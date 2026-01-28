Hyperliquid HIP-3 erreicht 793 Millionen USD Open Interest durch Edelmetall-Boom

Das Open Interest auf Hyperliquids HIP-3-Plattform erreichte am Montag ein Allzeithoch von 793 Millionen USD. Die Zahl markiert einen Anstieg von 205 Prozent gegenüber dem Vormonat, als das Open Interest noch bei 260 Millionen USD lag.

HIP-3 ermöglicht seit Oktober 2025 die erlaubnisfreie Erstellung von Perpetual-Futures-Märkten auf der Hyperliquid-Blockchain. Das kumulative Handelsvolumen seit Launch beläuft sich auf 25 Milliarden USD. Hyperliquid selbst bestätigte den Rekord und verwies auf einen "surge in commodities trading" als Haupttreiber. Die Plattform verzeichnet nach eigenen Angaben jede Woche neue Allzeithochs beim HIP-3 Open Interest.

Edelmetall-Rally treibt Handelsvolumen

Der Rekord bei HIP-3 fällt zusammen mit historischen Preisniveaus bei Edelmetallen. Gold durchbrach am 25. Januar erstmals die 5'000-USD-Marke und erreichte einen Intraday-Peak von 5'111 USD pro Unze. Der Schlusskurs lag bei 5'076 USD. Silber überschritt gleichzeitig die 100-USD-Schwelle. Gold verzeichnet damit eine Jahresperformance von 17 Prozent allein im Januar 2026.

Analysten bezeichnen die Rally als "Debasement Trade". Investoren fliehen aus Fiat-Währungen und Staatsanleihen in harte Vermögenswerte. Geopolitische Spannungen, Sorgen um die Unabhängigkeit der Federal Reserve und anhaltende Zolldrohungen verstärken den Trend. Zentralbanken kaufen durchschnittlich 60 Tonnen Gold pro Monat, verglichen mit 17 Tonnen vor 2022. Emerging-Market-Notenbanken verschieben ihre Reserven zunehmend weg von Dollar-Assets.

Die grossen Investmentbanken haben ihre Prognosen entsprechend angehoben. Goldman Sachs erwartet 5'400 USD pro Unze bis Dezember 2026. Bank of America sieht 6'000 USD bis Frühling 2026 als realistisch. J.P. Morgan prognostiziert 5'000 USD im vierten Quartal 2026, hält langfristig aber 6'000 USD für möglich. UBS und Morgan Stanley liegen mit Schätzungen von 5'000 respektive 4'800 USD etwas konservativer.

TradeXYZ dominiert den HIP-3-Markt

TradeXYZ, entwickelt vom Hyperunit-Team, generiert den Grossteil des HIP-3-Volumens. Von den 25 Milliarden USD Gesamtvolumen entfallen mehr als 22 Milliarden auf die Plattform. TradeXYZ war der erste Deployer auf HIP-3 und bleibt der mit Abstand grösste Akteur im Ökosystem.

Das Flaggschiffprodukt XYZ100 trackt einen Index der 100 grössten US-Non-Financial-Unternehmen. Marktteilnehmer vermuten, dass der Index die Nasdaq 100 Futures abbildet, jedoch ist die genaue Zusammensetzung nicht vollständig dokumentiert. Der Kontrakt verzeichnet aktuell 165 Millionen USD Open Interest und ein kumulatives Volumen von 12.7 Milliarden USD. Trader können mit bis zu 20-facher Hebelwirkung handeln. Der Markt operiert 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Silber-Perpetuals generieren 3 Milliarden USD Volumen. Nvidia-Kontrakte kommen auf 1.2 Milliarden USD. Am 24. November 2025 senkte TradeXYZ die Gebühren um 90 Prozent im "HIP-3 Growth Mode". Die maximale Fee liegt seither unter 0.009 Prozent. Folglich dürfte das Volumenwachstum zusätzlich beschleunigt worden sein. Die Kombination aus tiefen Gebühren und hoher Liquidität zieht sowohl Retail- als auch institutionelle Trader an.

Permissionless Market Factory seit Oktober 2025

HIP-3 ging am 13. Oktober 2025 auf dem Hyperliquid Mainnet live. Das Upgrade transformiert die Plattform von einer einzelnen dezentralen Exchange (DEX) zu einer "permissionless market factory". Jeder kann neue Perpetual-Märkte erstellen, sofern er 500'000 HYPE-Token als Stake hinterlegt. Zum Launch-Zeitpunkt entsprach das einem Wert von rund 25 Millionen USD.

Die hohe Einstiegshürde dient als Spam-Schutz und wirtschaftlicher Abgleich. Deployer erhalten 50 Prozent der Handelsgebühren, das Protokoll die andere Hälfte. Nutzer zahlen doppelt so hohe Fees wie bei Validator-betriebenen Märkten. Denn die Infrastruktur muss vom Deployer selbst betrieben und gewartet werden. Der Mechanismus schafft somit einen wirtschaftlichen Anreiz für qualitativ hochwertige Marktplätze.

Bereits in der ersten Woche nach dem Start erreichte HIP-3 ein tägliches Volumen von 80 Millionen USD und ein Open Interest (OI) von 70 Millionen USD. Der Mechanismus öffnet den Zugang zu traditionellen Finanzmarkt-Assets wie Aktien, Rohstoffen und Währungen. Diese Billionen-Dollar-Märkte hatten bislang kaum On-Chain-Präsenz. Hyperliquid positioniert sich damit als Infrastruktur-Layer für tokenisierte Real World Assets (RWAs).

Hyperliquid baut Marktführerschaft aus

Das HIP-3-Wachstum erfolgt vor dem Hintergrund einer dominanten Marktposition. Hyperliquids gesamtes Open Interest über alle Märkte hinweg liegt bei 9.6 Milliarden USD. Das entspricht einem Drei-Monats-Hoch. Die Plattform hält damit mehr Open Interest als alle grossen Konkurrenten zusammen.

Aster, Lighter, Variational, edgeX und Paradex kommen gemeinsam auf 7.3 Milliarden USD. Hyperliquid allein hält 9.6 Milliarden. Der Abstand zum nächstgrösseren Wettbewerber Aster mit 2.8 Milliarden USD beträgt fast das Vierfache. Das wöchentliche Handelsvolumen liegt bei 40.7 Milliarden USD, das monatliche bei rund 166 Milliarden. Hyperliquid kontrolliert damit etwa 70 Prozent des gesamten dezentralen Perpetual-Futures-Marktes.

Die Nutzerbasis wuchs auf 1.4 Millionen aktive Teilnehmer. Das entspricht einer Steigerung von 350 Prozent seit 2024. Der Total Value Locked beläuft sich auf 4.4 Milliarden USD. Und das Wachstum zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Während Konkurrenten Volumen verlieren, baut Hyperliquid seinen Vorsprung kontinuierlich aus.

Edelmetalle als neues DeFi-Segment

HIP-3 positioniert Hyperliquid als Brücke zwischen traditionellen Finanzmärkten und dezentraler Infrastruktur. Rohstoff-Perpetuals erlauben den Handel mit Gold, Silber und anderen Edelmetallen ohne Gegenparteirisiko durch zentrale Börsen. Die 24/7-Verfügbarkeit eliminiert Handelspausen traditioneller Märkte. Händler können damit auf Preisbewegungen reagieren, auch wenn CME oder COMEX geschlossen sind.

Die Entwicklung spiegelt einen breiteren Trend wider. Institutionelle Anleger suchen nach Alternativen zu traditionellen Rohstoffbörsen. Dezentrale Plattformen (DeFi) bieten Transparenz, niedrigere Gebühren und keine Handelsunterbrechungen. Allerdings fehlt die regulatorische Klarheit, die institutionelle Investoren normalerweise fordern. Hyperliquid operiert weitgehend ausserhalb traditioneller Finanzaufsicht.

Das Team hinter TradeXYZ operiert weitgehend anonym. Lediglich der Name "Shoku" wird in Community-Kreisen genannt. Gerüchte über eine Verbindung zum Hyperliquid-Kernteam bleiben unbestätigt. Dennoch hat die Plattform Milliarden an Volumen angezogen. Sollte die Edelmetall-Rallye anhalten, dürfte das Interesse an Rohstoff-Perpetuals weiter steigen. Denn HIP-3 hat sich als führende Infrastruktur für dieses aufstrebende Segment etabliert.