MSCI erwägt Ausschluss von Krypto-Treasury-Unternehmen aus Aktienindizes

Der Indexanbieter MSCI Inc. prüft aktuell, ob Unternehmen mit hohem Anteil an Kryptowährungsbeständen - insbesondere Firmen, die primär als Krypto-Treasuren fungieren - weiterhin in ihren führenden Aktienindizes verbleiben dürfen.

MSCI hat Ende Oktober eine Konsultation gestartet, in der unter anderem zur Debatte steht, ob Firmen, deren digitale Asset-Hinterlegungen über 50% der Bilanzsumme ausmachen und die im Wesentlichen Kryptowährungen halten, von den investierbaren Marktindizes ausgeschlossen werden sollten, wie the Street berichtet.

Vorstoss gegen Treasury-Unternehmen

Zu den betroffenen Unternehmen zählt unter anderem MicroStrategy Incorporated (vormals Strategy Inc.), die durch grosse Bitcoin-Bestände aufgefallen ist. Von JPMorgan Chase & Co. alleine würde das Unternehmen einen Kapitalabfluss von bis zu 2.8 Mrd. USD riskieren, falls es aus den MSCI-Indizes entfernt wird. MSCI argumentiert, dass Firmen, deren Kerngeschäft weniger operativ als vielmehr das Halten digitaler Vermögenswerte ist, eher dem Charakter von Investment- oder Holdinggesellschaften entsprechen und damit nicht den klassischen Anforderungen an börsennotierte operative Unternehmen genügen.

Die typischen Index-Regelwerke verlangen eine substantielle operative Geschäftstätigkeit; wenn der Unternehmenswert überwiegend aus Krypto-Beständen stammt, könnte das Unternehmen künftig nicht mehr als qualifiziert gelten. Die Konsultation läuft bis zum 31. Dezember 2025, mit einer Entscheidung und Bekanntgabe für den 15. Januar 2026 und anschliessendem Inkrafttreten möglicher Änderungen im Februar.

Konsequenzen für Unternehmen und Märkte

Ein Ausschluss aus einem bedeutenden MSCI-Index hätte unmittelbare Auswirkungen: Index-nachbildende Fonds wären gezwungen, entsprechende Aktien abzustossen, wodurch erhebliche Verkaufs- und Liquiditätsdruck entstehen könnten. Bei MicroStrategy wird ein möglicher Kapitalabfluss von bis zu 8.8 Mrd. USD diskutiert, falls auch andere Indexanbieter folgen.

Für Unternehmen mit grossen Krypto-Beständen bedeutet dies eine strategische Zäsur.: Entweder sie wandeln ihre Bilanzstruktur um und reduzieren den Anteil digitaler Assets, oder sie riskieren Essenzen institutioneller Investoren und passive Zuflüsse. Gleichzeitig verweist diese Entwicklung auf einen Wendepunkt - Krypto-Strategien werden zunehmend in regulierte Finanzmärkte integriert und stärker auf Regelkonformität geprüft als bisher.