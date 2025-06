Iranische Krypto-Börse wird Opfer eines 100 Millionen USD Hacks

Die iranische Krypto-Börse Nobitex wurde Opfer eines massiven Cyberangriffs, bei dem schätzungsweise 100 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gestohlen wurden.

Die pro-israelische Hackergruppe Gonjeshke Darande (auch bekannt als "Predatory Sparrow") übernahm die Verantwortung für den Angriff und erklärte, dass die gestohlenen Mittel in sogenannte "Burner-Adressen" transferiert wurden, um sie dauerhaft aus dem Umlauf zu nehmen. Diese Massnahme deutet darauf hin, dass der Hack politisch motiviert war und nicht auf finanziellen Gewinn abzielte, wie CNN berichtet.

Politische Motive hinter dem Angriff

Die Hackergruppe gab an, dass Nobitex als wichtiges Instrument für die iranische Regierung zur Umgehung internationaler Sanktionen und zur Finanzierung von Aktivitäten, die als terroristisch eingestuft werden, diene. Die gestohlenen Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum und Dogecoin, wurden in Adressen transferiert, die öffentlich sichtbare Nachrichten wie "F*ckIRGCterrorists" enthalten, was die politische Absicht des Angriffs unterstreicht.

Infolge des Angriffs veröffentlichte die Hackergruppe den vollständigen Quellcode der Nobitex-Plattform, was die Sicherheitslücken weiter offenlegte und die verbleibenden Nutzerfonds gefährdete. Nobitex reagierte, indem die Plattform seine Website und App vorübergehend offline nahm und versicherte, dass die Kundengelder durch ein internes Reservefondsystem geschützt seien. Dies konnte CVJ.CH nicht unabhängig verifizieren.

Auswirkungen auf Iran und globale Krypto-Community

Der Vorfall hat nicht nur die Krypto-Community erschüttert, sondern auch zu landesweiten Internet- und Telefonblockaden geführt, da die iranische Regierung versuchte, weitere Cyberangriffe abzuwehren. Analysten sehen in diesem Angriff einen weiteren Schritt in der Eskalation des Konflikts zwischen Iran und Israel. Die Ereignisse werfen ein Schlaglicht auf die zunehmende Bedeutung von Cyberoperationen in geopolitischen Auseinandersetzungen und die Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen im digitalen Zeitalter.

Der Angriff auf Nobitex zeigt exemplarisch, wie Kryptowährungen zunehmend ins Visier geopolitischer Konflikte geraten. Während digitale Assets ursprünglich für Dezentralität und Unabhängigkeit standen, werden sie heute immer häufiger als strategische Mittel in Cyber-Kriegen eingesetzt. Die politische Botschaft der Hackergruppe und die gezielte Zerstörung von Vermögenswerten signalisieren eine neue Ära, in der finanzielle Infrastruktur als Angriffsziel genutzt wird, um Staaten wirtschaftlich zu schwächen und internationale Spannungen zu verschärfen.