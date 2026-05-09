Wochenrückblick Kalenderwoche 19 – 2026

Aleš Michl, Gouverneur der Tschechischen Nationalbank (CNB), trat vor einer Woche als Keynote-Speaker an der Bitcoin Conference in Las Vegas auf und forderte vor rund 40’000 Teilnehmern eine Bitcoin-Allokation von 1% der CNB-Devisenreserven. Diese belaufen sich aktuell auf rund 180 Mrd. USD, was etwa 44% des tschechischen BIP entspricht. Der Vorstoss kommt nicht überraschend: Bereits im Oktober 2025 lancierte die CNB ein Test-Portfolio über 1 Mio. USD bei einem Bitcoin-Preis von 110’670 USD. Im Februar 2026 lehnte der Vorstand allerdings eine formelle Integration ab. Michl umgeht den Widerstand, indem er das Test-Portfolio als „intangible asset“ ausserhalb der offiziellen Reserven führt und damit die EZB-Zuständigkeit umschifft. Seit seinem Amtsantritt 2022 hat er den Aktienanteil bereits von 15% auf 26% und Gold von praktisch null auf 6% erhöht. Bitcoin sieht er als natürlichen Diversifikator.