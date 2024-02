SBB nutzt Blockchain: Ziga Drev über die Vorteile der Technologie

Seit 2020 experimentiert die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) mit der Blockchain-Technologie zur vertrauenswürdigen Darstellung von Lieferketten. Betreiber der zugrunde liegenden Netzwerke ist das slowenische Softwareunternehmen OriginTrail.

Satoshi Nakamotos Erfindung Bitcoin implementierte als erste Digitalwährung die Blockchain-Technologie. Das Konzept ist allerdings zu weitaus mehr fähig. So können Blockchains im Bereich des Lieferkettenmanagements transparente und vertrauenswürdige Daten liefern. Für die SBB ein attraktives Versprechen. Ziga Drev, Mitgründer von OriginTrail, führt im schriftlichen Austausch mit CVJ.CH zur Partnerschaft mit der schweizer Eisenbahngesellschaft sowie den allgemeinen Vorteilen der Technologie aus.

CVJ.CH: Wie konnte dezentrale Technologie die Effizienz der SBB steigern?

Ziga Drev: Durch unsere Zusammenarbeit konnte die SBB die Sichtbarkeit und Sicherheit auf den europäischen Bahnkorridoren verbessern. Wir nutzen die Daten der SBB und ihrer Lieferkettenpartner in Form von Electronic Product Code Information Services (EPCIS). Dabei handelt es sich um einen GS1-Standard, der es den Handelspartnern ermöglicht, Informationen über die Bewegung und den Status physischer oder digitaler Objekte auf ihrem Weg durch die Lieferkette auszutauschen. Das System wandelt die Daten in miteinander verknüpfte Wissensgraphen um. Dies ermöglicht die Überprüfbarkeit der Daten, eine Suchfunktion, die Verknüpfung verwandter Daten, die Filterung, identitätsbasierte Zugangskontrolle, sowie Erweiterungsmöglichkeiten und unlimitierte Skalierung.

Diese Daten werden auf dem vollständig dezentralisierten und erlaubnisfreien OriginTrail Decentralized Knowledge Graph (DKG) miteinander verbunden, der die Widerstandsfähigkeit gegen Datenmanipulation und Zensur sicherstellt und gleichzeitig strukturell die Privatsphäre der Datenersteller mit vollständiger Kontrolle über die Datenherkunft garantiert.Es werden nur die Daten mit anderen Teilnehmern geteilt, die sie auswählen, solange eine Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung besteht. Die Datenfingerabdrücke werden in die Blockchain der Wahl des Datenerstellers geschrieben, um die Datenintegrität zu gewährleisten.

Die Verwendung einer vollständig dezentralisierten, quelloffenen Lösung, die auf universellen, erweiterbaren Standards aufbaut, bietet allen Teilnehmern die Flexibilität, sich je nach Bedarf anzuschliessen oder auszutreten. Nutzer können die Funktionalität des Netzes frei erweitern, um künftigen Herausforderungen zu begegnen, ohne die zugrunde liegende Struktur der gesammelten Daten zu verändern.

Wo steht diese Zusammenarbeit im Vergleich zu internationalen Projekten?

Trace Labs, die Hauptentwickler von OriginTrail, begannen 2013 mit der Implementierung von Rückverfolgbarkeitssystemen für lebensmittelverarbeitende Unternehmen in Europa. Im Jahr 2016 führte das Unternehmen die Blockchain-Technologie ein, um Vertrauensprobleme in Lieferketten zu lösen, und konzentriert sich seitdem auf die Entwicklung universeller Datenaustauschlösungen zur Steigerung des Vertrauens.

Da Trace Labs ursprünglich aus der Lieferkettenindustrie stammt, decken die Projekte, an denen das Unternehmen seitdem teilgenommen hat und weiterhin teilnimmt, in der Regel mehrere Märkte und Gerichtsbarkeiten ab.

Bei der Zusammenarbeit mit der SBB ging es darum, das europäische Eisenbahnsystem in ein umfassendes Netzwerk gemeinsamer Daten und Ressourcen zur Koordinierung von Infrastrukturwartung, Ersatzteilen und Reparaturen zu überführen. Denn die europäischen Eisenbahnnetze hatten sich in verschiedenen Gebieten parallel entwickelt und nutzten unterschiedliche Produktionssysteme und Kennzeichnungssysteme.

Was ist der Unterschied zwischen Ihrer dezentralen Technologie und öffentlichen Blockchain-Netzwerken wie Bitcoin?

Unsere dezentralisierte Technologie unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von öffentlichen Blockchain-Netzwerken. Der Zweck der DKG besteht darin, eine vertrauenswürdige, transparente und zuverlässige Infrastruktur für verschiedene KI-Systeme bereitzustellen. Sie ermöglicht die Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit des Wissens, das von KI-Systemen zur Generierung von Antworten verwendet wird, was das Vertrauen in diese Systeme deutlich erhöht. Gleichzeitig ermöglicht es KI-Systemen den Zugriff auf vernetztes Wissen, das sich über Organisationen und Personen erstreckt. Um dies zu erreichen, kombiniert OriginTrail Wissensgraphen und Blockchains - Wissensgraphen ermöglichen Datenkonnektivität und Blockchains ermöglichen Datenüberprüfbarkeit.

Unsere Lösung lässt sich auch in mehrere Blockchains integrieren, z.B. Polkadot (über die NeuroWeb-Parachain) und Gnosis, so dass die Nutzer ihre bevorzugte Kette wählen können. Diese Integration ermöglicht Interoperabilität und den nahtlosen Austausch von Daten zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken. Im Gegensatz dazu arbeiten öffentliche Blockchain-Netzwerke wie Bitcoin unabhängig und verfügen nicht über integrierte Integrationsmöglichkeiten mit anderen Blockchains.

Darüber hinaus ist die DKG so konzipiert, dass sie skalierbar ist, was durch die Unterstützung mehrerer Ketten gewährleistet wird, und dass die Blockchain-Komponente - bei der normalerweise Skalierungsprobleme auftreten - minimal und effizient eingesetzt wird. Der Schwerpunkt liegt nur auf dem Dateneigentum und der Überprüfbarkeit. Öffentliche Blockchain-Netzwerke wie Bitcoin hingegen stehen aufgrund ihrer begrenzten Transaktionsverarbeitungsmöglichkeiten häufig vor Skalierbarkeitsproblemen. Und während sich öffentliche Blockchain-Netzwerke wie Bitcoin in erster Linie auf digitale Währungstransaktionen konzentrieren, ist unsere DKG viel breiter anwendbar. Sie wird in globalen Unternehmen und Regierungsbehörden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Lieferketten, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Bauwesen und Versicherungen, um sicherzustellen, dass KI-Systeme Zugang zu verknüpften und überprüfbaren Daten haben.

Wie lassen sich die Vorteile der Nutzung öffentlicher gegenüber privater Infrastruktur zusammenfassen?

Die Nutzung der öffentlichen Infrastruktur bietet mehrere Vorteile gegenüber privater Infrastruktur. Hier sind die wichtigsten Vorteile:

Erhöhte Sicherheit und Ausfallsicherheit: Da öffentliche Infrastrukturen dezentralisiert sind, werden Daten und Verarbeitungen auf mehrere Knotenpunkte verteilt. Dies verringert das Risiko von Einzelausfällen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe, was die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit verbessert.

Da öffentliche Infrastrukturen dezentralisiert sind, werden Daten und Verarbeitungen auf mehrere Knotenpunkte verteilt. Dies verringert das Risiko von Einzelausfällen und erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe, was die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit verbessert. Vertrauen und Transparenz: Öffentliche Infrastrukturen stellen sicher, dass keine einzelne Einrichtung alle Daten oder Prozesse kontrolliert. Dies fördert das Vertrauen zwischen den Nutzern und die Transparenz der Abläufe, da mehrere Interessengruppen gleichberechtigt teilnehmen und Zugang haben.

Öffentliche Infrastrukturen stellen sicher, dass keine einzelne Einrichtung alle Daten oder Prozesse kontrolliert. Dies fördert das Vertrauen zwischen den Nutzern und die Transparenz der Abläufe, da mehrere Interessengruppen gleichberechtigt teilnehmen und Zugang haben. Datenintegrität, Zuverlässigkeit und Überprüfbarkeit: Die öffentliche Infrastruktur verbessert nicht nur die Datenintegrität und -zuverlässigkeit, sondern ermöglicht auch die Überprüfbarkeit der Daten. Bei dezentralen Systemen können die Daten von mehreren Knotenpunkten validiert und überprüft werden, wodurch ihre Genauigkeit und Authentizität gewährleistet wird.

Die öffentliche Infrastruktur verbessert nicht nur die Datenintegrität und -zuverlässigkeit, sondern ermöglicht auch die Überprüfbarkeit der Daten. Bei dezentralen Systemen können die Daten von mehreren Knotenpunkten validiert und überprüft werden, wodurch ihre Genauigkeit und Authentizität gewährleistet wird. Interoperabilität und Skalierbarkeit: Öffentliche Infrastrukturen bieten oft eine bessere Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen und Skalierbarkeit. Da sie nicht durch eine zentrale Infrastruktur begrenzt ist, kann sie problemlos den wachsenden Anforderungen von Nutzern und Anwendungen gerecht werden.

Öffentliche Infrastrukturen bieten oft eine bessere Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen und Skalierbarkeit. Da sie nicht durch eine zentrale Infrastruktur begrenzt ist, kann sie problemlos den wachsenden Anforderungen von Nutzern und Anwendungen gerecht werden. Demokratisierung von Daten und Kontrolle: Die öffentliche Infrastruktur fördert einen demokratischeren Ansatz für Daten und Kontrolle. Sie ermöglicht mehreren Interessengruppen eine gleichberechtigte Beteiligung und einen gleichberechtigten Zugang und stellt sicher, dass Daten und Kontrolle nicht in den Händen einiger weniger Akteure konzentriert sind.

Welche anderen Branchen können von dezentraler Technologie profitieren?

Technical Industries such as Aerospace, Automotive, Construction, Defence, Energy, Engineering, Maritime, and Mining can benefit from decentralized technology to optimize supply chains, address cost pressures, and combat counterfeiting. Decentralization can enhance supply chain visibility and digitize operations in these industries. The healthcare industry, too, can transform its systems, make healthcare more accessible and affordable, and address issues like health disparities and environmental sustainability through digital technologies.

But decentralized technology can benefit industries that rely on supply chains in general. Other use cases include the metaverse and artificial intelligence (AI). While AI stands to benefit (and already is well on the way) all of the industries mentioned above, it is worth pointing out that the OriginTrail DKG is uniquely suited to help AI technology reach its full potential by providing a trusted knowledge foundation of interconnected knowledge and ensuring users can verify the answers they receive.

Where do you see the main intersection between AI and blockchain?

Technische Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Bauwesen, Verteidigung, Energie, Maschinenbau, Schifffahrt und Bergbau können von dezentraler Technologie profitieren, um ihre Lieferketten zu optimieren, dem Kostendruck zu begegnen und Fälschungen zu bekämpfen. Die Dezentralisierung kann die Transparenz der Lieferkette verbessern und die Abläufe in diesen Branchen digitalisieren. Auch die Gesundheitsbranche kann ihre Systeme umgestalten, die Gesundheitsversorgung zugänglicher und erschwinglicher machen und Probleme wie gesundheitliche Ungleichheiten und ökologische Nachhaltigkeit durch digitale Technologien angehen.

Dezentrale Technologie kann allgemein für Branchen von Nutzen sein, die auf Lieferketten angewiesen sind. Weitere Anwendungsfälle sind das Metaversum und künstliche Intelligenz (KI). KI wird allen oben genannten Branchen zugute kommen (und ist bereits auf dem besten Weg dorthin). Die OriginTrail DKG ist jedoch in einzigartiger Weise geeignet, der KI-Technologie zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir stellen eine vertrauenswürdige Wissensbasis aus vernetztem Wissen bereit und gewährleisten eine Verifizierung der Antworten, die die Nutzer erhalten.

Welche der beiden Technologien ist besser für praktische Anwendungen geeignet?

Sowohl verteilte Netzwerke als auch KI haben ihre einzigartigen Vorteile und Auswirkungen auf reale Anwendungen. Damit KI-Systeme vertrauenswürdig sind und ihr volles Potenzial ausschöpfen können, müssen wir beide miteinander kombinieren - und diese dezentrale Infrastruktur für KI ist das, was wir an den Tisch bringen.

Worauf freuen Sie sich in den nächsten 5 Jahren am meisten?

In unserer Pipeline befinden sich mehrere spannende Entwicklungen. Im dritten Quartal 2024 sind wir in die Metcalfe-Phase eingetreten, die darauf abzielt, Netzwerkeffekte durch den Aufbau eines Netzes überprüfbarer Wissensbestände für dezentrale KI zu nutzen. Wir befinden uns jetzt in der Genesis-Phase dieser Entwicklung, die sich darauf konzentriert, das Wachstum unseres KI-nativen dezentralen Wissensgraphen V8 (DKG V8) voranzutreiben. Im Vorfeld der Markteinführung haben wir drei Basen geschaffen, die sich über das gesamte Jahr erstrecken.



Ziga Drev verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen, die globalen Organisationen helfen, komplexe Probleme zu lösen, wenn es um den gerechten und effektiven Austausch von Informationen und vertrauenswürdigem Wissen geht. Ziga ist Gründer von Trace Labs, den Kernentwicklern von OriginTrail, und verantwortlich für die Förderung des Wachstums des Dezentralen Wissensgraphen (DKG) von OriginTrail auf globaler Ebene und allem, was dazu gehört. Er hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Einführung in Unternehmen voranzutreiben und die Bedeutung von OriginTrail als verifizierbares Web für dezentrale KI zu unterstreichen, um die Herausforderungen von Fehlinformationen im KI-Zeitalter zu bewältigen.