Coinbase übernimmt Echo für 375 Millionen US-Dollar

Die US-amerikanische Kryptobörse Coinbase übernimmt das Investment- und Fundraising-Unternehmen Echo für rund 375 Millionen US-Dollar. Mit dem Deal will Coinbase seine Position als führender Akteur im digitalen Finanzsystem festigen und den Zugang zu Blockchain-basierten Kapitalmärkten ausbauen.

Echo, gegründet 2023 von Krypto-Investor Jordan Fish alias „Cobie“, hat sich auf die Organisation von Kapitalrunden und Token-Emissionen spezialisiert. Das Unternehmen unterstützte bisher Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 200 Millionen US-Dollar. Nun soll Echo als Teil von Coinbase dazu beitragen, institutionellen Investoren und Projekten neue, transparente Wege der Kapitalbeschaffung zu eröffnen - direkt auf der Blockchain, wie Reuters berichtet.

Brücke zwischen Handel und Finanzierung

Mit der Übernahme von Echo positioniert sich Coinbase jenseits des klassischen Handelsgeschäfts. Ziel der Akquisition sei die Schaffung einer Plattform, auf der Unternehmen und Projekte Kapital über tokenisierte Instrumente aufnehmen können - ähnlich wie an traditionellen Börsen, aber deutlich effizienter und offener. Echo bringt dafür die technologische Basis mit: Die firmeneigene Plattform Sonar soll künftig als Werkzeug dienen, um Token-Verkäufe (Initial Coin Offerings, ICOs), Fundraising-Runden und sogar erste Formen digitaler Wertpapiere zu ermöglichen.

Die Kombination aus Echos Technologie und Coinbases regulatorischer Infrastruktur könnte tatsächlich zu einem Schlüsselfaktor werden - insbesondere da die Nachfrage nach tokenisierten Real-World-Assets (RWAs) im institutionellen Sektor rasant wächst.

Wachstum in einem regulierten Umfeld

Echos Plattform Sonar arbeitet mit einem Modell, das sowohl KYC- als auch AML-konforme Token-Emissionen ermöglicht. Das ist entscheidend, da institutionelle Investoren - darunter Fonds, Banken und Family Offices - zunehmend auf rechtssichere Blockchain-Instrumente angewiesen sind. Besonders im Fokus steht dabei der US-Markt, in dem sich Tokenisierung und Kapitalmarktaufsicht über den Howey-Test und den Securities Act von 1933 bewegen.

Coinbase verfügt hier über eine entscheidende Stärke: die bestehende Registrierung als SEC-regulierte Broker-Dealer-Entität in Partnerschaft mit Coinbase Financial Markets. Auch die Integration in bestehende Marktinfrastrukturen ist strategisch relevant. Echo soll künftig über Schnittstellen zu Base, der hauseigenen Layer-2-Blockchain von Coinbase, operieren. Das soll Transaktionskosten massiv senken und eine vollständige On-Chain-Abwicklung ermöglichen.