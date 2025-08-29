Solana-DEX-Nutzer brechen ein: Memecoin-Betrug sorgt für Rückgang

Die Zahl der dezentralen Solana-Händler (DEX) ist von 4.8 Millionen zu Jahresbeginn auf nur noch 900’000 im August gesunken - ein Rückgang, der mit einer Flut von Memecoin-Betrugsfällen in Verbindung gebracht wird.

Im August fiel die tägliche Anzahl der Händler auf Solana-basierten DEX-Plattformen auf etwa 900’000 - nach einem Höchststand von 4.8 Millionen zu Jahresbeginn. Auch die täglichen Transaktionen sind stark gesunken - von etwa 45 Millionen im Juli auf 28.8 Millionen im August. Experten führen diesen Rückgang vor allem auf den massiven Anstieg von Memecoin-Betrug, Fake-Token-Pumps und gezielte Scam-Aktionen wie Instagram-Hacks zurück.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Memecoin-Betrug trübt das Vertrauen im Retail-Handel

Analyst Ryan Lee von Bitget sieht die Welle an Ponzi-ähnlichen Memecoin-Launches und Rug-Pulls als wesentliche Ursache für den Rückzug vieler Retail-Trader. Zu den jüngsten Vorfällen gehört die Kompromittierung von Instagram-Konten prominenter Persönlichkeiten - darunter Adele, Future und das Michael-Jackson-Archiv - um Fake-Solana-Token zu promoten. Die betreffenden Token verloren teilweise bis zu 98% ihres Werts. Diese Ereignisse zeigen auf dramatische Weise, wie Sicherheitslücken und Betrugsmaschen das Vertrauen in die DEX-Systeme unterminieren.

Solana trotzt dem Abschwung - mit Reserven und Potenzial

Trotz der Abkehr vieler Retail-Trader weist Solana weiterhin Stärke auf: Der Anteil von Solana am DEX-Volumen hat sich nach einem Rückgang auf etwa 27% im August erholt, trotz anhaltender Herausforderungen durch Memecoin-Fokus. Bitwise-Analyst Max Shannon betont, dass das Netzwerk dank seiner hohen Kapital-Effizienz und dem ambitionierten Entwicklungsplan solide für den Wettbewerb mit Ethereum positioniert ist. Insbesondere erschwingliche Transaktionskosten und eine starke roadmap sorgen dafür, dass Solana im DeFi-Bereich langfristig wettbewerbsfähig bleibt.

Um das Vertrauen zurückzugewinnen, setzen Teile der Solana-Community bereits auf strengere Token-Standards, verbesserte Audits und Warnsysteme für Anleger. Parallel dazu wächst der Druck auf Regulierungsbehörden, stärker gegen Social-Media-basierte Betrugsmaschen vorzugehen. Sollte es gelingen, die Sicherheit auf Solana-DEX-Plattformen zu erhöhen und gleichzeitig innovative Projekte zu fördern, könnte der aktuelle Rückgang nur eine vorübergehende Marktbereinigung darstellen - mit dem Potenzial, langfristig eine solidere Grundlage für seriöse DeFi- und Meme-Coin-Projekte zu schaffen.