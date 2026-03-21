Wochenrückblick Kalenderwoche 12 – 2026

Selektierte Artikel der Woche:

Die US-Börsenaufsicht SEC und die Derivateaufsicht CFTC haben eine gemeinsame Token-Taxonomie veröffentlicht. Das 68-seitige Dokument teilt Krypto-Assets in fünf Kategorien ein: Digital Commodities, Digital Collectibles, Digital Tools, Stablecoins und Digital Securities – nur die letzte Kategorie fällt unter die US-Wertpapiergesetze. Bitcoin und Ethereum werden darin offiziell als Digital Commodities unter CFTC-Aufsicht eingestuft. Neu ist das Konzept des zeitlichen Ablaufs: Ein Token kann aus dem Securities-Status herauswachsen, sobald das zugehörige Netzwerk genügend dezentralisiert ist. SEC-Vorsitzender Paul Atkins kündigte zudem ein dreiteiliges Safe-Harbor-Programm für Startups und Fundraising an. Der Kurswechsel ist markant: Unter seinem Vorgänger Gary Gensler leitete die SEC allein im Geschäftsjahr 2024 noch 583 Verfahren ein und verhängte Strafen über 8.2 Milliarden USD.

Nasdaq darf tokenisierte Aktien anbieten Der neue Regulierungsrahmen zeigt bereits konkrete Wirkung am Markt. Die SEC hat der Nasdaq genehmigt, Aktien und ETFs künftig auch in tokenisierter Form zu handeln. Das Pilotprogramm umfasst Aktien des Russell 1000 Index sowie ETFs auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Tokenisierte und traditionelle Aktien handeln im selben Orderbuch – Ticker, Preise und Ausführungsprioritäten bleiben identisch. Für den globalen Vertrieb arbeitet die zweitgrösste US-Börse mit Payward zusammen, der Muttergesellschaft der Kryptobörse Kraken. Der Launch der xStocks-Plattform ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Tokenisierte Aktien machen bisher rund 1 Milliarde USD aus – bei einem globalen Aktienmarkt von 126 Billionen USD. Laut einer Prognose der Unternehmensberatung BCG könnten tokenisierte Assets bis 2033 auf 18.9 Billionen USD anwachsen.

S&P 500 als lizenzierter Perpetual Contract auf dezentraler Börse Nicht nur an regulierten Börsen hält die Tokenisierung Einzug. Der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices hat seine Daten erstmals an eine dezentrale Handelsplattform lizenziert. Das Krypto-Unternehmen Trade[XYZ] bietet damit auf Hyperliquid den ersten offiziell lizenzierten S&P 500 Perpetual Contract an – handelbar rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Das Produkt richtet sich ausschliesslich an berechtigte Nicht-US-Investoren. Hyperliquid kontrolliert über 70% des gesamten Open Interest im dezentralen Perpetual-Futures-Markt, das tägliche Handelsvolumen überschreitet 45 Milliarden USD. S&P DJI bewegt sich seit 2021 systematisch in Richtung digitaler Assets. Der Marktanteil dezentraler Perpetual-Börsen am gesamten Futures-Markt stieg von 2.7% im Jahr 2023 auf 26% Ende 2025.

Morgan Stanley plant eigenen Spot-Bitcoin-ETF unter Bankennamen Auch die traditionelle Vermögensverwaltung positioniert sich weiter im Kryptomarkt. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat eine zweite S-1-Änderung bei der SEC für den „Morgan Stanley Bitcoin Trust“ (Ticker: MSBT) eingereicht. Der ETF soll an der NYSE Arca gehandelt werden – Morgan Stanley wäre damit die erste US-Grossbank mit einem Spot-Bitcoin-ETF unter eigenem Namen. Die Kryptobörse Coinbase übernimmt die Cold-Storage-Verwahrung, die Bank of New York Mellon fungiert als Administrator. Für die ersten 5 Milliarden USD an investiertem Kapital gilt eine sechsmonatige Gebührenbefreiung. Die Einreichung ist Teil einer umfassenden Krypto-Strategie, die S-1-Registrierungen für Ethereum- und Solana-Trusts sowie eine eigene National Trust Bank Charter umfasst. Rund 15’000 Finanzberater der Bank sind bereits berechtigt, Bitcoin-ETFs zu empfehlen bei einem verwalteten Vermögen von 1.8 Billionen USD.