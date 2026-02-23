Trumps Board of Peace prüft US-Dollar-Stablecoin für Gaza

Das von Donald Trump gegründete Board of Peace erwägt die Einführung eines an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins für den Gazastreifen. Laut Financial Times befindet sich die Initiative noch in einer vorläufigen Phase. Konkrete Implementierungsdetails fehlen bislang.

Allerdings adressiert das Vorhaben ein akutes Problem: 98 Prozent der Bankeninfrastruktur Gazas sind zusammengebrochen, nur 3 von 94 Geldautomaten funktionieren noch. Hinter dem Projekt steht Liran Tancman, ein israelischer Tech-Unternehmer und unbezahlter Berater des Board of Peace. Er stellte die Pläne beim inauguralen Meeting am 19. Februar 2026 in Washington D.C. vor. Gaza soll demnach ein digitales Zahlungsmittel erhalten, keine neue palästinensische Währung. Ziel sei es, die Region von Bargeld abzukoppeln, damit die Hamas keine finanziellen Mittel generieren könne.

Bankeninfrastruktur fast vollständig zerstört

Gazas Finanzsystem existiert de facto nicht mehr. Laut Weltbank und der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA sind 93 Prozent der Bankfilialen beschädigt oder zerstört. Bei Mikrofinanz-Institutionen und Versicherungen liegt der Zerstörungsgrad bei 88 Prozent. Gleichzeitig stoppte Israel seit Oktober 2023 Bargeldtransfers in den Gazastreifen, die Bargeldreserven lokaler Banken sind praktisch erschöpft.

Die wirtschaftlichen Folgen sind verheerend. Konkret schrumpfte Gazas BIP kumulativ um 87 Prozent auf 362 Millionen US-Dollar in den Jahren 2023 und 2024. In vielen Sektoren überschreitet die Inflation 500 Prozent. Fast 500'000 Jobs gingen verloren. Insgesamt betrifft Armut über 63 Prozent der Bevölkerung.

Die Palestine Monetary Authority darf keine eigene Währung ausgeben. Formal gilt der israelische Schekel als Zahlungsmittel, daneben zirkulieren US-Dollar und jordanische Dinar. Denn ohne funktionierende Banken und mit begrenztem Bargeld-Zugang kam der Zahlungsverkehr weitgehend zum Erliegen. Ein Stablecoin könnte diese Lücke daher zumindest teilweise schliessen.

Board of Peace: 17 Milliarden Dollar und eine Stabilisierungstruppe

Trump gründete das Board of Peace im Januar 2026 am Rand des World Economic Forum. Die UN-Sicherheitsratsresolution 2803 verankert es als Überwachungsorgan für den Gaza-Friedensplan. Trumps Charter legt ihn als "Chairman for Life" fest. Ein permanenter Sitz kostet 1 Milliarde US-Dollar.

Beim Washington-Summit am 19. Februar verpflichteten die USA 10 Milliarden US-Dollar. Neun weitere Mitgliedsstaaten sagten 7 Milliarden US-Dollar zu. Somit belaufen sich die Gesamtzusagen auf 17 Milliarden US-Dollar. Als High Representative fungiert Nickolay Mladenov, ehemaliger bulgarischer Aussenminister und früherer UN-Sondergesandter für den Nahen Osten. Er leitet die operative Umsetzung vor Ort. Eine internationale Stabilisierungstruppe von 20'000 Soldaten aus Albanien, Indonesien, Kasachstan, Kosovo und Marokko soll den Friedensplan absichern. Hinzu kommen 12'000 Polizeikräfte, trainiert von Ägypten und Jordanien.

"Waffenstillstandsverletzungen müssen aufhören, damit das palästinensische technokratische Komitee die Regierungsverantwortung im Gazastreifen übernehmen kann." - Nickolay Mladenov, High Representative des Board of Peace

Stablecoins in Krisengebieten: Präzedenzfälle aus der Ukraine und Afghanistan

Die Idee, Stablecoins für humanitäre Zwecke einzusetzen, ist nicht neu. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nutzt bereits USDC für Tausende Kriegsvertriebene in der Ukraine. Dort flossen in den frühen Konfliktphasen fast 100 Millionen US-Dollar an Krypto-Spenden in die Nothilfe. Auch das World Food Programme setzt Dollar-Stablecoins für Hilfsauszahlungen ein.

In Afghanistan pilotierte Mercy Corps gemeinsam mit HesabPay ein Stablecoin-basiertes Hilfssystem für 100 Kleinbauern. Das Projekt verteilte 30'000 US-Dollar in HAFN, einem an den Afghani gekoppelten Stablecoin. Das Ergebnis: 29 Prozent Kostenreduktion und 10 Stunden schnellere Auszahlung als über traditionelle Geldtransfer-Agenten. Entscheidend war nämlich der Einsatz Offline-fähiger physischer Karten für Nutzer ohne Smartphone oder Internetzugang.

Für Gaza stellen sich allerdings zusätzliche Hürden. Aktuell verfügt der Streifen nur über ein 2G-Mobilfunknetz. Ein Upgrade auf höhere Generationen plant die Verwaltung erst bis Juli 2026. Stromausfälle erschweren den Betrieb digitaler Infrastruktur dennoch erheblich. Die Blockchain-basierte Rückverfolgbarkeit aller Transaktionen könnte zwar Transparenz schaffen und Zwischenhändler eliminieren. Sie wirft jedoch Fragen zur Überwachung einer gesamten Bevölkerung auf.

Interessenkonflikte und offene Fragen

Die Stablecoin-Initiative steht vor erheblichen Governance-Problemen. Kritiker bemängeln, dass die Board-of-Peace-Charter Macht bei Trump persönlich konzentriert. Die Hauptfinanzinfrastruktur laufe schliesslich über ein privates Stablecoin-Venture mit Verbindungen zur Trump-Familie und ausländischem Kapital, wie FT berichtet.

Tancman selbst ist eine kontroverse Figur. Er ist Mitbegründer des Israeli Cyber Command und ehemaliger Offizier des Israeli Intelligence Corps. Daneben gründete er die Gaza Humanitarian Foundation. Sein Hintergrund im israelischen Sicherheitsapparat und seine Rolle als Architekt eines digitalen Zahlungssystems für Gaza werfen Fragen auf. Mehrere Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass Tancmans biometrisches Erfassungssystem für Hilfsempfänger humanitäre Zonen in Überwachungspunkte verwandle.

Auch das Währungsmodell bleibt ungeklärt. Die Financial Times berichtet von einem Dollar-gekoppelten Stablecoin. Der Atlantic Council hingegen schlug in einer Analyse einen Schekel-gestützten Stablecoin als Werkzeug für den Wiederaufbau vor. Welches Modell letztlich Anwendung findet, bleibt offen. Fest steht: Ein digitales Zahlungssystem für über zwei Millionen Menschen erfordert robuste Governance-Strukturen. Entsprechend warnen Beobachter vor einer wirtschaftlichen Abkopplung Gazas vom Westjordanland, falls unterschiedliche Zahlungssysteme entstehen.

Nächste Schritte

Das Netzwerk-Upgrade in Gaza von 2G auf eine höhere Generation soll bis Juli 2026 erfolgen. Erst danach dürfte ein digitales Zahlungssystem technisch umsetzbar sein. Parallel arbeitet die 14-köpfige palästinensische technokratische Regierung NCAG daran, die Regierungsverantwortung im Gazastreifen zu übernehmen. Der US-Kongress diskutiert unterdessen eine übergreifende Stablecoin-Gesetzgebung, die den regulatorischen Rahmen für solche Projekte definieren könnte.