Schweizer Krypto-Bank baut Geschäft in Deutschland und Liechtenstein aus

Die Schweizer Krypto-Bankengruppe Sygnum fasst durch die Ausweitung ihres Asset-Management-Angebots auf Deutschland und Liechtenstein im Ausland weiter Fuss. Durch die Expansion sollen institutionelle und Grossinvestoren in diesen Märkten Zugang zu ausgewählten Teilen der Krypto-Anlagelösungen erhalten.

Der strategische Markteintritt folgt auf die erfolgreiche Registrierung in Liechtenstein im vergangenen September, die das Unternehmen für eine breitere Expansion in Europa positionierte. Damit betreibt Sygnum neben den zwei Hauptstandorten Zürich und Singapur ein Middle-East-Geschäft in Abu Dhabi und ein Europa-Office in Liechtenstein, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Ausbau in Europa

Die Expansion stehe im Einklang mit der umfassenderen europäischen Strategie, durch die etablierten regulatorischen Rahmenbedingungen und Krypto-Expertise neue Märkte zu bedienen. Investoren in Deutschland und Liechtenstein sollen so vom direkten Zugang zu vertrauenswürdigen Krypto-Anlagelösungen mit institutioneller Sicherheit und Compliance profitieren.

"Unsere Expansion nach Deutschland und Liechtenstein spiegelt die starke Nachfrage institutioneller Anleger wider, die einen vertrauenswürdigen Zugang zu ausgefeilten Krypto-Anlagestrategien suchen. Diese Märkte bieten erhebliche Wachstumschancen, da Anleger digitale Vermögenswerte zunehmend als wesentlichen Bestandteil diversifizierter Portfolios erkennen." - Fabian Dori, Chief Investment Officer von Sygnum

Mit einer Haftpflicht-Umbrella-Lösung wird Sygnum Europe AG in Zusammenarbeit mit Reuss Private Access AG den Vertrieb in der EU übernehmen. Deutsche und liechtensteinische Anleger können über autorisierte Vertriebspartner auf die Anlagelösungen von Sygnum zugreifen, wobei eine Expansion auf weitere europäische Märkte geplant sei.

Erste Krypto-Bank in der Gewinnzone

Im Frühjahr gab Sygnum den Abschluss einer strategischen Wachstumsrunde von 58 Millionen USD bekannt, die das Unternehmen über eine Bewertung von 1 Milliarde USD drückte. Das zusätzliche Kapital sollte den Markteintritt in mehreren Regionen beschleunigen, das Produktportfolio mit Schwerpunkt auf Bitcoin-Technologie erweitern, strategische Akquisitionen ermöglichen und die organisatorische Widerstandsfähigkeit weiter stärken. Bereits damals identifizierte die Bank Europa als naheliegenden Wachtsumsmarkt.