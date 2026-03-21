Wochenrückblick Kalenderwoche 12 – 2026

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Die US-Börsenaufsicht SEC und die Derivateaufsicht CFTC haben eine gemeinsame Token-Taxonomie veröffentlicht. Das 68-seitige Dokument teilt Krypto-Assets in fünf Kategorien ein: Digital Commodities, Digital Collectibles, Digital Tools, Stablecoins und Digital Securities – nur die letzte Kategorie fällt unter die US-Wertpapiergesetze. Bitcoin und Ethereum werden darin offiziell als Digital Commodities unter CFTC-Aufsicht eingestuft. Neu ist das Konzept des zeitlichen Ablaufs: Ein Token kann aus dem Securities-Status herauswachsen, sobald das zugehörige Netzwerk genügend dezentralisiert ist. SEC-Vorsitzender Paul Atkins kündigte zudem ein dreiteiliges Safe-Harbor-Programm für Startups und Fundraising an. Der Kurswechsel ist markant: Unter seinem Vorgänger Gary Gensler leitete die SEC allein im Geschäftsjahr 2024 noch 583 Verfahren ein und verhängte Strafen über 8.2 Milliarden USD.
SEC und CFTC veröffentlichen eine gemeinsame Token-Taxonomie, die meisten Krypto-Assets gelten demnach nicht als Wertpapiere.
Nasdaq darf tokenisierte Aktien anbietenDer neue Regulierungsrahmen zeigt bereits konkrete Wirkung am Markt. Die SEC hat der Nasdaq genehmigt, Aktien und ETFs künftig auch in tokenisierter Form zu handeln. Das Pilotprogramm umfasst Aktien des Russell 1000 Index sowie ETFs auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Tokenisierte und traditionelle Aktien handeln im selben Orderbuch – Ticker, Preise und Ausführungsprioritäten bleiben identisch. Für den globalen Vertrieb arbeitet die zweitgrösste US-Börse mit Payward zusammen, der Muttergesellschaft der Kryptobörse Kraken. Der Launch der xStocks-Plattform ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Tokenisierte Aktien machen bisher rund 1 Milliarde USD aus – bei einem globalen Aktienmarkt von 126 Billionen USD. Laut einer Prognose der Unternehmensberatung BCG könnten tokenisierte Assets bis 2033 auf 18.9 Billionen USD anwachsen.
SEC genehmigt Nasdaqs Antrag für tokenisierte Wertpapiere: Aktien und ETFs können künftig on-chain gehandelt werden.
S&P 500 als lizenzierter Perpetual Contract auf dezentraler BörseNicht nur an regulierten Börsen hält die Tokenisierung Einzug. Der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices hat seine Daten erstmals an eine dezentrale Handelsplattform lizenziert. Das Krypto-Unternehmen Trade[XYZ] bietet damit auf Hyperliquid den ersten offiziell lizenzierten S&P 500 Perpetual Contract an – handelbar rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Das Produkt richtet sich ausschliesslich an berechtigte Nicht-US-Investoren. Hyperliquid kontrolliert über 70% des gesamten Open Interest im dezentralen Perpetual-Futures-Markt, das tägliche Handelsvolumen überschreitet 45 Milliarden USD. S&P DJI bewegt sich seit 2021 systematisch in Richtung digitaler Assets. Der Marktanteil dezentraler Perpetual-Börsen am gesamten Futures-Markt stieg von 2.7% im Jahr 2023 auf 26% Ende 2025.
S&P Dow Jones Indices lizenziert den S&P 500 an Trade[XYZ] für den ersten offiziell lizenzierten S&P 500 Perpetual Contract auf Hyperliquid.
Morgan Stanley plant eigenen Spot-Bitcoin-ETF unter BankennamenAuch die traditionelle Vermögensverwaltung positioniert sich weiter im Kryptomarkt. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat eine zweite S-1-Änderung bei der SEC für den „Morgan Stanley Bitcoin Trust“ (Ticker: MSBT) eingereicht. Der ETF soll an der NYSE Arca gehandelt werden – Morgan Stanley wäre damit die erste US-Grossbank mit einem Spot-Bitcoin-ETF unter eigenem Namen. Die Kryptobörse Coinbase übernimmt die Cold-Storage-Verwahrung, die Bank of New York Mellon fungiert als Administrator. Für die ersten 5 Milliarden USD an investiertem Kapital gilt eine sechsmonatige Gebührenbefreiung. Die Einreichung ist Teil einer umfassenden Krypto-Strategie, die S-1-Registrierungen für Ethereum- und Solana-Trusts sowie eine eigene National Trust Bank Charter umfasst. Rund 15’000 Finanzberater der Bank sind bereits berechtigt, Bitcoin-ETFs zu empfehlen bei einem verwalteten Vermögen von 1.8 Billionen USD.
Morgan Stanley reicht zweite S-1-Änderung für Bitcoin-ETF MSBT ein und will als erste US-Grossbank einen Spot-Bitcoin-ETF direkt emittieren.
Parallelen zwischen STRC und Terra-LunaAusserdem: Das Softwareunternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) hält inzwischen 738’731 Bitcoin im Wert von rund 55 Milliarden USD. Finanziert hat das Unternehmen einen wachsenden Teil davon über STRC – eine ewige Vorzugsaktie mit variabler Dividende, die aktuell 11.5% pro Jahr ausschüttet. Seit dem Launch im Juli 2025 sammelte Strategy über diesen Kanal rund 3.4 Milliarden USD ein und kaufte damit knapp 34’000 BTC. Kritiker ziehen Parallelen zum Kollaps von Terra-Luna im Mai 2022. Der wesentliche Unterschied: Bei Terra löste ein Kursverfall automatisch und unbegrenzt neue Token aus, während bei STRC das Management diskretionäre Entscheidungen trifft. Alle Bitcoin sind vollständig unbelastet – kein Pfand, keine automatischen Margin Calls. Dennoch notiert die MSTR-Aktie bei rund 140 USD, über 70% unter ihrem Hoch vom November 2024.
Strategy STRC zahlt 11.5% Rendite und finanziert damit Bitcoin-Käufe – der Vergleich mit Terra-Luna zeigt oberflächliche Parallelen.