Nayib Bukele stärkt die Bitcoin-Strategie von El Salvador

Nayib Bukele und die Regierung von El Salvador haben inmitten eines heftigen Einbruchs der Krypto-Märkte erneut rund 100 Mio. USD in Bitcoin investiert. Dieser Schritt festigt die Rolle des Landes als Vorreiter in Sachen staatlicher Bitcoin-Reserven.

El Salvador hat seinen Bitcoin-Bestand auf rund 7’474 Bitcoin (BTC) aufgestockt. Das entspricht über 680 Millionen USD. Der Kauf erfolgte, als der Bitcoin-Kurs unter die Marke von 90’000 USD fiel - ein Zeichen dafür, dass das Land bewusst „den Dip“ nutzte, um die bestehende Position auszubauen. Gleichzeitig wirft das Vorgehen Fragen hinsichtlich der Vereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf, da frühere Abkommen öffentliche Bitcoin-Käufe seitens des Staates zumindest eingeschränkt hatten.

Strategischer Kauf im Abschwung

Der Zeitpunkt des Kaufs ist erwähnenswert. Während der Markt schwächelte und Bitcoin kurzfristig eingebrochen ist, griff El Salvador zu - mit einem deutlichen Bekenntnis zur Kryptowährung trotz breiter Marktverunsicherung. Laut Bloomberg wurden ungefähr 1’000 bis 1’100 Bitcoin erworben.

Damit unterstreicht die Regierung nicht nur ihr Engagement im Bereich digitaler Vermögenswerte, sondern sendet auch ein Signal: Digitale Anlagen gehören längst auch in strategische Reservekonzepte. Zugleich bleibt der Kauf ein Risiko - die Volatilität von Bitcoin kann erhebliche Auswirkungen auf staatliche Haushalte haben, insbesondere in einem Land mit begrenztem fiskalischen Spielraum.

Einschränkungen des IWF

Obwohl der Schritt die Rolle von Bitcoin im staatlichen Kontext weiter legitimiert, bleibt er nicht ohne Kontroversen. Ein Abkommen mit dem Internationaler Währungsfonds beinhaltet klare Bedingungen bezüglich Bitcoin-Engagements öffentlicher Stellen, wodurch Fragen aufkommen, wie dieser Kauf eingeordnet wird.

Zudem bleibt die Abhängigkeit von einem hochvolatilen Vermögenswert eine Herausforderung. Im Falle eines erneuten Kurssturzes könnten Haushaltsrisiken entstehen. Nicht zuletzt zeigt sich, dass El Salvador weiter experimentiert: Der Staat nutzt Bitcoin nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern als Teil seiner nationalen Reservepolitik. Für Investoren ist dies ein klares Signal, dass Kryptowährungen zunehmend ausserhalb privater Spekulation in staatliche Strategien eingebunden werden. Wie sich dieser Ansatz langfristig auf die makroökonomische Stabilität auswirkt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.