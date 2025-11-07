Sam Bankman-Fried hofft auf Trump-Begnadigung

Das Berufungsverfahren von Sam Bankman-Fried, dem Gründer der gescheiterten Kryptobörse FTX, stösst auf deutliche Zurückhaltung seitens des US-Appellationsgerichts. Gleichzeitig berichtet die Presse, dass Bankman-Fried oder sein Umfeld eine Begnadigung durch den Präsidenten Donald Trump ins Spiel gebracht haben.

Vor einer Dreier-Richterbank beim 2. US-Berufungsgericht in Manhattan verteidigten Anwälte von Bankman-Fried seinen Antrag, das Urteil seiner 2023 ausgesprochenen Verurteilung und die Strafe von 25 Jahren Haft anzufechten. Die Richter äusserten Zweifel daran, dass Ausschlüsse von Beweisen im Prozess Bankman-Fried entscheidend benachteiligt hätten und führten wenig Anlass zur Aufhebung des Urteils an. Laut Reuters haben Unterstützer aus seinem Umfeld zudem versucht, eine Begnadigung durch Donald Trump zu mobilisieren, während das Gericht klarstellte, dass dies nicht Bestandteil der derzeitigen Verfahren sei.

Details der juristischen Überprüfung

Das Berufungsgericht konzentrierte sich auf zwei zentrale Aspekte: Erstens, ob relevante Beweismittel unzulässig ausgeschlossen wurden, und zweitens, ob die verbleibenden Beweise zur Verurteilung ausgereicht haben. Eine Richterin wies darauf hin: „Wenn Sie nicht die Beweislage anfechten, gestehen Sie damit ein, dass sie ausreichend war.“ Die Regierung argumentiert, dass Bankman-Fried gemeinsam mit drei Zeugen, die als Kronzeugen aussagten, Einlagen von FTX-Kunden in seine Hedgefondsgruppe Alameda Research umgeleitet und die Gelder zur Absicherung eigener Verluste verwendet habe.

Parallel berichtet Reuters, dass ein Teil von Bankman-Frieds Unterstützkreis bereits mit der Idee einer Pardon-Anfrage bei Donald Trump operierte. „Mitglieder aus Bankman-Frieds engstem Kreis haben sich bei US-Präsident Donald Trump für eine Begnadigung eingesetzt,” heisst es in dem Artikel. Trump selbst hat bislang keine öffentliche Aussage hierzu gemacht.

Branchenvertreter hoffen auf keine Begnadigung

Sympathie erhält der ehemalige FTX-CEO kaum. Laut dem Leiter des Insolvenzverfahrens hatten Sam Bankman-Fried und sein Mitgründer Gary Wang die vollständige Kontrolle über die digitalen Assets der Hauptgeschäfte der FTX Gruppe. Der Zugang zu Private Keys und sensitiven Daten sei über ein "ungesichertes Gruppen-E-Mail-Konto" geregelt worden. Ausserdem sei Software zur Verschleierung des Missbrauchs von Kundengeldern genutzt worden, welche Transaktionen zwischen der Krypto-Börse FTX und dem Handelshaus Alameda Research vor Wirtschaftsprüfern verstecken konnte. Darüber hinaus wurde Alameda von einigen Aspekten des Autoliquidationsprotokolls der Börse ausgeschlossen.

Weiter bestätigten Anwälte die Vermutung, dass die Geschäfte der eigentlich separaten Entitäten FTX und Alameda Research kaum voneinander getrennt wurden. Fast keine der 130 untergeordneten Firmen hielten Vorstandssitzungen, und die Governance-Struktur wurde primär von SBF gesteuert (inkl. die von Alameda Research). Dies wirft nicht zuletzt auch die Frage auf, ob die insgesamt 3.3 Mrd. USD in Alameda-Darlehen an Bankman-Fried aus der Tasche von FTX-Kunden finanziert wurde. Schliesslich sei die Anzahl der von Nutzern hinterlegten Kryptowährungen für einige der Tochterfirmen - inklusive der unter US-amerikanischem Recht regulierten "FTX US" Börse - in keinem Finanzbericht auffindbar.