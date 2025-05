Robinhood will Marktplatz für Real-World Assets (RWAs) lancieren

Der führende US-Broker Robinhood Markets Inc. hat einen Vorschlag zur Regulierung der Tokenisierung von Real-World Assets (RWA) bei der SEC eingereicht. Dieser würde es dem Unternehmen ermöglichen, einen eigenen Marktplatz für “RWAs” zu starten.

Der an der Nasdaq notierte Broker dominiert das Aktiengeschäft unter Retail-Kunden. Seit einigen Jahren bietet das Unternehmen zudem Kryptowährungen an. Als nächstes sollen Real-World Assets (RWAs) folgen. Dazu hat Robinhood einen Regulierungsvorschlag bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, wie aus agrowstar hervorgeht. Der Vorschlag ist Teil der Strategie, die neue Plattform Robinhood RWA Exchange (RRE) zu etablieren, die auf den Blockchains Solana und Basebasiert.

Robinhoods Vision für RWAs

Der Vorschlag des Brokers markiert einen Wendepunkt für die Finanzmärkte, indem er traditionelle Finanzsysteme mit Blockchain-Technologie verknüpft. Die RRE-Plattform nutzt die Solana-Blockchain für ihre hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Gebühren sowie Base, eine Ethereum Layer-2-Lösung, für Skalierbarkeit und Sicherheit.

Ziel des Projekts sei es, die Markteffizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Liquidität durch Blockchain-Technologie zu verbessern. Der Vorschlag umfasst föderale Standards für die Ausgabe tokenisierter Vermögenswerte, dezentrale On-Chain-Verfolgung und globale KYC/AML-Konformität. Aktuell verwalten Tokenisierungsprodukte rund 22 Milliarden USD. Laut Prognosen könnte der RWA-Markt bis 2030 aber auf 30 Billionen US-Dollar anwachsen.

Die Architektur soll den traditionellen T+2-Abwicklungszyklus auf T+0 verkürzen und die jährlichen Handelskosten um 30% senken. Robinhoods CEO Vlad Tenev betonte, dass die Tokenisierung von RWAs ein neues Paradigma für institutionelle Vermögensallokation darstellt. Durch transparente On-Chain-Daten und Echtzeit-Notarisierung werde die Plattform Vertrauen und Effizienz fördern, was besonders für institutionelle Anleger attraktiv ist.

Globale Auswirkungen und Herausforderungen

Die Initiative von Robinhood könnte die globale Landschaft der RWA-Tokenisierung prägen, steht jedoch vor regulatorischen und technischen Herausforderungen. Die fehlende klare Regulierung für tokenisierte Wertpapiere erfordert dringend einen einheitlichen föderalen Rahmen, um Rechtsunsicherheiten zu beseitigen.

Neben Robinhood setzen weitere US-Finanztitanen stark auf Tokenisierung. Seit März 2024 bietet BlackRock einen tokenisierten Geldmarktfonds auf Ethereum an. Dieser verwaltet mittlerweile 3 Milliarden USD. Und letzte Woche testete die Investmentbank JPMorgan eine erste RWA-Transaktion auf einer öffentlichen Blockchain. Es dürfte im Interesse aller sein, solche Regulierungsinitiativen zu unterstützen.