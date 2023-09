SEC verzögert Entscheidung über Spot-Bitcoin-ETF

Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat die Bekanntgabe der Ergebnisse für sieben führende Bewerber, die einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) in den USA auflegen wollen, verschoben.

In sieben separaten Anträgen erklärte die SEC, dass sie zusätzliche Zeit benötigt, um die vorgeschlagene Regeländerung für die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs zu prüfen. Von dieser Verzögerung sind verschiedene Antragsteller betroffen, darunter der weltweit grösste Vermögensverwalter BlackRock. Ausserdem wirkt sie sich auf VanEck, WiseOrigin, Invesco Galaxy, WisdomTree, Bitwise und Valkyrie Digital Assets aus.

Dem Antrag zufolge hält es die Kommission für angemessen, eine längere Frist zu bestimmen. So habe sie ausreichend Zeit, um die vorgeschlagene Regeländerung und die darin aufgeworfenen Fragen zu prüfen. Obwohl die vorgeschlagene Regeländerung am 19. Juli zur öffentlichen Stellungnahme veröffentlicht wurde, hat die SEC die 45-tägige Antwortfrist eingehalten. Durch die Verzögerung hat die SEC den Entscheidungstermin für fünf Anträge auf den 17. Oktober verschoben.

Interessanterweise haben zwei der Antragsteller unterschiedliche Fristen - einer einen Tag früher und der andere einen Tag später. Die Frist von Bitwise fällt auf den 17. Oktober, während der Stichtag für Valkyrie Digital Assets auf den 19. Oktober fällt. Trotz der unterschiedlichen Termine ist der Wortlaut in allen Anträgen ähnlich. Die SEC beschreibt, dass es sich bei den vorgeschlagenen Terminen um den Zeitpunkt handelt, an dem die SEC "die vorgeschlagene Regeländerung entweder genehmigt, ablehnt oder ein Verfahren einleitet, um festzustellen, ob sie abzulehnen ist."

Die Verzögerung trat nur zwei Tage nach der erfolgreichen Berufung von Grayscale Investments gegen eine Entscheidung der SEC ein, die ursprünglich die Zulassung ihres Bitcoin-Spot-ETF abgelehnt hatte. Der United States Court of Appeals for the D.C. Circuit hat die Ablehnungsentscheidung der SEC für ungültig erklärt und eine Neubewertung des Antrags von Grayscale angeordnet. Der Erfolg von Grayscale veranlasste zwei Bloomberg-Analysten dazu, eine erhöhte Gewissheit hinsichtlich der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs im Jahr 2023 zu äussern. Die beiden erhöhten ihre Wahrscheinlichkeitseinschätzung für dieses Jahr auf 75%.

NEW: @JSeyff & I are upping our odds to 75% of spot bitcoin ETFs launching this yr (95% by end of '24). While we factored Grayscale win into our prev 65% odds, the unanimity & decisiveness of ruling was beyond expectations and leaves SEC w "very little wiggle room" via @NYCStein pic.twitter.com/IyEGmWjuHa

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 30, 2023