEC nicht warten: Am 10. Oktober läuft die finale Frist für den Grayscale Solana ETF ab, dann muss die Behörde entscheiden. Angesichts der neuen US-Strategie gilt eine Ablehnung als unwahrscheinlich.