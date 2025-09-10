Kraken bringt tokenisierte US-Aktien nach Europa

Die Krypto-Börse Kraken hat ihr Produkt xStocks, tokenisierte US-Aktien, offiziell für Anleger in der Europäischen Union freigeschaltet. Damit erhalten EU-Kunden direkten Zugang zu digitalen Versionen von beliebten US-Titeln wie Tesla, Amazon oder ETFs - rund um die Uhr und ohne Umweg über traditionelle Broker.

Kraken ermöglicht ab sofort EU-Nutzern den Handel mit mehr als 60 digital repräsentierten US-Aktien und ETFs über ihre App - vollständig blockchain-basiert, ohne hohe Gebühren oder komplizierte Depoteröffnungen, wie Bloomberg berichtet.

Brücke zu globalen Märkten - einfacher und effizienter

Kraken erweitert damit eine globale Rollout-Strategie, die im Juni für über 140 Länder erstmals gestartet wurde und inzwischen ein Handelsvolumen von über 3.5 Mrd USD erreicht hat. Das System, im Hintergrund betrieben mit Technologie der Schweizer Fintech-Plattform Backed Finance, basiert auf tokenisierten Zertifikaten, die den Kurs realer US-Aktien exakt abbilden. Für europäische Investoren verringert sich so der Aufwand deutlich - und Web3-Funktionen wie Self-Custody und Interoperabilität werden zugänglich.

„Assets sind nicht in einem einzigen Exchange, Wallet oder Blockchain festgehalten - sie können sich frei bewegen wie jede andere Kryptowährung“ - Mark Greenberg Global Head of Consumer Kraken

Während Konkurrenten wie Robinhood ähnliche Produkte anbieten, setzt Kraken auf eine Multi-Chain-Strategie und vollständige DeFi-Kompatibilität. Als erstes Netzwerk wird Solana genutzt, weitere wie Ethereum oder BNB Chain sollen folgen.

Schweiz als Vorreiter im europäischen Markt

Bevor Kraken xStocks nun in der gesamten EU ausrollt, war die Schweiz bereits im August 2025 eines der ersten Länder, in denen das Produkt startete. Der erfolgreiche Launch im Crypto Valley diente als Testfeld für die europäische Expansion.

Dort zeigte sich bereits starkes Interesse seitens institutioneller wie auch privater Anleger, die den vereinfachten Zugang zu US-Aktien via Blockchain schätzten. Mit der jetzigen Öffnung für die EU baut Kraken auf diesen Erfahrungen auf und positioniert sich klar als Pionier im Bereich tokenisierter Wertpapiere.