Konflikt im nahen Osten: Liquidationskaskade trifft Altcoin-Märkte

Vor knapp einem Monat erreichte Bitcoin nach einer atemberaubenden Rallye seit der Genehmigung der Spot-Bitcoin-ETFs ein neues Allzeithoch bei 73'000 USD. Bis dato drückten 12.53 Milliarden USD an Nettozuflüssen über die Produkte den Preis nach oben. Über die vergangenen Wochen beruhigte sich der Markt allmählich. Bitcoin leitete eine Konsolidierungsphase ein, während Anleger ihren Fokus weiter entlang der Risikokurve auf Altcoins verschoben.

Eine Schlagzeile zu einem Angriff des Irans auf Israel führte zu einem Impuls zurück an das alte Allzeithoch um 60'000. Bitcoin korrigierte um rund -17%. Ungeduldige Derivatehändler erlitten erhebliche Verluste. Über 600 Millionen USD an Bitcoin-Positionen wurden über die vergangenen Tage liquidiert. Mittlerweile hat sich BTC leicht erholt. Den Konflikt zwischen Iran und Israel überschätzten Krypto-Händler scheinbar.

Altcoin-Märkte erleiden Flash Crash

Alternative Kryptowährungen ("Altcoins") reagieren oft stärker auf Panikmomente. Die tiefere Liquidität sorgt für aggressivere Korrekturen. Genau dieses Muster wurde am Wochenende erneut ersichtlich. Während sich die Bitcoin-Korrektur in einem für Aufwärtstrends typischen Rahmen hielt, erlitten gewisse Altcoins regelrechte Flash Crashes. So erreichte die fünftgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, Solana (SOL), auf dem liquidesten Handelspaar einen Tiefstand von 116 USD. Nur zwei Wochen zuvor handelte die Währung auf über 200 USD.

Andere Altcoins korrigierten noch tiefer. Tatsächlich überstiegen die Altcoin-Liquidationen die Zwangsverkäufe von Bitcoin-Derivaten bei weitem. Innerhalb 48 Stunden trafen 1.16 Milliarden USD an Liquidationen die Altcoins gegenüber 387 Millionen USD in Bitcoin. Das Resultat: die grösste Auslöschung an Altcoin-Derivatepositionen (Open Interest, OI) in der Geschichte. Über 22 Milliarden USD an Krypto-Positionen wurden geschlossen. Dies entsprach 40% des Open Interest in den Altcoins.

Der Markt hat sich inzwischen stabilisiert. Ein Grossteil der betroffenen Altcoins liess die temporären Tiefstände hinter sich. Jetzt bleibt abzuwarten, ob Bitcoin mit dem diese Woche bevorstehenden Halving eine neue Rallye startet.

