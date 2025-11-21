Bitwise bringt ersten Spot-XRP-ETF an die NYSE

Mit dem offiziellen Start des Bitwise XRP-ETFs ist ein wichtiger Meilenstein für digitale Anlagevehikel erreicht. Durch die Notierung an der NYSE können institutionelle wie private Anleger nun erstmals über ein reguliertes Instrument in XRP investieren.

Am 20. November 2025 startet der Spot-ETF unter dem Ticker XRP, verwaltet von Bitwise Asset Management. Die jährliche Managementgebühr beträgt 0.34%, wobei sie im ersten Monat für die ersten 500 Mio. USD an Assets ausgesetzt ist. Der Fonds hält physisches XRP - die drittgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung - und setzt damit einen neuen Standard für regulierte Krypto-ETFs in den USA.

Erster Spot-XRP-ETF in den USA

Der neue Bitwise-Fonds bietet Anlegern einen indirekten Zugang zu XRP, ohne dass sie selbst die Kryptowährung verwahren müssen. XRP basiert auf dem sogenannten XRP Ledger (XRPL), einer Blockchain, die insbesondere auf schnelle und kostengünstige Transaktionen ausgelegt ist. Bitwise betont die Effizienz der Plattform mit mehr als vier Milliarden abgewickelten Transaktionen und einer täglichen Handels­aktivität von rund 1.9 Milliarden USD bei einer Abbildungszeit von drei bis fünf Sekunden.

Der ETF-Launch erfolgt in einem günstigen regulatorischen Umfeld: Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hatte im September 2025 neue generische Listing-Standards verabschiedet, die den Weg für Spot-Krypto-ETFs jenseits von BTC und ETH ebneten.

Effizienz und Anwendungsfokus

Mit diesem Produkt wird XRP erstmals über ein reguliertes Wertpapier-Instrument zugänglich gemacht - eine wichtige Brücke zwischen Krypto- und traditionellen Finanzmärkten. Dennoch sollten Investoren die inhärenten Risiken nicht ausser Acht lassen: Der Fonds ist nicht unter dem Investment Company Act von 1940 registriert, wodurch bestimmte Anleger­schutzmechanismen nicht greifen.

Zudem bleibt die Volatilität von Kryptowährungen hoch und die langfristige Token-Adoption der Plattform XRPL ist noch nicht vollständig validiert. Insgesamt ist dieser ETF-Launch ein bedeutender Schritt, aber auch ein Hinweis darauf, dass eine sorgfältige Analyse weiterhin unerlässlich ist.