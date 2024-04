Tether verliert zum ersten Mal Stablecoin-Marktanteil

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin (BTC) beendete die Woche im Minus, da die Stagflationsängste in den USA zunehmen, und wurde am frühen Montag knapp über 62'000 USD gehandelt. Ausserdem verklagte Consensys die SEC, Venezuela wählte USDT für Ölzahlungen, um Sanktionen zu umgehen, und US-Behörden verhafteten Mitbegründer eines Krypto-Mixerdienst. Diese Woche erkunden wir:

Der sinkende Marktanteil von Tether

Steigende Abflüsse von ETH-Stakes

Handelsmuster bei APAC-Derivaten

Tether verliert Marktanteil, während der Wettbewerb sich aufheizt

Trotz mehrerer öffentlichkeitswirksamer Zusammenbrüche und Bindungsverluste in den letzten Jahren haben Stablecoins weiterhin Marktanteile gegenüber Fiat gewonnen, was auf eine starke Nachfrage hindeutet. Derzeit werden 82% aller Kryptohandelsgeschäfte mit Stablecoins abgewickelt, die an USD und EUR gekoppelt sind, während Fiat-Währungen nur einen Marktanteil von 18% haben.

Der Stablecoin-Markt ist jedoch nach wie vor stark konzentriert, wobei USDT von Tether den Ton angibt. Das kumulierte Handelsvolumen von USDT hat allein in diesem Jahr 3.6 Billionen US-Dollar überschritten und ist damit fast viermal so gross wie das seines nächsten Konkurrenten, FDUSD von First Digital aus Hongkong, der hauptsächlich auf Binance gehandelt wird.

Trotz seiner dominanten Marktposition ist der Marktanteil von USDT an den CEXs jedoch rückläufig und sank von 82% auf 69% im letzten Jahr. Dieser Rückgang kann teilweise auf die wachsende Konkurrenz von Stablecoins wie FDUSD zurückgeführt werden, die von Binance's Null-Gebühren-Angeboten profitieren.

Auch der Marktanteil von USDC ist gestiegen, was auf eine wachsende Präferenz für regulierte Alternativen hindeutet. Derzeit machen die in den USA ausgegebenen Stablecoins 10% des gesamten Stablecoin-Handelsvolumens aus. Nur einer der fünf grössten Stablecoins nach Marktkapitalisierung, der USDC von Circle, unterliegt den staatlichen US-Geldtransferbestimmungen. Dennoch ist sein Anteil von weniger als 1% im Jahr 2020 auf heute 11% gestiegen.

Ein weiterer Grund für den rückläufigen Marktanteil von Tether könnte mit dem Aufkommen innovativer renditeträchtiger Alternativen wie USDe von Ethena zusammenhängen. Seit seiner Einführung im Februar ist das USDe-Volumen deutlich gestiegen, auch wenn es nach dem ENA-Airdrop von Ethena im April von seinem Allzeithoch von mehr als 800 Mio. USD zurückgegangen ist.

Insgesamt sind algorithmische Stablecoins mit höheren regulatorischen und operativen Risiken behaftet. In den USA droht ein mögliches Verbot, falls das jüngste Stablecoin-Gesetz verabschiedet wird. Das könnte eine breitere Akzeptanz behindern.

Trader bevorzugen zunehmend inverse Kontrakte

Eine wachsende Zahl von Händlern entscheidet sich für BTC-margined perpetual futures - bekannt als inverse Kontrakte - um auf die Richtung des Marktes zu spekulieren. Perpetual Futures, eine Art von Derivatkontrakten ohne Verfallsdatum, die auf unbestimmte Zeit gehandelt werden, sind bei Krypto-Händlern besonders beliebt. Ein Teil des Reizes liegt in der Möglichkeit, eine erhebliche Hebelwirkung zu erzielen. BTC-margined Perps sind in BTC denominiert und werden in BTC abgewickelt. Das bedeutet, dass Händler für die Aufrechterhaltung ihrer Positionen mit BTC bezahlen, im Gegensatz zu Fiat oder Stablecoins (daher invers).

In der Vergangenheit haben die Händler lineare Kontrakte (mit Einschuss in USD oder Stablecoins) bevorzugt. Der Anteil des gesamten Open Interest an inversen Kontrakten stieg von 18.2% im Februar auf heute über 27%.

In ähnlicher Weise ist der ETH-Anteil auf 25.81% gestiegen, nachdem er im Februar noch bei 16.74% gelegen hatte. Der steigende Anteil der inversen Kontrakte könnte die Auswirkungen der Preisvolatilität auf den Derivatemärkten verstärken, da der Wert der Marge mit den Preisbewegungen des Vermögenswerts schwankt. Das macht sie anfälliger für Liquidationen.

Interessanterweise hatten BTC-margined Perps seit Anfang 2022 mehr Tage mit negativen Finanzierungsraten als lineare perps, wie aus den Derivatdaten von Kaiko hervorgeht.

Die Finanzierungsrate bezieht sich auf den Mechanismus, mit dem der Perps-Kontrakt den zugrunde liegenden Kassakurs nachbildet. Wenn die Rate negativ ist, zahlen Leerverkäufer eine Finanzierungsrate an Longs und umgekehrt. Dies könnte auf ein gesteigertes Interesse an Leerverkäufen mit inversen Kontrakten hindeuten.

ETH-Stakingabflüsse nehmen zu

Seit Anfang März ist ein starker Anstieg der Abflüsse bei ETH-Stakes zu verzeichnen (dunkelblau). Einige Tage lang gab es sogar ein negatives Verhältnis zwischen Zuflüssen und Abflüssen (orange), was seit der Einführung des Staking im Ethereum-Netzwerk nur bei einigen wenigen Gelegenheiten vorkam. Wie ist dieser Trend zu erklären?

Im Januar 2024 stiegen die Staking-Aktivitäten auf Ethereum sprunghaft an, da die Nutzer in Scharen zu Restaking- und Liquid Staking-Protokollen strömten, um von den neuen Möglichkeiten zu profitieren, Erträge zu erzielen. Protokolle, die Restaking anbieten, wie z.B. Ether.Fi, kündigten auch Token-Airdrops an, um Anreize für die Nutzer zu schaffen. Die Zuflüsse (hellblau) liessen jedoch nach der Veröffentlichung der Airdrop-Förderkriterien nach, was darauf hindeutet, dass ein Teil der Staking-Nachfrage von Airdrop-Spekulanten getrieben wurde. Sowohl die Abflüsse als auch die Zuflüsse scheinen sich seitdem zu beruhigen.

Cboe Digital stellt den Spothandel ein

Der Börsenbetreiber Cboe Global Markets kündigte letzte Woche an, dass er sein Kassahandelsgeschäft Ende 2024 im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung seines Geschäfts mit digitalen Vermögenswerten schliessen wird. Cboe Digital, welches nach der Übernahme von ErisX durch Cboe im Jahr 2022 gegründet wurde, ermöglichte in diesem Jahr ein durchschnittliches tägliches BTC-Handelsvolumen von 150 Mio. USD. Dies gegenüber 30 Mio. USD im Jahr 2023, wobei das Volumen Ende Februar mit 808 Mio. USD ein Allzeithoch erreichte.

Der tägliche Marktanteil schwankte jedoch zwischen 1% und 12%. Dabei ist die Börse auf dem stark konzentrierten US-Spotmarkt einem harten Wettbewerb ausgesetzt. In den USA sind etwa 10 Plattformen für den Handel verfügbar, wobei Coinbase 60% des gesamten BTC-Volumens auf sich vereint, während die vier grössten Plattformen - Coinbase, Kraken, Bitstamp und LMAX Digital - fast 90% des gesamten BTC-Volumens ausmachen.

APAC verzeichnet Anstieg der Derivate-Aktivitäten

Der Anteil der Bitcoin-Perpetual-Futures, die während der APAC-Öffnungszeiten (1:00-8:00 Uhr UTC-Zeit) gehandelt werden, ist auf 26% gestiegen, gegenüber 21% in den Monaten vor der Klage der CFTC gegen Binance Anfang 2023. Der Anteil des Handels während der US-amerikanischen Öffnungszeiten ist leicht von 48 % auf 46 % zurückgegangen. Warum ist dies von Bedeutung?

Letztes Jahr beschuldigte die CFTC Binance der vorsätzlichen Umgehung von Bundesgesetzen und des Betriebs einer illegalen Börse für Derivate auf digitale Vermögenswerte, wobei sie dem Unternehmen vorwarf, Händlern mit Sitz in den USA absichtlich die Nutzung der Plattform zu ermöglichen.

Wir haben beobachtet, dass die Klage unmittelbare negative Auswirkungen auf den Handel während der US-Geschäftszeiten hatte, nicht nur bei Binance, sondern auch bei anderen Offshore-Derivatebörsen. Der Grossteil des Handels findet zwar immer noch während der US-Geschäftszeiten statt, aber die Verlagerung in Richtung APAC deutet darauf hin, dass die wachsende aufsichtsrechtliche Kontrolle echte Auswirkungen hatte.

AEUR hat den Euro-Stablecoin-Markt erobert

AEUR, ein von der Schweizer Firma Anchored Coins ausgegebener Stablecoin, hat den EUR-Stablecoin-Markt trotz eines schwierigen Starts auf Binance Anfang Dezember 2023 in die Enge getrieben. Sein Marktanteil ist in diesem Jahr exponentiell gestiegen und lag in der letzten Woche bei über 70%. Im Jahr 2024 betrug das durchschnittliche Handelsvolumen für AEUR 34 Millionen Dollar, wobei fast alle Transaktionen über Binance abgewickelt wurden, welches einen gebührenfreien Handel für die Handelspaare AEUR-USDT und EUR-AEUR anbietet.

Insgesamt haben sich EUR-Stablecoins schwer getan, an Boden zu gewinnen, und machen derzeit nur 1% des gesamten Handelsvolumens in EUR aus. Im Gegensatz dazu florieren USD-gestützte Stablecoins, die einen Marktanteil von 90% im Verhältnis zum USD-Handel auf dem Kryptomarkt haben.