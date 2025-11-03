Schweizer Krypto-Bank AMINA sichert sich MiCA-Lizenz in Österreich

Die AMINA Bank AG gab heute bekannt, dass ihre neu gegründete Tochtergesellschaft, die AMINA EU, von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) eine Lizenz als Krypto-Asset-Dienstleister (CASP) im Rahmen der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) erhalten hat.

Die Genehmigung durch die FMA ebnet den Weg für den Start von AMINA EU, wobei regulierte Krypto-Handels-, Verwahrungs- und Portfoliomanagement-Dienstleistungen sowie Krypto-Staking bei der Einführung angeboten werden sollen. Diese Angebote werden professionellen Anlegern wie Family Offices, Unternehmen, Finanzinstituten und anderen zur Verfügung stehen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Ausbau in Europa

Die Präsenz der AMINA-Gruppe in Europa wurde durch die Gründung von AMINA EU und den Erhalt der CASP-Lizenz gestärkt, wodurch die Gruppe den europäischen Markt besser bedienen kann. Diese Lizenz berechtigt AMINA EU zur Erbringung einer breiten Palette regulierter Krypto-Asset-Dienstleistungen: Verwahrung von Krypto-Assets, Umtausch von Krypto-Assets in Fiat-Währungen oder andere Krypto-Assets, Transferdienstleistungen und Portfolioverwaltung von Krypto-Assets.

Österreich sei aufgrund seiner fortschrittlichen Regulierung und seines starken Engagements für den Anlegerschutz als europäischer Einstiegspunkt für AMINA EU ausgewählt worden. Die Tochtergesellschaft wurde bereits in dreizehn weiteren europäischen Ländern angemeldet und soll in mehr als dreissig Märkte in ganz Europa expandieren.

"Professionelle Anleger in Europa suchen nach einem sicheren, regulierten Zugang zu Kryptowährungen, und wir erfüllen diese Nachfrage mit der Aufnahme der europäischen Geschäftstätigkeit von AMINA in Österreich. Durch die Kombination der Schweizer Bankentradition und fundierter Fachkenntnisse mit der Stärke der österreichischen Regulierungsbehörden schaffen wir eine vertrauenswürdige Infrastruktur, die eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Kryptowährungen schlägt." - Eckehard Stolz, Managing Director der AMINA EU

Dienstleistungen rund um digitale Assets

AMINA EU werde eine speziell entwickelte Plattform anbieten, die Kunden einen sicheren, institutionellen Zugang zum Krypto-Ökosystem ermöglicht. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der AMINA Bank und Mitglied der globalen AMINA Group stütze sich das Unternehmen auf bewährte und vertrauenswürdige Governance auf Bankenniveau, regulatorische Expertise, fundierte Branchenkenntnisse und eine starke Bilanz über mehrere Marktzyklen hinweg.