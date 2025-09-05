SEC-Agenda Lockerung der Krypto-Regulierung in Sicht

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat ihre Frühjahrsagenda 2025 veröffentlicht - mit einem klaren Schwerpunkt auf der Modernisierung der Krypto-Regulierung. Unter dem neuen Vorsitz soll der Krypto-Sektor durch gezielte Regelanpassungen gestärkt und effizienter in die regulierten Finanzmärkte integriert werden.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine überarbeitete Agenda vorgestellt, die sowohl klarere Regeln für Kryptowährungen als auch Lockerungen für traditionelle Finanzakteure vorsieht. Ziel sei es, Innovation zu fördern, Anleger zu schützen und die Wettbewerbsfähigkeit des US-Marktes im globalen Vergleich zu stärken, wie aus Reuters hervorgeht.

Innovation statt Einschränkung

Die überarbeitete Agenda enthält Vorschläge, die den Handel und die Regulierung digitaler Assets neu strukturieren sollen. Vorgesehen sind Regelungen zum Angebot und Verkauf von Kryptowährungen - inklusive möglicher Ausnahmen und Safe-Harbors - sowie eine Klarstellung, wie bestehende Broker-Dealer-Vorschriften auf Krypto angewendet werden. Zugleich wird erwogen, Krypto-Assets offiziell auf nationalen Börsen und alternativen Handelssystemen listen zu lassen. Zudem plant die SEC die Vereinfachung von Offenlegungspflichten, um Kapitalbildung auf dem Markt effizienter zu gestalten.

Transparenz und Effizienz

SEC-Vorsitzender Paul Atkins betonte, dass die Agenda einen neuen Kurs markiert: Weg von restriktiver Regulierung hin zu einem Umfeld, das Innovationen, Kapitalbildung, Markteffizienz und gleichzeitig den Anlegerschutz fördert. Die geplanten Änderungen zielen darauf ab, regulatorische Hürden zu senken und den Markt besser für digitale Assets zu öffnen.

Ein zentraler Punkt der Agenda betrifft den Dialog mit der Industrie. Die SEC will künftig verstärkt mit Marktteilnehmern, von etablierten Banken bis hin zu Krypto-Börsen, zusammenarbeiten, um praxisnahe Regeln zu entwickeln. Dieser Austausch soll sicherstellen, dass neue Vorschriften nicht nur den Anlegerschutz im Blick haben, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des US-Finanzplatzes.

Darüber hinaus könnte die Agenda ein Signal an internationale Märkte senden. Während Europa mit MiCA bereits einen klaren regulatorischen Rahmen geschaffen hat, versucht die SEC nun, den Rückstand aufzuholen. Eine proaktivere und innovationsfreundlichere Politik könnte die USA wieder stärker ins Zentrum des globalen Krypto-Marktes rücken und Kapital wie Talente anziehen.