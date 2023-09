Mixin Network Hack führt zu 200 Mio. USD Verlust

Die Datenbank des chinesischen Transaktionsnetzwerks Mixin Network erlitt einen Hackerangriff, der zum Verlust von rund 200 Mio. USD an Kundengeldern führte. Das Projekt betrieb einen Wallet-Dienst zur Transferierung digitaler Assets und bewarb sich als dezentralisiert.

Ein weiterer Hack im dreistelligen Millionenbereich sucht die Krypto-Branche heim. Diesmal traf es den im Westen eher unbekannten Transaktionsdienst Mixin Network. Laut der Website des Unternehmens entwickelt Mixin "Open-Source-Software, bei der Sicherheit, Datenschutz und Dezentralisierung immer an erster Stelle stehen." Der schwerwiegende Verlust an Kundengeldern aufgrund eines Datenbankangriffs stellt diese Prinzipien in Frage.

Mixin trag den 200 Mio. USD Hack über einen Twitter-Post an die Öffentlichkeit. Der Cloud-Service-Provider des Wallet-Dienstes sei von Hackern angegriffen worden, was im Verlust "einiger Assets" resultierte. Mixin habe Google und das Blockchain-Sicherheitsunternehmen SlowMist kontaktiert, um bei den Ermittlungen zu helfen. Laut ersten Überprüfungen belaufen sich die gestohlenen Gelder auf rund 200 Millionen US-Dollar. Ein- und Auszahlungen von Mixin wurden deshalb vorübergehend ausgesetzt. Der Gründer Feng Xiaodong werde sich im Verlaufe des Tages in einem Livestream auf Mandarin zu dem Vorfall äussern und die weitere Vorgehensweise erläutern.

[Announcement] In the early morning of September 23, 2023 Hong Kong time, the database of Mixin Network's cloud service provider was attacked by hackers, resulting in the loss of some assets on the mainnet. We have contacted Google and blockchain security company @SlowMist_Team…

