Wochenrückblick: Fällt Strategy (MSTR) aus den MSCI-Indizes?

RippleX schliesst zehn Jahre alte XRP-Lücke im Stillen

RippleX, die Entwicklungseinheit von Ripple, hat im XRP Ledger einen Fehler behoben, der vermutlich seit 2015 im Code steckte. Das XRP Ledger ist die Blockchain hinter der Kryptowährung XRP. Beim Abgleich von Zahlungen mit Angeboten addierte die Software Beträge, ohne auf einen Überlauf zu prüfen. Bei sehr grossen Summen sprang der Wert deshalb auf eine kleine Zahl zurück. Die Anbieter hätten den vollen Betrag erhalten, der Käufer dagegen nur die kleine Summe bezahlt. Folglich wäre die Differenz als neues XRP entstanden, laut dem Melder rund 18 Billionen mit einer Transaktion. Das wäre für die Kryptowährung verheerend gewesen. Hinweise auf eine Ausnutzung gibt es jedoch keine. Regeländerungen brauchen sonst über zwei Wochen die Zustimmung der Validatoren, die das Netzwerk betreiben. Die Korrektur griff hingegen sofort mit jedem Server-Update. Den Quellcode veröffentlichte RippleX zudem erst rund zwei Wochen später, damit Angreifer die Lücke nicht vorzeitig finden.