Wochenrückblick: 80 Mio. Bankkunden in Deutschland erhalten Krypto-Zugang

Deutschlands wichtigste Bankengruppen bringen den Krypto-Handel in die breite Masse. Betroffen sind bis zu 80 Mio. Kundenbeziehungen, davon 50 Mio. bei den rund 340 Sparkassen und 30 Mio. bei den etwa 700 Genossenschaftsbanken. Der Hintergrund ist die europäische Regulierung MiCA. Die DZ Bank erhielt Ende 2025 die BaFin-Zulassung und startete Anfang 2026 die Plattform „meinKrypto“ in der VR-Banking-App. Kunden handeln dort Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Cardano, verwahrt über Boerse Stuttgart Digital. Die DekaBank bereitet ein vergleichbares Angebot für die Sparkassen vor, zunächst beschränkt auf Bitcoin und Ethereum. Auffällig ist die Kehrtwende. 2023 lehnte der Sparkassenverband Krypto-Assets noch als hochspekulativ ab. Getrieben wird der Sinneswandel vom Wettbewerb um jüngere Kunden. 38% der Deutschen vertrauen bei Krypto ihrer Hausbank, nur 19% spezialisierten Plattformen. Wer kein Angebot habe, riskiere technikaffine Kunden zu verlieren, warnt Westerwald-Bank-Chef Ralf Kölbach.

Bundeskabinett beschliesst Ende der Krypto-Steuerfreiheit In Deutschland bleibt die Politik beim Thema aktiv. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die geltende Steuerfreiheit für private Krypto-Gewinne abschaffen. Bisher regelt Paragraf 23 EStG, dass Gewinne nach über einem Jahr Haltefrist komplett steuerfrei bleiben. Künftig sollen Krypto-Assets als Kapitalerträge gelten, besteuert mit 26.375% unabhängig von der Haltedauer. Das Kabinett beschloss die Pläne diese Woche. Die Begründung liefert der SPD-Finanzpolitiker Jens Behrens. Man wolle Kryptowährungen steuerlich gleich behandeln wie Aktien oder Anleihen statt Rohstoffen. Die Einnahmeschätzungen schwanken jedoch stark, von 100 Mio. EUR bis 3 Mrd. EUR. Die Chancen bleiben zum Glück unsicher. Die Union ist bislang dagegen, der Koalitionsvertrag adressiert die Reform nicht. Besonders offen ist der Umgang mit bestehenden steuerfreien Beständen, denn Bestandsschutzregeln fehlen. Frühestens 2027 könnte das Gesetz greifen. Zum Vergleich: In der Schweiz bleiben private Kapitalgewinne aus Krypto-Investitionen unbefristet steuerfrei, dafür fällt die jährliche Vermögenssteuer an.