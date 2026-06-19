Kalshi führt frühe IPO-Gespräche mit Investmentbanken

Die Prediction-Market-Börse Kalshi hat erste informelle Gespräche mit Investmentbanken über einen möglichen Börsengang geführt. Ein Kalshi IPO wird frühestens Ende 2027 oder 2028 erwartet, zumal der annualisierte Umsatz inzwischen über 2 Mrd. USD liegt.

Kalshi ist eine CFTC-regulierte Terminbörse mit dem Status eines Designated Contract Market. Gehandelt werden dort Event Contracts: Derivate auf den Ausgang realer Ereignisse wie Wahlen, Wirtschaftsdaten und Sportergebnisse. Es handelt sich somit nicht um eine klassische Krypto-Börse. Gegründet wurde die Plattform ursprünglich 2018 von Tarek Mansour und Luana Lopes Lara, beide Absolventen des MIT. Im November 2020 erhielt das Unternehmen als erste US-Börse überhaupt den DCM-Status von der CFTC. Zuletzt sprang die Bewertung von 11 Mrd. USD im Dezember 2025 auf 22 Mrd. USD nach der Series-F-Runde im Mai 2026, die Coatue mit 1 Mrd. USD anführte. Das Handelsvolumen erreichte im Mai 2026 insgesamt 16.81 Mrd. USD und lag damit mehr als doppelt so hoch wie beim Konkurrenten Polymarket mit 7.08 Mrd. USD.

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Kalshi IPO: Banken sollen institutionelle Handelsanbindung akzeptieren

Die Gespräche befinden sich nach Berichten von The Information zunächst in einem sehr frühen Stadium. Ein tatsächlicher Börsengang wird derzeit frühestens für Ende 2027 oder 2028 erwartet, weshalb es sich vorerst um reine Sondierungsgespräche handelt. Kalshi selbst lehnte einen Kommentar zu den Berichten allerdings ab. Die Zurückhaltung passt damit zum informellen Charakter der bisherigen Kontakte.

Auffällig ist jedoch eine konkrete Bedingung, die Kalshi bereits in dieser Phase formuliert. Von prospektiven Bankberatern verlangt das Unternehmen eine technische Integration in die eigene Plattform, damit deren institutionelle Kunden direkt auf Kalshi handeln können. Damit verknüpft die Börse das künftige Bankmandat unmittelbar mit einem strategischen Hebel: Wer den Börsengang begleiten will, soll gleichzeitig institutionelles Handelsvolumen zuführen. Diese Verzahnung von Kapitalmarktberatung und Kundenanbindung ist für ein noch privates Unternehmen vergleichsweise direkt.

Umsatz verdoppelt sich auf 2 Mrd. USD durch institutionellen Handel

Das Umsatzwachstum verlief zuletzt steil. Sacra schätzt den Umsatz 2025 auf 263.5 Mio. USD, nach lediglich 24 Mio. USD im Jahr 2024. Im März 2026 berichtete das WSJ zunächst von einer annualisierten Run-Rate von 1 Mrd. USD, die sich seither auf über 2 Mrd. USD verdoppelt hat.

Treiber dieser Entwicklung ist vor allem der institutionelle Handel, der in den vergangenen sechs Monaten um 800 Prozent zulegte. Parallel dazu wuchs das annualisierte Handelsvolumen von 52 Mrd. USD auf 178 Mrd. USD, was mehr als einer Verdreifachung entspricht. Auf Monatsbasis zeigt sich der Abstand zur Konkurrenz deutlich: Im Mai 2026 setzte Kalshi 16.81 Mrd. USD um, Polymarket hingegen nur 7.08 Mrd. USD.

Die Series-F-Bewertung von 22 Mrd. USD ordnet diese Zahlen ein. Zum Vergleich liegt der Börsenwert der CME Group, der grössten US-Terminbörse, bei rund 80 Mrd. USD. Kalshi erreicht somit als noch junges Unternehmen bereits über ein Viertel der Bewertung des etablierten Branchenführers.

Staatliche Klagen und der Clarity Act als Risikofaktor für den Börsengang

Der jüngste juristische Schlag kam aus Kentucky. Generalstaatsanwalt Russell Coleman reichte im Juni 2026 im Franklin Circuit Court Klage gegen Kalshi und weitere Anbieter ein und wirft ihnen den Betrieb illegaler Glücksspielplattformen vor. Die Klage fordert ferner Zivilstrafen von bis zu 2'000 USD pro Verstoss sowie 10'000 USD, sofern ältere Personen geschädigt werden. Laut der Klageschrift sollen rund 70 Prozent von Kalshis Volumen auf Sportergebnisse entfallen. Genau diese Sportwetten-Komponente steht im Zentrum sämtlicher staatlicher Angriffe, da sie die etablierten Glücksspielgesetze der Bundesstaaten am direktesten berührt.

Gegen solche einzelstaatlichen Vorstösse setzt Kalshi hingegen auf die Doktrin der Bundespreemption. Die CFTC und das US-Justizministerium klagten bereits im April 2026 gegen Illinois, Connecticut und Arizona, mit dem Argument, der Commodity Exchange Act verdränge staatliche Glücksspielgesetze. Das Third Circuit entschied daraufhin zugunsten von Kalshi und bestätigte, dass die CEA-Präemption auch für Sportevent-Kontrakte gilt. Diese Verteidigungslinie ist für das Unternehmen zentral, denn ohne sie wäre die Plattform einem Flickenteppich aus bis zu 50 unterschiedlichen einzelstaatlichen Regelwerken ausgesetzt. Allerdings bleibt der Ausgang offen, zumal das Ninth Circuit später Nevadas Berufung anhörte, deren Ergebnis noch aussteht.

Hinzu kommt ein gesetzgeberisches Risiko auf Bundesebene. Glücksspielverbände rund um die AGA forderten den Senat zudem brieflich auf, eine Verbotsklausel für Sportwetten-Prediction-Markets in den Clarity Act aufzunehmen. Das Gesetz hat das Senate Banking Committee bereits passiert, und Beobachter rechnen mit einer Verabschiedung im weiteren Jahresverlauf. Für Kalshi wäre der Ausgang dieser Gesetzgebung folgenreich, denn käme eine solche Klausel tatsächlich, träfe sie nach den Kentucky-Angaben den grössten Teil des Handelsvolumens. Damit verlagert sich das entscheidende Risiko schliesslich vom Gerichtssaal zunehmend in den Kongress.

Börsengang würde Kalshi als Finanzinfrastruktur positionieren

Im Wettbewerb verfügt Kalshi über einen strukturellen Vorteil. Als erste und einzige CFTC-regulierte Event-Contracts-Börse der USA darf das Unternehmen US-Kunden offen bedienen, während der Hauptkonkurrent Polymarket nicht US-reguliert ist und sich formal nicht an US-Bürger richtet. Insgesamt hält Kalshi rund 90 Prozent des Prediction-Market-Volumens in den USA, finanziert durch bisherige Kapitalrunden von rund 2.9 Mrd. USD. Dieser regulatorische Vorsprung lässt sich kaum kurzfristig kopieren, zumal Mansour vor der DCM-Zulassung knapp zwei Jahre mit der CFTC zusammenarbeitete.

Genau deshalb zielt das IPO-Timing auf 2027 oder 2028. Vor einem Börsengang braucht das Unternehmen regulatorische Klarheit, die erst der Clarity Act und die ausstehenden Gerichtsentscheidungen liefern können. Ein eigenständiger Gegenentwurf, der im März 2026 von den Senatoren Adam Schiff und John Curtis eingebrachte „Prediction Markets Are Gambling Act", machte bislang keine Fortschritte. Gleichzeitig hat sich das IPO-Umfeld für Fintech- und Finanzinfrastruktur-Unternehmen 2026 wieder belebt, was ein Zeitfenster für einen Börsengang überhaupt erst eröffnet.

Die Integrations-Bedingung gegenüber den Banken fügt sich in diese Logik. Kalshi will sich vor dem Börsengang als regulierte Finanzinfrastruktur etablieren, in deren Zentrum Wahl- und Wirtschaftskontrakte stehen, nicht Sportwetten. Letztlich könnte diese Positionierung den Kern einer künftigen S-1 bilden und das Glücksspiel-Narrativ entkräften, das die staatlichen Kläger gegen die Plattform aufbauen. Daran wird sich entscheiden, ob aus dem heutigen Sondierungsstadium ein tragfähiges Börsengangs-Vorhaben wird.