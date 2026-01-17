Wochenrückblick Kalenderwoche 3 – 2026

Der Bankenausschuss des US-Senats verschob die geplante Abstimmung über den CLARITY Act erneut, nachdem die Krypto-Börse Coinbase ihre Unterstützung Stunden vor der Sitzung zurückzog. CEO Brian Armstrong bezeichnete die überarbeitete 182-Seiten-Fassung als „schlechter als der Status quo“ und kritisierte insbesondere das Verbot renditetragender Stablecoins, eine geschwächte CFTC-Autorität sowie erweiterte staatliche Überwachungsbefugnisse. Über 40 Bankenverbände unter Führung der American Bankers Association hatten erfolgreich Druck ausgeübt, um Stablecoin-Zinszahlungen zu verbieten – mit der Begründung, dies könne 6.6 Billionen USD an Einlagen abziehen. Die Bankenlobby agiert dabei vor allem aus Eigeninteresse: US-Grossbanken zahlen Sparern durchschnittlich nur 0.39 Prozent Zinsen auf Einlagen, obwohl kurzfristige US-Staatsanleihen 3.89 Prozent abwerfen – eine Marge von über 3 Prozentpunkten, die direkt in die Bankbilanzen fliesst. Stablecoins mit Renditen von 4 bis 5 Prozent bedrohen dieses profitable Geschäftsmodell fundamental, weshalb die Branche regulatorische Hürden statt Wettbewerb bevorzugt. Der ursprünglich im Mai 2025 eingebrachte Gesetzesentwurf passierte das Repräsentantenhaus im Juli mit 294 zu 134 Stimmen, benötigt jedoch 60 Senatsstimmen und parteiübergreifende Mehrheiten. Beobachter befürchten wegen der kommenden Midterm-Wahlen im November weitere Verzögerungen der Vorlage – möglicherweise bis 2027.