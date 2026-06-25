SBI Holdings übernimmt Krypto-Börse Bitbank für 290 Mio. USD

SBI Holdings übernimmt Bitbank für 46.7 Mrd. Yen (288.6 Mio. USD) und sichert sich damit die Marktführerschaft unter Japans Krypto-Börsenbetreibern nach verwaltetem Vermögen. Der japanische Finanzkonzern erwirbt die Plattform vollständig über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft.

Bitbank zählt zu den ältesten lizenzierten Krypto-Börsen Japans. Die Plattform ist beim Kanto Local Finance Bureau registriert (Nr. 00004), gehört der Selbstregulierungsorganisation JVCEA an und bietet Spot-Handel in Bitcoin, Ethereum und weiteren Krypto-Assets an. Gegründet wurde sie im Mai 2014, zunächst unter dem Namen bitcheck, Inc., und weist heute ein Gründungskapital von 8.6 Mrd. Yen aus. Im Jahr 2021 erhielt das Unternehmen eine Kapitalspritze von 7.5 Mrd. Yen durch den Gaming-Konzern MIXI und den Marketingdienstleister Ceres, die ihre Anteile nun im Rahmen des Deals veräussern. Verkäufer sind Gründer und CEO Noriyuki Hirosue mit 30.69 Prozent, MIXI mit 26.99 Prozent sowie Ceres mit 23.05 Prozent. Käufer ist SBIs hundertprozentige Tochtergesellschaft SBICAH GK, die nach Abschluss sämtliche Stimmrechte halten wird.

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Zweistufige Transaktion mit JFTC-Vorbehalt

SBI hatte im Mai 2026 erstmals formelle Gespräche über eine Konsolidierung von Bitbank angekündigt. Ende Juni 2026 unterzeichneten beide Seiten dann eine Grundvereinbarung sowie eine Aktienübertragungsvereinbarung, die den Rahmen der Vollübernahme festlegen. Die Transaktion verläuft anschliessend in zwei Stufen. Zunächst übernimmt SBICAH die Anteile des Gründers und der Individualaktionäre, geplant für August 2026. Bis Ende Oktober 2026 kauft Bitbank danach die Beteiligungen von MIXI und Ceres selbst zurück, womit beide Finanziers aus dem Jahr 2021 vollständig ausscheiden.

Der Kaufpreis von 46.7 Mrd. Yen geht auf Medienberichte zurück und ist im offiziellen SBI-Statement nicht ausdrücklich beziffert. Wahrscheinlich wird die Summe erst mit dem formellen Vollzug der Transaktion publiziert. Der Abschluss steht zudem unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch die Japan Fair Trade Commission (JFTC) sowie weiterer Bedingungen und ist voraussichtlich für Oktober 2026 vorgesehen. Auf das Konzernergebnis von SBI für das Geschäftsjahr bis März 2027 dürfte der Erwerb allerdings nur einen geringfügigen Effekt haben. Bitbank wiederum verweist darauf, seit der Gründung 2014 keine Kundenvermögen durch Hacking-Vorfälle verloren zu haben. In Japans stark regulierter Marktstruktur gilt dieser Sicherheitsnachweis als gewichtiges Vertrauensargument.

Marktführerschaft mit 1.1 Bio. Yen verwaltetem Vermögen

Nach Abschluss verwalten SBI VC Trade und Bitbank zusammen Krypto-Kundenvermögen von rund 1.1 Bio. Yen (6.8 Mrd. USD), gemessen per Ende April 2026. Die kombinierte Zahl der Krypto-Konten beläuft sich zudem auf etwa 2.92 Millionen. Damit beansprucht SBI nach eigener Darstellung den Spitzenplatz unter den inländischen Krypto-Börsenbetreibern nach verwaltetem Vermögen.

"Dies würde uns unter den inländischen Krypto-Börsenbetreibern den ersten Platz in Bezug auf das verwaltete Vermögen und einen der vorderen Plätze in Bezug auf die Kontenanzahl einbringen." - SBI Holdings, offizielles Statement

Im japanischen Markt konkurriert die Gruppe vor allem mit bitFlyer und Coincheck, wobei letztere von MoneyForward und NTT Docomo kontrolliert wird. Der Bitbank-Erwerb markiert zugleich eine neue Grössenordnung für Übernahmen in der Branche. Als die Monex Group die zuvor gehackte Börse Coincheck 2018 übernahm, lag der Preis bei lediglich 3.6 Mrd. Yen. Der aktuelle Deal liegt somit rund dreizehnmal höher und spiegelt die gestiegene Reife des japanischen Krypto-Markts wider. Hinter dieser Schlagkraft steht ein finanzstarker Käufer: Allein im Geschäftsjahr bis März 2026 erzielte SBI einen Rekord-Krypto-Gewinn von 89.6 Mrd. Yen.

FIEA-Reform erhöht Konsolidierungsdruck

Das japanische Kabinett verabschiedete im April 2026 eine Änderung des Financial Instruments and Exchange Act (FIEA). Die Reform klassifiziert Krypto-Assets erstmals als Finanzinstrumente und verlagert die Aufsicht vom Payment Services Act zum FIEA. Der Gesetzentwurf liegt derzeit dem nationalen Parlament zur Debatte vor. In Kraft treten soll er frühestens 2027, innerhalb eines Jahres nach seiner Verkündung.

Die Neuordnung bringt zudem deutlich strengere Pflichten mit sich. Künftig gelten erstmals Verbote des Insiderhandels, die mit bis zu fünf Jahren Haft und Bussgeldern von bis zu 5 Mio. Yen geahndet werden. Daneben kommen Offenlegungspflichten für Emittenten sowie eine Umregistrierung der bisherigen Börsenbetreiber zu sogenannten Trading Businesses hinzu. Stablecoins mit Fiat-Bindung bleiben hingegen unter dem Payment Services Act und fallen nicht in den FIEA-Anwendungsbereich.

Diese Anforderungen dürften die Compliance-Kosten erheblich in die Höhe treiben und kleinere Plattformen unter Druck setzen. Daher lässt sich die Reform als struktureller Treiber einer beschleunigten Marktkonsolidierung lesen. Mit über 13 Millionen Krypto-Konten, was etwa jedem zehnten Einwohner entspricht, zählt Japan zu den aktivsten Märkten weltweit, während die JVCEA-Mitgliedschaft für alle lizenzierten Börsen verbindlicher Standard bleibt. Für kapitalstarke Akteure wie SBI senkt der regulatorische Kostendruck somit die Hürde, kleinere Wettbewerber zu übernehmen.

SBIs Digitalstrategie reiht Bitbank in ein breiteres Muster ein

Der Bitbank-Erwerb steht nicht für sich allein. Bereits im April 2026 hatte SBI VC Trade die Tochtergesellschaft Bitpoint Japan in einem separaten Zusammenschluss absorbiert. Die jetzige Übernahme fügt sich somit in eine Reihe gezielter Konsolidierungsschritte ein, mit denen der Finanzkonzern seine Stellung im heimischen Markt systematisch ausbaut.

Parallel weitet die Gruppe ihr Produktangebot rund um Stablecoins aus. SBI VC Trade war 2025 das erste japanische Unternehmen, das als Electronic Payment Instruments Exchange Service Provider zugelassen wurde, und führte daraufhin USDC-Services im Land ein. Ende Juni 2026 lancierten SBI Shinsei Trust Bank und die Startale Group zudem JPYSC, Japans ersten Trust-gedeckten Yen-Stablecoin. Dieser läuft als Type-III-Zahlungsinstrument unter dem geänderten Payment Services Act, womit für Unternehmenstransaktionen die bisherige Obergrenze von 1 Mio. Yen entfällt. Über seine Beteiligung an Ripple Labs ist der Konzern ferner eng mit dem XRP-Ökosystem verbunden und brachte dessen Stablecoin RLUSD nach FSA-Genehmigung über SBI VC Trade nach Japan.

Auch international weitet der Konzern seine Präsenz aus. Nach eigenen Angaben baut SBI gleichzeitig zur Bitbank-Transaktion eine Mehrheitsbeteiligung am singapurischen Anbieter Coinhako auf. Insgesamt formt die Gruppe damit ein Krypto-Ökosystem, das von der regulierten Handelsinfrastruktur über Stablecoins bis zum Börsenhandel reicht. Bitbank ergänzt dieses Gefüge um eine der ältesten und sicherheitstechnisch unbescholtenen Börsen des Landes.