Chinesischer Bauträger Seazen will Schulden tokenisieren

Der chinesische Immobilienentwickler Seazen Group plant, Tokenisierung aus der Nische in die Praxis zu überführen. Durch tokenisierte Schuldtitel und NFTs will sich das Unternehmen dem Kapitalmarkt über Blockchain-Anwendungen annähern.

Die Seazen Group, finanziell stabil - und damit eine Ausnahme im chinesischen Immobiliensektor - will die Tokenisierung realer Vermögenswerte (Real-World Assets, RWAs) nutzen, um neue Finanzierungswege zu erschliessen. Geplant ist die Gründung des Seazen Digital Assets Institute in Hongkong. Geprüft wird, ob vor allem private und wandelbare Anleihen sowie NFTs auf Basis von Einkaufszentren (Wuyue Plaza) tokenisiert werden können, um Liquidität zu schaffen und Kosten zu senken.

Seazen setzt auf Blockchain statt konventionelle Kreditmärkte

Mit der Initiative betritt Seazen Neuland: Der Konzern will erstmals tokenisierte Schuldeninstitute ausgeben - ein Vorgehen, das in China bislang unüblich ist. Diese digitalen Wertpapiere sollen es ermöglichen, Anleihen in handliche, handelbare Token umzuwandeln.

Dadurch wird ein geringerer Zugang ohne Mindestvolumen denkbar, was speziell für private Investoren interessant ist. Begleitet wird das Vorhaben von der geplanten Ausgabe von NFTs, die an reale Immobilienprojekte - in Form von Wuyue Plaza-Marken - gekoppelt sind.

Neuer Weg in Digital Assets - Regulierung als Türöffner

Seazen positioniert sich damit strategisch im aufstrebenden digitalen Finanzraum Hongkongs. Die Nähe zur Regierung und deren Offenheit gegenüber Blockchain-Innovationen bildet einen regulatorischen Vorteil für das Projekt. Zudem hatte das Unternehmen bereits 300 Millionen USD über Dollar-Anleihen aufgenommen - ein weiterer Schritt hin zu diversifizierten Finanzierungsmöglichkeiten. Sollte das Experiment mit tokenisierten RWAs erfolgreich sein, könnte es zum Vorbild anderer Immobilienentwickler werden - sowohl in Rohstoff- als auch in Immobilienmärkten.

So vielversprechend die Pläne klingen, sie bergen auch Herausforderungen. Tokenisierte Schuldtitel stehen regulatorisch noch am Anfang, und Investoren müssen sich mit Fragen rund um Sicherheit, Liquidität und Rechtsdurchsetzung auseinandersetzen. Zudem könnte die enge Verzahnung von Immobilien und Blockchain sowohl Chancen als auch Risiken bergen: Einerseits liesse sich Vertrauen in die Branche stärken, andererseits könnte ein Scheitern Investoren endgültig abschrecken. Dennoch sendet Seazen ein starkes Signal: Die Zukunft der Finanzierung chinesischer Immobilienunternehmen könnte zunehmend digital werden - mit Blockchain als Fundament.