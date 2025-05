Wochenrückblick Kalenderwoche 22 – 2025

Die Trump Media and Technology Group (TMTG) – Betreiberin der Social-Media-Plattform Truth Social, der Streaming-Plattform Truth+ und der FinTech-Marke Truth.Fi – hat die Aufnahme von 2.5 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital angekündigt, um ein „Bitcoin-Treasury“ aufzubauen. Damit folgt das Unternehmen dem Beispiel des US-Softwarekonzerns Strategy (ehemals MicroStrategy). Dessen Finanzierungsstrategie umfasst eine Kombination aus Aktienausgaben und Wandelanleihen umfasst. Diese Methode minimiert das Risiko eines Zahlungsausfalls, während die Käufer der Anleihen von der Volatilität der Aktie profitieren können. Bis dato häufte Strategy so rund 63 Milliarden US-Dollar in Bitcoin an – mehr als 2.5% des gesamten Angebots. Offenbar möchte sich auch der Trump-Medienkonzern an diesem digitalen Goldrausch beteiligen und folgt dem gleichen Vorgehen.